Aue/Chemnitz

Der tragische Unfall bei Aue mit drei Todesopfern hat möglicherweise ein juristisches Nachspiel. Bei dem schweren Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 255 im Erzgebirgskreis waren am Sonntag die 32-jährige Fahrerin eines Seat, ihre 30 Jahre alte Beifahrerin aus Markranstädt und eine 57 Jahre alte Insassin aus Leipzig ums Leben gekommen. Ihr Wagen war am Sonntag gegen 15.55 Uhr auf dem Autobahnzubringer Aue-Hartenstein frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen.

Nach Polizeiangaben geriet ein Tesla in Höhe der Ortslage Alberoda aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Die 30-jährige Fahrerin und zwei Kinder in dem Elektroauto mit Chemnitzer Kennzeichen, ein einjähriger Junge und ein dreijähriges Mädchen, wurden laut Polizei leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 60 000 Euro.

Staatsanwaltschaft zieht Experten hinzu

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache inzwischen an die Staatsanwaltschaft Chemnitz übergeben. Wie deren Sprecherin Ingrid Burghart auf LVZ-Anfrage sagte, „wird gegen die Tesla-Fahrerin wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen ermittelt“. Ob die Unfallverursacherin bereits vernommen wurde, wollte die Behördensprecherin wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen. Auch zum Gesundheitszustand der 30-Jährigen und ihrer beiden Kinder gab es keine Auskünfte.

Unfallzeugen berichteten von einem plötzlichen Wechsel des Tesla auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem Seat kollidierte. Bei dem Unglücksauto handelt es sich um das Tesla Model 3 Long Range (Langversion). Das Erfolgsmodell des US-Herstellers wird standardmäßig mit der Funktion „ Autopilot“ angeboten. Sogar eine Option „volles Potenzial für autonomes Fahren“ ist als Option gegen Aufpreis bestellbar. Die spannende Frage, ob eines dieser Fahrassistenzsysteme als mögliche Unfallursache in Betracht gezogen wird, beantwortete die Staatsanwaltschaft so: „Beide Fahrzeuge sind beschlagnahmt. Zur Ursachenermittlung wird ein unfallanalytisches Gutachten durch Experten angefertigt, über dessen Ergebnis erst zu gegebener Zeit informiert wird.“

Die Unfallstelle zwischen Aue und Hartenstein, wo am Sonntag ein Tesla und ein Seat frontal zusammenstießen und drei Frauen starben. Quelle: Andre März

ADAC warnt: „ Autopilot “ unausgereift

Die Tesla-Werbung für die verbauten Fahrassistenzsysteme sorgten wiederholt für Kritik und Rechtsstreit. Ein Radarsensor in der Frontstoßstange und acht Kameras sollen teilautonomes Fahren ermöglichen, bei Tesla „ Autopilot“ genannt. In einem ADAC-Test heißt es dazu: Mit dem „ Autopiloten“ hält das Model 3 die Spur und den Abstand zu vorausfahrenden Autos und kann auch die Fahrspur selbsttätig wechseln, wenn man den Blinker betätigt und das Auto meint, dass auf der Nachbarspur genug Platz ist. Hat man den „ Autopiloten“ auf eine höhere Geschwindigkeit gestellt als man aufgrund des Verkehrs auf der eigenen Spur gerade fahren kann, macht der Stromer Vorschläge zum Spurwechsel.“

Allerdings löste der Praxistest bei den Experten des Automobilclubs wenig Begeisterung aus. „Die Qualität der Regelungen im Test ließ teilweise sehr zu wünschen übrig. Hindernisse würden ebenso übersehen wie Verkehrszeichen, die Technik sei unausgereift, heißt es in dem Bericht. „Und dass der Wagen zudem den Autopilot-Modus in der Stadt zulässt, obwohl der laut Handbuch seine Aufgaben nur auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen beherrscht, ist unverantwortlich. Unverantwortlich, weil das Model 3 arglose Kunden dazu verführt, sich anderen Tätigkeiten zuzuwenden und nicht mehr richtig auf das Verkehrsgeschehen zu achten.“ Schon mehrfach sei es dadurch in den USA zu schweren Verkehrsunfällen gekommen, warnt der ADAC.

