Dresden

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Sachsen warnt vor einer baldigen Überbelastung der Kitas und fordert eine flächendeckende sofortige Umstellung auf Notbetreuung. „Die Problemanzeigen der Kita-Träger häufen sich. Krankheitsbedingte Ausfälle oder Beschäftigte in Quarantäne reduzieren den Personalbestand spürbar. Viele Einrichtungen arbeiten bereits mit verkürzten Öffnungszeiten“, sagte Friderun Hornschild, Referentin für Bildung des Paritätischen Sachsen. „Der eingeschränkte Regelbetrieb mit festen Gruppen kann nur bedingt umgesetzt werden.“ Zudem werde die Beschaffung von Corona-Tests schwieriger und die Kosten für diese stiegen. „Die Mitarbeitenden sind an ihrer Belastungsgrenze. Unter den aktuellen Gegebenheiten wird eine gesicherte Betreuung schon in Kürze nicht mehr möglich sein“, sagte sie.

„Wir müssen jetzt die Reißleine ziehen“

Der Verband verlangt vor allem deswegen den Umstieg auf Notbetreuung, um die Einrichtungen wenigstens für wenige Kinder offen zu halten. „Wir müssen jetzt die Reißleine ziehen, sonst häufen sich die geschlossenen Einrichtungen. Auch wenn es aus pädagogischer Sicht fatal ist, erscheint der sofortige Umstieg auf Notbetreuung als einziger Ausweg, um in den kommenden Wochen eine Grundversorgung zu ermöglichen“, sagte Hornschild. „Wir bekommen auch aus anderen Bereichen wie der Pflege und der Jugendhilfe deutliche Signale, dass Personal wegfällt, weil die Betreuung der Kinder plötzlich nicht abgesichert ist. Der sofortige Umstieg auf Notbetreuung hilft, das Infektionsgeschehen zu bremsen und die Betreuung sicherer zu gestalten“.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist der größte Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege im Freistaat. Seine rund 500 Mitgliedsorganisationen betreiben sachsenweit etwa 2300 Einrichtungen und Dienste der Sozial- und Bildungsarbeit, darunter auch mehr als 500 Kitas.

Aktuell eingeschränkter Regelbetrieb

Bisher ist eine flächendeckende Notbetreuung und eine damit verbundene generelle Schließung der Kindertagesstätten kein Thema. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte vergangene Woche deutlich gemacht, dass er die Kitas und Schulen weiter offen halten möchte. Auch im Falle eine Lockdowns, der aktuell diskutiert wird, sollten diese Bereiche nicht betroffen sein.

Kitas und Grundschulen sind aktuell in Sachsen im eingeschränkten Regelbetrieb. Klassen und Gruppen einschließlich des Personals müssen streng voneinander getrennt werden.

Von Kai Kollenberg