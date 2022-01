Wochenzeitung „Tag des Herrn“: Chefredakteur Matthias Holluba gestorben

Leipzig

Matthias Holluba, seit 1995 Chefredakteur der katholischen Wochenzeitung „Tag des Herrn“, ist tot. Mit 59 Jahren starb er am 15. Januar nach kurzer, schwerer Krankheit, wie der St.-Benno-Verlag Leipzig mitteilte. Bereits 1989, nach seinem Theologiestudium, begann er als Mitarbeiter bei dieser 1951 gegründeten Kirchenzeitung der Bistümer Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz, Magdeburg, seit 2014 auch des Erzbistums Berlin. 1992 wurde er Redakteur. Nach drei Priestern war er der erste Laie als Chefredakteur.

Sehr unterschiedliche Erwartungen von Priestern, Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und Lesern zu erfüllen, sei schwer für ihn gewesen, hieß es weiter. In Reaktionen und Briefen hätten kritische Anmerkungen dominiert, trotz seines Bemühens um Differenzierung und angemessene Gesprächskultur. „Seine gutmütige, loyale und großzügige Art hat ihm jedoch geholfen, seine Arbeit nicht nur als Beruf, sondern nicht zuletzt als Berufung zu Demut und Dialog zu verstehen“, hieß es weiter.

Erzbischof Heiner Koch, die Bischöfe Heinrich Timmerevers (Dresden-Meißen), Ulrich Neymeyr (Erfurt), Wolfgang Ipolt (Görlitz) und Gerhard Feige (Magdeburg) würdigten Matthias Holluba als „loyalen und reflektierten Chronisten und Kommentator der rasanten Veränderungen, die uns gerade im Osten Deutschlands vor große Herausforderungen stellten“. Er habe den Bischöfen stets eine genaue Einschätzung der Stimmungen und Sorgen seiner Leserinnen und Leser geben können. „Gutmütig, geduldig und großzügig hat er sich um Differenzierung bemüht und für kirchliche Positionen geworben“, erklärten sie.

Requiem am 26. Januar, 10 Uhr, in der Propsteikirche St. Trinitatis Leipzig; Beerdigung im Familienkreis in Dresden

Von gä