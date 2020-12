Wirtschaftsstudium: Top-Noten für HHL, auch Uni Leipzig stark

Leipzig

Sachsens Unis und Hochschulen können bei den Wirtschafts-Masterstudiengängen mit Top-Bewertungen in der Spitze mithalten. Das geht aus dem Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung ( CHE) hervor, das am Dienstag in der aktuellen Ausgabe von „Zeit Campus“ erschien. Demnach erhalten bei den Studiengängen BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik mit der Handelshochschule Leipzig (HHL), der Uni Leipzig, der TU Chemnitz, der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW) und der Westsächsischen Hochschule Zwickau fünf Standorte im Freistaat sehr gute Noten.

100 Prozent Zufriedenheit in der HHL

Besonders positiv schneidet in der Befragung von Studierenden die HHL ab. Sie belegt Top-Plätze in den Kategorien Lehrangebot und Studienorganisation, Auslandsaufenthalte und Übergang zwischen Bachelor- und Masterstudium. „Von Sachsens Hochschulen wird vor allem die HHL im Fach BWL sehr positiv bewertet“, sagte Projektmanager Marc Hüsch vom CHE. Es gebe bundesweite Spitzenwerte für die Unterstützung im Studium, dem Lehrangebot aber auch dem Wissenschaftsbezug. So geben 100 Prozent der HHL-Studierenden an, dass sie zufrieden mit der Teilnehmerzahl in den Lehrveranstaltungen sind. „Wir freuen uns sehr, dass wir Spitzennoten bekommen“, sagte Prof. Alexander Lahmann, Leiter der HHL-Master-Studienprogramme.

Uni Leipzig punktet mit Berufspraxis

Zufriedenheit herrscht auch an vier weiteren sächsischen Standorten, die es ins Ranking geschafft haben. Die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Uni Leipzig punktet beim BWL-Studium wie die benachbarte HHL mit guter Organisation und Übergang zum Masterstudium. Zudem überzeugt die Wirtschaftsinformatik mit guten Kontakten zur Berufspraxis. „Wir haben viel in die forschungsbasierte Lehre investiert und das wird von den Studierenden, wie man sieht, honoriert“, sagte Dekan Professor Johannes Ringel. Die Dresdner HTW wird von ihren BWL-Studentenschaften für die internationalen Ausrichtung stark bewertet. Chemnitz und Zwickau schneiden ebenfalls mit der Organisation unter anderem beim BWL-Studium sehr gut ab.

Das CHE-Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste im deutschsprachigen Raum, bei dem mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen untersucht und insgesamt 120.000 Studierende befragt werden.

Alle Sachsen-Ergebnisse unter: https://www.che.de/2020/che-ranking-2020-fuer-wirtschafts-masterstudiengaenge/.

Von André Böhmer