Wirrwarr um Reiseregelungen: Das Wichtigste für Sachsen im Überblick

Leipzig

Familie Lehmann aus Leipzig ist verunsichert. Vor einem Jahr hat sie einen Urlaub gebucht. In den Herbstferien 2020 wollten sie ins Erzgebirge fahren. Das in diesem Jahr alles anders sein wird, war bei der Buchung noch nicht abzusehen. Das war vor Corona. Jetzt wurde der Erzgebirgskreis zum Corona-Risikogebiet erklärt – und bei den Lehmanns stellt sich die Frage: Können sie trotzdem in den Urlaub fahren und wenn nicht, bekommen sie ihr Geld zurück? Ein Anruf beim Hotel sorgte nicht für Klarheit, im Gegenteil: Die Mitarbeiter konnten keine klare Aussage treffen, wie mit gewünschten Umbuchungen und Stornierungen umgegangen wird. Auch die Corona-Hotline des Landes ist überlastet, die Schutzverordnungen sind undurchsichtig. Worauf müssen Reisende sich nun also einstellen und welche Rechte haben sie? Die LVZ gibt Antworten.

Welche Länder gelten als Risikogebiete ?

Derzeit (Stand 16. Oktober) sind fast alle europäischen und die meisten Länder weltweit vom RKI und dem Auswärtigen Amt als Risikogebiete gekennzeichnet. Drei europäische Staaten sind davon noch ausgenommen: Norwegen, Griechenland und Lettland. Das kann sich jedoch jederzeit ändern. Alle weiteren Länder in Europa haben bereits mehrere Risikoregionen. Eine Einreise in Polen und Tschechien etwa ist mit Auto oder Zug aber immer noch möglich. Hier gelten jedoch besondere Regeln wie Quarantäne und Corona-Test bei der Rückreise nach Deutschland. Informationen, welches Land in Europa unter welchen Bedingungen besucht werden kann, sind auch auf der Webseite der Europäischen Union zu finden.

Welche innerdeutschen Gebiete sind Risikoregionen?

In Sachsen ist aktuell nur das Erzgebirge Risikogebiet. Auch in Thüringen gibt es mit dem Landkreis Eichsfeld am Harz nur ein Risikogebiet, Sachsen-Anhalt weist noch keines auf. Auch die innerdeutschen Urlaubsländer an der See, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, sind ohne Risikogebiete. Anders sieht es in den Ballungszentren aus. In Berlin, der Region um München, Stuttgart, Frankfurt am Main sowie weiten Teilen Nordrhein-Westfalens inklusive des Ruhrgebietes und rund um das niedersächsische Emsland, wie den Landkreisen Vechta und Cloppenburg sind ebenfalls erhöhte Inzidenz-Werte vermeldet.

Was muss bei der Rückkehr aus Risikogebieten beachtet werden?

Grundsätzlich gilt: Die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes sind kein Reiseverbot. Einreisende aus ausländischen Risikogebieten sind zu einem Corona-Test verpflichtet. Das Sozialministerium Sachsen schreibt vor, dass Personen, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise nach Sachsen in einem Risikogebiet aufgehalten haben zur Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Gesundheitsamt verpflichtet sind. Außerdem müssen sie in häusliche Quarantäne gehen und einen Corona-Test machen. Ist der negativ, kann die Quarantäneverordnung aufgelöst werden. Davon ausgenommen sind Personen, die bereits einen negativen Corona-Test vorweisen können. Der darf höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein.

In Sachsen entfällt ab Samstag das Beherbergungsverbot. Das heißt: Reisende und Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten dürfen dann im Freistaat wieder ungehindert in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen übernachten. Gleiches gilt für sächsische Reisende in andere Bundesländer Deutschlands. In Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen und Bayern gibt es kein Beherbergungsverbot. Für die übrigen Bundesländer gilt: Kommt der Reisende aus einem Risikogebiet aus dem In- und Ausland, darf er nicht in kommerziellen Unterkünften übernachten – ausgenommen, die jeweils gängigen Regelungen wie nachgewiesene negative Coronatests oder Quarantäne werden eingehalten. Private Besuche sind dagegen in allen Bundesländern erlaubt. Rückkehr-Regelungen für sächsische Reisende aus kritischen Gebieten innerhalb Deutschlands bestehen ebenfalls nicht.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) appellierte zum Start der Herbstferien, Risiken im Zusammenhang mit Aufenthalten in Risikogebieten sorgfältig und eigenverantwortlich abzuwägen. „Die Grenzen nach Tschechien sind offen und sollen dies auch bleiben. Dennoch sollte sich Jede und Jeder eindringlich fragen, ob insbesondere Urlaube oder Kuren angesichts der alarmierenden Entwicklung der dortigen Infektionszahlen unbedingt nötig sind.“ Sie betont, dass es wichtig sei, sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln und Corona-Vorschriften zu halten. „Generell sollten Plätze und Orte, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, möglichst gemieden werden“, sagt Köpping.

Welche Storno-Regelungen gelten jetzt?

Hier muss als erstes zwischen Pauschal- und Individualreisen unterschieden werden. Wenn das Auswärtige Amt das Reiseziel zum Risikogebiet erklärt, kann eine Pauschalreise kostenfrei storniert werden, erklärt Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Dieses hält sich an die Empfehlungen des RKI. Gibt es Reisewarnungen für innerdeutsche Gebiete, gelten gleiche rechtliche Regelungen. Kann eine Reise aufgrund der sogenannter „unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände“ nicht angetreten werden, kann kostenlos storniert werden. „Wir nennen es auch einfach ’höhere Gewalt’“, so Neumerkel.

Was ist bei selber gebuchten Reisen?

Bei Individualreisen wird es komplizierter. „Die Lage, die wir seit März haben, ist so noch nie dagewesen. Daher muss immer abgewogen werden. Reisende sollten sich vorher genau informieren.“ Auch die sich ständig verändernden Regelungen zur Beherbergung machen eine pauschale Aussage zum Storno-Recht für Individualreisen nicht möglich. Wer sich in Deutschland eine Unterkunft bucht, schließt einen „Beherbergungsvertrag“. „Herrscht bei Reiseantritt dort ein generelles Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikoregionen und der Reisende kommt aus einer eben solchen, haben wir eine sogenannte juristische Unmöglichkeit. Das heißt, hier sollte eine kostenlose Stornierung möglich sein“, erklärt Neumerkel. Die Übernachtung kann nicht in Anspruch genommen werden.

Welche Lösungen gibt es?

Ist eine Beherbergung als Reisender aus einem Risikogebiet möglich, aber das Bundesland hat Regelungen wie Quarantänezeit und Corona-Tests für diese Personen angeordnet, wird es wieder schwierig. „Es ist ein kompliziertes Zusammenspiel. Hier müssten die Hotel eigentlich die Zumutbarkeit nachvollziehen. Dann kann es zum Beispiel zu einer Vertragsanpassung kommen“, so Neumerkel. In der Regel laufen diese auf Gutscheinregelungen und damit zur Verschiebung der Reise hinaus, erklärt die Juristin. Wird sich nicht geeinigt, bleibt noch der juristische Weg. Ersten Rat erhalten Reisende aber auch bei den Verbraucherzentralen.

Von Vanessa Gregor