Wo wird verschärft? Das bedeuten die Corona-Regeln des Bundes für Sachsen

Leipzig

Was ändert sich in Sachsen, wenn der Bund die Corona-Regeln künftig selbst bestimmt und eine Notbremse einzieht? Der Freistaat verfügt über eine der strengsten Schutzverordnungen in der Bundesrepublik. Greift der Bund jetzt noch härter durch oder erleben die Sachsen sogar Lockerungen? Und: Darf der Freistaat künftig noch selbst Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie erlassen?

1. Wie will der Bund vorgehen und was kann Sachsen noch unternehmen?

Der Bund will das Infektionsschutzgesetz ändern. Bisher liegt nur ein Entwurf des neuen Regelwerkes vor, der aber schon zahlreiche Details nennt. Die Vorschriften sind an den Inzidenzwert von 100 gekoppelt. Sie sollen gelten, wenn diese Grenze überschritten ist. Außerdem soll das Bundesgesundheitsministerium die Möglichkeit erhalten, wie jetzt schon die Länder, eigene Verordnungen zu lassen. Wenn Minister Jens Spahn (CDU) davon Gebrauch macht, sind die Länder an dieser Stelle aus dem Rennen. Es gilt der Grundsatz aus Artikel 31: Bundesrecht bricht Landesrecht. Punkte, die der Bund nicht aufgreift, bleiben in der Hand der Länder.

Der Bund braucht die Länder auch an anderer Stelle weiter und diese können so auch ihren Einfluss geltend machen. Sowohl der angestrebten Gesetzesänderung als auch allen später erlassenen Bundesverordnungen muss der Bundesrat mit den Vertretern auch aus Sachsen zustimmen. Wenn sich die Länderkammer also quer stellt, dann passiert überhaupt nichts. Der Bund kündigte außerdem an: Maßnahmen der Länder sollen gültig bleiben, wenn diese strenger sind.

2. Wann greifen die Corona-Regeln des Bundes?

Nach einem Beschluss des Bundeskabinetts muss der Bundestag die Gesetzesänderung beschließen. Danach muss noch der Bundesrat zustimmen. Nach jetzigem Stand soll das angepasste Gesetz ab 26. April gelten. Da die aktuelle Coronaschutzverordnung in Sachsen aber schon am 18. April ausläuft, müsste eine neue Fassung erlassen werden. Nach LVZ-Informationen denkt das Sozialministerium über drei weitere Wochen nach.

4. Was ist die Grundvoraussetzung für die Notbremse?

Der Bund ordnet konkrete Maßnahmen an, wenn der Inzidenzwert von 100 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei Tagen in Folge überschritten wird. Dann treten in diesen Regionen am übernächsten Tag mehrere Einschränkungen in Kraft.

5. Ausgangsbeschränkungen

Ausgangsbeschränkungen gehören zu den Bereichen, wo der Bund am stärksten eingreifen will. Die Sachsen kennen sie schon seit dem vergangenen Jahr. Nun will sie der Bund für alle Länder einführen, obwohl sie umstritten sind. In Niedersachsen wurde die Zu-Hause-Pflicht in der Nacht vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg sogar gekippt.

Der Bund will den Aufenthalt in den heimischen vier Wänden von 21 bis 5 Uhr anordnen. Er gestattet nur sechs Ausnahmen. Dazu zählen medizinische Notfälle, Fahrten zur Arbeit, die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, die Betreuung von Personen und die Versorgung von Tieren. Außerdem dürfen Menschen ihre Wohnung aus „ähnlichen gewichtigen und unabweisbaren Gründen“ verlassen. Was darunter zu verstehen ist, bleibt völlig offen.

In Sachsen gelten bereits bei einer regionalen Inzidenz von 100 Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr. Allerdings spielen sie praktisch keine Rolle, weil Ausnahmen in 22 Punkten doch noch den Gang aus der Wohnung erlauben.

6. Kontaktbeschränkungen

An dieser Stelle gehen Bund und Sachsen unterschiedlich vor. Der Bund erlaubt Kontakte von einem Hausstand mit einer weiteren Person. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. In Sachsen dürfen sich unabhängig von der Inzidenz die Angehörigen zweier Hausstände, höchstens aber fünf Personen treffen. Hier bleiben sogar Kinder bis 15 Jahre unberücksichtigt.

7. Einkaufen

Der Bund will hier wesentlich strenger vorgehen als bisher Sachsen. Nur noch zehn Handelsbranchen dürfen bei einer Inzidenz von 100 öffnen. Es sind: Lebensmittelhändler, Direktvermarkter, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumenläden und Gartenmärkte. Im Freistaat umfasst dieser Katalog unabhängig von Infektionszahlen derzeit 28 Sparten. Und noch etwas soll nicht mehr möglich sein: „Click and Meet“.

8. Sport

Individualsport darf nach den Planungen des Bundes nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands getrieben werden. Ausnahmen gelten für Berufs- und Leistungssportler. Sachsen lässt bisher über den Weg einer Allgemeinverfügung in den Regionen noch weitere Lockerungen zu, solange nicht die 1300 zur Verfügung stehenden Corona-Klinikbetten belegt sind.

9. Gastronomie, Hotels, Kultur, Freizeit

Hier sind sich Bund und Freistaat in weiten Teilen einig. Restaurants und Kneipen müssen geschlossen bleiben, Abhol- und Lieferservice ist aber möglich. Nicht öffnen dürfen zudem Kultureinrichtungen. Zoos, Museen, botanische Gärten und Gedenkstätten müssen bei einer Inzidenz von 100 ebenfalls zu bleiben. Sachsen ist da noch großzügiger und gestattet über gesonderte Allgemeinverfügungen den Besuch. Geschlossen bleiben müssen auch Freizeiteinrichtungen. Hotels dürfen für touristische Zwecke keine Gäste empfangen.

10. Maskenpflicht

Bei Fragen der Maskenpflicht sind sich Bund und Land ebenfalls einig. Sie besteht bei der Nutzung von körpernahen Dienstleistungen und im öffentlichen Personennahverkehr. Die Fahrzeuge im ÖPNV dürfen nach dem Willen des Bundes nur von der Hälfte der zugelassenen Personen genutzt werden. Diese Regelung kennt Sachsen nicht.

11. Schulen

An dieser Stelle streiten sich Bund und Land hartnäckig. Sachsen fühlt sich in seiner Bildungshoheit beschränkt. Der Bund will bei einer Inzidenz von 200 im Landkreis oder der kreisfreien Stadt die Schulen wieder schließen. Der Freistaat lehnt das ab. Zwei Tests pro Woche bei Schülerinnen und Schüler sehen allerdings beide Seiten vor.

Von Matthias Roth