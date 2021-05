Leipzig

Der Chef der Verbraucherzentrale Sachsen, Andreas Eichhorst, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Targobank und BNP Paribas gehören zweifellos zu den schwarzen Schafen bei den Restschuldversicherungen.“ Er schildert einen Fall aus dem Jahr 2016, bei dem ein Ehepaar bei der Targobank einen Kredit von 38.000 Euro mit acht Prozent Verzinsung und einer Restschuldversicherung von 18.000 Euro abdecken musste. Eichhorst: „Am Ende musste das Paar 70.000 Euro bezahlen.“

Bündnis gegen Wucher wächst

„Die Restschuldversicherung ist ein Riesenproblem, aber häufig die Voraussetzung, um überhaupt einen Kredit zu bekommen“, kritisiert Eichhorst. Zu den gängigen Praxen gehöre beispielsweise, dass immer dann der Kredit umgeschuldet wird, wenn die Restschuldversicherung ausgelaufen ist. Mit dem neue Kredit werde nämlich gleichzeitig eine neue Restschuldversicherung abgeschlossen. „Das passiert jeden Tag – tausendfach.“

Von „Bankenwucher“ spricht darum die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS), die bereits 2018 ein Bündnis dagegen gegründet hat. Ihm gehören mittlerweile über 20 Mitglieder an, darunter die Landesarbeitsgemeinschaften der Schuldnerberatungen. Ganz neu ist der Bund der Versicherten (BdV). BdV-Vorstand Axel Kleinlein bestätigt diese Sichtweise: „Da wird viel Schindluder betrieben.“ Bei der Restschuldversicherung seien es häufig 50 Prozent oder mehr der Summe, die als reine Provision abflössen. Er spricht von „ziemlich ausgefeilten Strategien“.

Im Versicherungsfall fließt oft kein Geld

Einig sind sich Eichhorst und Kleinlein darin: „Nicht jede Bank macht da mit. Es gibt aber mehr schwarze als weiße Schafe.“ Denn im Prinzip sei die Restschuldversicherung nichts anderes als eine Risiko-Lebensversicherung, bei der allerdings die Versicherungsprämie nebst Vermittlungskosten bereits vor Vertragsbeginn gezahlt werden muss. Die Banken erhöhten die ursprüngliche Kreditsumme um diesen Beitrag, wodurch automatisch auch die zurückzuzahlenden Zinsen stiegen.

Kommt es dann allerdings zum Versicherungsfall, sorgen Ausschlussklauseln oftmals dafür, dass wenig oder gar kein Geld zum Verbraucher fließt. Weil beispielsweise eine bestimmte Wartezeit noch nicht verstrichen ist, weil bei Arbeitslosigkeit der Arbeitsvertrag nur befristet war oder auch, weil eine bestimmte Obergrenze eingezogen wurde.

„Tempolimit von 230 auf der Autobahn“

Dass der Gesetzgeber nun eine Obergrenze von 2,5 Prozent der Darlehenssumme für solche Versicherungen vorgibt, halten die Verbraucherschützer für viel zu hoch. „Das ist so, als würde auf der Autobahn ein Tempolimit von 230 Kilometern pro Stunde festgelegt. Das bringt gar nichts“, sagt Eichhorst. Reell seien 2,5 Promille der versicherten Summe.

Viele Opfer solcher Praktiken schwiegen aber aus Scham, in die Schuldenfalle geraten zu sein. „Wir müssen darum das Thema aus der Schamkiste herausholen“, so Eichhorst. Dazu dienen könnte auch eine Musterfeststellungsklage, über deren Einreichung noch in diesem Jahr entschieden werden soll.

Welche Risikolebensversicherer besonders tricksen, wollen Eichhorst und Kleinlein nicht sagen. Es lohne sich allerdings im Umfeld der beiden eingangs genannten Banken zu suchen. Kleinlein: „Es ist nicht ein einzelnes schwarzes Schaf. Es sind Rudel von schwarzen Schafen, die sich da zusammengetan haben, um die Verbraucher zu schädigen.“

Von Roland Herold