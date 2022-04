Wöller unter Druck: Muss Sachsens Innenminister nun gehen?

Dresden

Das Schweigen muss Innenminister Roland Wöller (CDU) beunruhigen. Denn es ist geradezu ohrenbetäubend. Während der Minister versucht, die politische Krise zu überstehen, in die er sich hineinmanövriert hat, springt ihm niemand bei. Seine Partei und die Landtagsfraktion bleiben stumm. Kein Wort der Unterstützung oder der Solidarität. Nur Roland Wöller redet – und macht es dadurch nicht besser.

Seit Tagen soll Wöller erklären, warum er mit Manja Hußner eine Studienfreundin seiner Frau zur neuen Kanzlerin der Polizei-Hochschule machen möchte. Er hat Hußner nach LVZ-Informationen sogar ermutigt, im Herbst 2020 an die Hochschule zu wechseln. Die Bild-Zeitung berichtete zudem, dass der neue Kanzler – im Gegensatz zur bisherigen Praxis – nicht mehr Volljurist sein müsse. Hußner hat nur das erste juristische Staatsexamen.

Interview schockt Parteifreunde

Der Innenminister war zuletzt einige Tage krank und konnte deswegen nicht selbst vor die Presse treten. Am Karsamstag sollte es deswegen eine Art Befreiungsschlag geben. Der MDR hatte Wöller in eine Nachrichtensendung zugeschaltet. Es ging, wie erwartet, um die Besetzung des Kanzlerpostens. Parteifreunde waren hinterher regelrecht schockiert, wie Wöller sich im Fernsehen präsentierte.

Selbstkritik war nur minimal auszumachen. Auf Fragen zur Affäre ging der Innenminister im Interview bestenfalls rudimentär ein. Stattdessen referierte er, welche Pannen es in der sächsischen Polizei und an der Hochschule gegeben habe. Bloß: Was hat das alles mit dem Vorwurf der Vetternwirtschaft zu tun?

Belastendes Verhältnis zur Polizei

In der CDU ist man zusehend ratlos, wie Wöller agiert. Dort wird wahrgenommen, dass dessen Personalentscheidungen das Verhältnis zur Polizei belasten. Die Stabsstelle Kommunikation beim Landespolizeipräsidenten besetzte er mit seinem ehemaligen persönlichen Referenten Florian Oest, der bislang nicht in der Öffentlichkeitsarbeit in Erscheinung getreten ist. Wöller soll auch versucht haben, den ehemaligen LKA-Chef Petric Kleine aus dem Ministerium „wegzuloben“ und ihn zum Sicherheitsbeauftragten bei den Staatlichen Kunstsammlungen zu machen. Nun die geplante Beförderung einer Bekannten zur Kanzlerin.

Die Polizeigewerkschaften fordern mittlerweile offen Wöllers Rücktritt. „Der Fisch stinkt vom Kopf her“, sagt Hagen Husgen, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Sachsen.

„Roland Wöllers Problem ist Roland Wöller“

Dieser Gesamteindruck wiegt innerhalb der Union schwer. Der Innenminister ist zusehends damit beschäftigt, sich zu erklären und das Ministerium zu befrieden. Die eigentlichen Skandale werden da fast zur Nebensache: Vergangene Woche wurde öffentlich, dass gegen Leipziger Elite-Polizisten wegen verbotenen Aufnahmeritualen ermittelt wird. Die Landespolitik diskutiert dagegen vor allem über Wöllers mangelndes Fingerspitzengefühl.

Auf Verständnis in den eigenen Reihen kann der Innenminister kaum noch hoffen. Mit kühlem Unterton heißt es: „Roland Wöllers größtes Problem ist Roland Wöller.“ Er wird als Belastung wahrgenommen: für die Partei, für die Koalition, für den Ministerpräsidenten. Zwar wurde Wöllers Entlassung schon viele Male gefordert – auch von den roten und grünen Koalitionspartnern. Dieses Mal, wird spekuliert, könnte es aber soweit sein. Gegen die Polizei könne schlicht kein Innenminister regieren.

Spekulationen um mögliche Nachfolger

Potenzielle Nachfolger werden bereits gehandelt. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) wird genannt, auf ihn könnte im Kultusressort die Dresdner Schulleiterin und Vorsitzende der Frauen-Union, Sandra Gockel, folgen. Ebenso halten viele den ehemalige Generalstaatsanwalt Hans Strobl für fähig, das Amt des Innenministers zu übernehmen. Strobl, der derzeit Pensionär ist, wäre vermutlich nur eine Übergangslösung bis zur Landtagswahl 2024. Außenseiterchancen werden Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion, eingeräumt. Über Wöllers Nachfolge entscheidet Ministerpräsident Michael Kretschmer, der zudem CDU-Vorsitzender ist. Der Regierungschef kann auch als einziger Ministerinnen und Minister entlassen.

Krisengespräch mit den Gewerkschaften

Der amtierende Innenminister kämpft aktuell aber um sein Amt: „Ich übernehme meine Verantwortung. Und der komme ich nach“, sagte Wöller im MDR-Interview. Er wolle die Polizei „in meiner Verantwortung“ weiter voranbringen.

Seinen geplanten Osterurlaub hat Wöller abgesagt, er wird in Sachsen bleiben. Schon am Dienstag hat er einen wichtigen Termin. Um 14 Uhr hat er Vertreter der drei Polizeigewerkschaften für eine Aussprache zu sich gebeten. Bei den Gewerkschaften ist man gespannt, was der Minister mit diesem Krisengespräch wohl bezweckt: Eigentlich habe man den Rücktrittsforderungen nichts hinzuzufügen.