Wettbewerbshüter gehen gegen US-Autobauer vor

Ob Tesla weiterhin mit einem „ Autopiloten“ in seinen Elektrofahrzeugen werben darf, muss jetzt das Landgericht München klären. Der kalifornische Autobauer wirbt für das Fahrerassistenzsystem seines „Model 3“ mit Aussagen wie „ Autopilot inklusive“ und „Volles Potenzial für autonomes Fahren“. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hat Tesla deshalb wegen „irreführender Werbung“ auf Unterlassung verklagt. Ein Urteil wird Mitte Juli erwartet. In Deutschland gibt es auch noch keinen rechtlichen Rahmen für autonome Fahrzeuge.

Die Wettbewerbszentrale wirft Tesla Irreführung vor. Die Versprechen könne Tesla aber gar nicht erfüllen, sagten die Anwälte der Wettbewerbszentrale: Die Autos könnten weder technisch fahrerlos fahren, noch dürften sie es rechtlich, denn es gebe in Deutschland noch gar kein Gesetz dafür. Der Verbraucher könne eben kein Fahrzeug kaufen, das innerorts und auf der Autobahn automatisch fahre – auch wenn Tesla diesen falschen Eindruck erwecke. Die Werbung für den „ Autopiloten“, der Ampeln erkenne und „unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur“ lenke, bremse und beschleunige, habe den Eindruck erweckt, die Autos könnten und dürften auch in der Stadt autonom fahren. Das erwecke den falschen Eindruck, die Tesla-Autos könnten ganz ohne menschliches Eingreifen fahren und seien dafür auch rechtlich zugelassen.

Tesla weist Vorwurf der Irreführung zurück

Tesla weist den Vorwurf der Irreführung zurück. Denn das Unternehmen schränkt die Aussagen auf der Website auch gleich wieder ein: „Die gegenwärtig aktivierten Funktionen verlangen eine aktive Überwachung durch den Fahrer – ein autonomer Betrieb des Fahrzeugs ist damit nicht möglich.“ Die Aktivierung und Verwendung von Autonomiefunktionen verlange den Nachweis über Milliarden gefahrener Kilometer, dass sie zuverlässiger seien als menschliche Fahrer. Außerdem seien für den autonomen Betrieb gesetzliche Genehmigungen erforderlich, die je nach Rechtsprechung noch länger dauern dürften, heißt es direkt unter der Werbung für den Autopiloten.

Elektroauto nach Unfall in „ Quarantäne “

Probleme bereitete auch die Bergung des Elektroautos. Laut einem Gutachter vor Ort ging Brandgefahr von dem Wagen aus. Deshalb wurde das Fahrzeug mit einem Kran in einem Hochvolt-Container verladen und transportiert. Wie Marco Tischendorf, Technischer Leiter beim Umweltservice Lohr der in Chemnitz erscheinenden „Freien Presse“ sagte, soll das Fahrzeug nun erst einmal unter Quarantäne gestellt werden. Denn auch nach mehreren Stunden und Tagen könne sich der Akku noch entzünden. Laut Tischendorf war dies der erste Einsatz eines Hochvolt-Containers in der Region.

Sachsens Feuerwehren haben keine derartigen Spezialcontainer gelagert. „Im Bedarfsfalle greifen wir auf die Kooperation mit Privatanbietern zurück“, erklärte der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes, Andreas Rümpel. Wegen der wachsenden Zahl von Elektroautos sei auch ein zentraler Standort für Hochvolt-Container im Gespräch. Zudem fordern die Kameraden der Feuerwehr, alle Elektroautos deutlich als solche zu kennzeichnen. „Taktisch müssen wir da bei Unfällen ganz anders vorgehen“, erklärt Rümpel. „Und wenn es brennt, erkennt keiner mehr den Unterschied zwischen Stromer und Verbrenner.“

Von Winfried Mahr