Nach dem tödlichen Autorennen von Dresden hat sich Innenminister Roland Wöller besorgt gezeigt. Die Zahl solcher Delikte in Sachsen steigt nämlich.

Tödliches Autorennen in Dresden - Wöller fordert harte Bestrafung des Täters