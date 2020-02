Wo die Sachsen im Höhenrausch sind – Tourismus auf dem Fichtelberg

Oberwiesenthal

Man schrieb das Jahr 1845, als Zimmerleute auf dem Fichtelberg ein etwa acht Meter hohes, hölzernes Gebäude errichteten, um über das, wie es damals hieß: „struppige, verwachsene Gehölz auf dem Berggipfel“ hinweg einen guten Fernblick zu haben. Aber auch schon vorher, um 1600, soll ein „Lust- und Jagdhaus“ auf dem Fichtelberg gestanden haben.

In einem Werk des Pfarrers und Erzgebirgs-Chronisten Christian Lehmann (1611–1688) heißt es vage wie ominös: „Man erzehlet zwar / daß vor hundert Jahren ein Lust- und Jagthaus / von den Schönburgischen Herren erbauet / darauf soll gestanden seyn / aber nunmehro ist nichts mehr darauf zu finden / weil es mag wenig Ergötzlichkeit gegeben haben“.

Der königlichen Stippvisite folgte Besucheransturm

Dem ersten Holzgerüst von 1845 folgte alsbald ein Belvedere, ein steinernes, turmartiges, sechseckiges Haus mit hölzerner Außentreppe. 1888 wurde dann auf Anregung des Erzgebirgsvereins Wiesenthal der Grundstein zum (ersten) Fichtelberghaus gelegt, einer Gaststätte mit steinernem Aussichtsturm. 1899 und 1910 wurde immer wieder angebaut, um den vielen Wanderern eine Übernachtung auf dem Gipfel zu ermöglichen.

1906 und 1907 weilte gar der sächsische König Friedrich August III. nebst seiner Familie auf dem Fichtelberg. Beim ersten Besuch des Monarchen, der mit „Kronprinz Georg, den königl. Hoheiten Prinz Christian und Ernst, Ihren königl. Hoheiten Prinz Johann Georg und Prinzessin Mathilde am 28. Dezember Mittag mittels Sonderzug“ aus Dresden angereist war, hatte der Volksmusiksänger Anton Günther einen großen Auftritt. Er überreichte – cleverer Schachzug – Liedpostkarten und sang dazu seine populären Weisen „Grüß dich Gott, mei Arzgebirch“ und „Mei Vaterhaus“. Diese und andere Gassenhauer Anton Günthers wurden fortan auch im sächsischen Königshaus oft gesungen – heißt es jedenfalls.

Nach einer Stunde endete der erste königliche Besuch auf dem Fichtelberg mit einer Hörnerschlittenfahrt nach Oberwiesenthal. Der königlichen Stippvisite folgte endlich auch der erhoffte Besucheransturm, es darf darüber spekuliert werden, inwieweit Friedrich August III. sich als Influencer fühlte. Viele Touristen suchte auf dem Berg wohl das, was der Kulturphilosoph Jens Badura im November 2018 in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung Bergen generell bescheinigte: „starke Räume. Da, wo es steil wird, gibt die Welt einen Widerstand vor, der im Flachland in der Form nicht da ist. Das ermöglicht Erfahrungen, die ich anderswo nicht machen kann, und regt zum Denken an; in der Atmosphäre des Vertikalen funktioniert der Geist anders.“

Touristen voll im „ Höhenrausch “

Dem Tourismus zuträglich waren auf alle Fälle auch all die Postkarten, die im Laufe der Zeit vom Fichtelberghaus verkauft (und verschickt) wurden, ab 1903 zwischen 30 000 und 38 000 Stück. Pro Jahr! Das Monopol hatte der Erzgebirgsverein. Nur ihm war es gestattet, Postkarten drucken zu lassen. Brutus Fleischmann, 1889 der erste Wirt, umging dies. Er ließ selbst Karten drucken und machte so an den Statuten vorbei seinen Schnitt – bis die Sache aufflog und Fleischmann vom indignierten Erzgebirgsverein 1898 gefeuert wurde.

Es ist schwer einzuschätzen, wie viele Motive erschienen. In der Hochzeit der Postkarten zwischen 1897 und 1929 sind jährlich wohl mindestens zehn neue Karten erschienen, ab Mitte der 1930er Jahre zudem unzählige Echtfotopostkarten – da nicht mehr ausschließlich in Regie des Erzgebirgsvereins.

Ab 1924 war die Anreise zum Fichtelberghaus deutlich leichter: Denn nun konnte man den Gipfel des Berges auch per Schwebebahn stürmen. Diese Bahn wurde bereits 1912 geplant, aber die Sache verzögerte sich – erst gab es Widerspruch in den Reihen des Erzgebirgsvereins („Das hält die Natur nicht aus!“), dann kam der Erste Weltkrieg in die Quere. Am 21. Dezember 1924 fand dann doch noch die Jungfernfahrt statt, die Gesamtkosten für die 303 Meter überwindende Bahn beliefen sich auf 490.000 Goldmark. Immer mehr Touristen kamen, nicht wenige waren voll im „ Höhenrausch“, mag der Fichtelberg auch gerade mal 1214 Meter hoch sein.

Ab 1925 war Arthur Soyka Wirt im Fichtelberhaus. Zuvor war er Direktor des „Thüringer Hofs“ in Leipzig. Quelle: Repro C.R.

Im Februar 1962 kam es zu einem Feuer im Fichtelberghaus. Ein Kellner hatte vergessen, sein Bügeleisen abzuschalten. Zum Glück musste nur der Dachstuhl erneuert werden. Ein Jahre später – am 25. Februar 1963 – brannte das Haus dann gar bis auf die Grundmauern nieder.

Verzicht auf Renommierarchitektur aus Glas, Stahl und Beton

1965 erfolgt der erste Spatenstich für ein zweistöckiges Gebäude im Stil der Zeit samt 42 Meter hohen Aussichtsturm. Das Haus sollte vom „fortschrittlichen Gedanken des Sozialismus“ künden. Laut Festschrift zur 450-Jahrfeier Oberwiesenthals fügte sich das Gebäude „gut in die Landschaft unseres Erzgebirges ein“, andere konnten dem mit Holz leidlich verschalten „Betonmonster“ weniger abgewinnen. Wie auch immer: Der Gaststättenbetrieb nahm seinen sozialistischen Gang, die Touristen strömten zuhauf. Das Gebäude wurde allerdings zunehmend marode, erst recht nach 1989.

1997 wurde dieses Zeugnis der DDR-Moderne teilweise, der Aussichtsturm sogar vollständig beseitigt. Ein Neubau, stilistisch dem alten Fichtelberghaus von 1910 verpflichtet, wurde Mitte Juli 1999 eingeweiht. Man verzichtete auf Renommierarchitektur aus Glas, Stahl und Beton, wie sie von vielen Architekten vor allem in die Alpen-Landschaft gesetzt wird (erinnert sei etwa an die Eisblock-Architektur des Restaurants Ice Q in Sölden in Tirol, wo einige Szenen des James-Bond-Films „Spectre“ gedreht wurden).

Von Christian Ruf