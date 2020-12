Aue

Die Lage auf den Intensivstationen in Sachsens Krankenhäusern spitzt sich weiter zu. Unmittelbar bevor im Kampf gegen die Corona-Pandemie der Lockdown am Montag im Freistaat in Kraft tritt, hat Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) die Einschränkungen als alternativlos verteidigt. „Die Zeit der Appelle ist jetzt vorbei“, sagte der Regierungschef am Freitag nach einem Besuch der Helios Klinik im erzgebirgischen Aue. Es brauche jetzt „klare, autoritäre Maßnahmen des Staates“. Diese würden auch kontrolliert. Nur so könne die medizinische Versorgung auch weiterhin gewährleistet werden, so Kretschmer. Der Erzgebirgskreis gilt mit seinem hohen Inzidenzwert (durchschnittliche Covid-19-Infektionen über sieben Tage) als ein deutschlandweiter Hotspot in der Corona-Pandemie.

Mediziner: Halten nicht mehr lange durch

„Wir haben es nicht geschafft, mit milderen Mitteln eine deutliche Reduzierung von Kontakten zu erreichen“, machte Kretschmer klar. Daher müssten nun auch Kitas und Schulen geschlossen werden. „Wenn wir dieses Land zur Ruhe bringen wollen, dann gehört dieser zentrale Bereich dazu“, sagte Kretschmer. Der Ministerpräsident, der sich vor Ort im Klinikum Aue selbst ein Bild machen wollte, wurde bei seiner Visite von zwei sächsischen Top-Medizinern begleitet. Diese wandten sich mit einem dramatischen Appell an die Menschen im Freistaat „Wenn der Anstieg an Infektionen so weitergeht, dann halten wir das im Freistaat nicht mehr durch“, sagte Sachsens Krankenhauskoordinator Professor Christoph Josten vom Universitätsklinikum Leipzig.

Anzeige

Der Mediziner forderte, dass der Lockdown jetzt ohne wenn und aber eingehalten werden müsse. Auf die Frage, ob Sachsen das neue Bergamo werden könnte – wie es der „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe formuliert – antwortete Josten in der Pressekonferenz aber mit einem klaren „Nein“. Die Notfallversorgung sei noch gesichert, es würden nicht drängende Operationen verschoben, und es gebe im Freistaat bei den Intensivbetten noch Reserven. „Bleibt das Infektionstempo aber erhalten, können wir Weihnachten die weiße Fahne hissen“, erklärte Josten. Dann käme zum ersten mal die Triage-Methode, die Einteilung von Patienten nach Überlebenschancen, in Sachsen zum Einsatz.

Corona-Leugner auf ITS in Leipzig

Mit Blick auf die Corona-Skeptiker und die ungehemmte Ausbreitung des Virus teilte Josten zudem mit, dass ein führender Leipziger Corona-Leugner eine Woche nach der Leipziger „Querdenken“-Demo am 7. November mit Covid-19-Befund auf einer Intensivstation intubiert werden musste. „Dem Virus ist es egal, wen es trifft“, sagte der Mediziner. Der Infektiologe Thomas Grünewald vom Klinikum Chemnitz, der aktuell mit 200 Intensivpatienten die meisten in einem deutschen Krankenhaus betreut, verwies darauf, dass die Hälfte seiner Patienten mit U50 noch relativ jung seien. „Es handelt sich nicht um eine Grippe. Jeder kann sich infizieren, jeder kann erkranken, jeder kann an dieser Erkrankung versterben“, sagte der Infektiologe, der zum Beraterstab der Landesregierung gehört. Allein in Südwestsachsen würden derzeit 1200 Corona-Patienten behandelt. „Wir sehen kein Ende des Anstiegs und können nicht mehr lange durchhalten.“

Ungebremster Anstieg der Infektionen

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen hat in Sachsen die Marke von 80.000 überstiegen. Nach der am Freitag vom Gesundheitsministerium in Dresden veröffentlichten Statistik sind seit Pandemie-Beginn im März 81.655 Covid-19-Infektionen nachgewiesen – 3396 mehr als am Vortag. Innerhalb von 24 Stunden starben 75 weitere Menschen mit oder an Sars-CoV-2, insgesamt sind es aktuell 1574.

Betroffen sind vor allem die Landkreise Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie Meißen. Dort sowie im Landkreis Zwickau liegt die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche - laut Angaben des Sozialministeriums bei mehr als 400, der Landkreis Bautzen liegt mit einem derzeitigen Wert 515,1 hinter dem bundesweiten Spitzenreiter Landkreis Regen (Bayern) mit knapp 575. Nach LVZ-Berechnungen liegen die Werte aber jeweils deutlich höher, als vom SMS vermeldet.

Von André Böhmer