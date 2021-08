Dresden

Flaute bei der Windkraft in Sachsen: Im Freistaat fehlen mindestens 200 Windräder, um die für 2024 vereinbarten Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien zu erreichen. „Wir brauchen die Windanlagen, weil wir Strom brauchen und Energieland bleiben wollen“, sagt Klima- und Energieminister Wolfram Günther (Grüne) der Leipziger Volkszeitung. Sachsen müsse dieses Potenzial nutzen – „ansonsten werden wir in vielen Bereichen zurückfallen“. Schon jetzt liege der Freistaat weit hinter Sachsen-Anhalt und Brandenburg zurück.

Verdoppelung der Erneuerbaren vereinbart

Laut Koalitionsvertrag, den CDU, Grünen und SPD im Jahr 2019 beschlossen haben, sollen bis 2024 zusätzlich 4000 Gigawattstunden aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. „Das würde eine Verdopplung der jährlichen Stromerzeugung aus Wind und Sonne bedeuten“, macht Günther klar. Allerdings stammen momentan nur 1300 Gigawattstunden von Windrädern und 2500 Gigawattstunden aus der Photovoltaik – damit herrscht im Prinzip Stillstand. Die Ausbauziele rücken damit in weite Ferne.

Sachsen-Karte der Windrad-Standorte. Quelle: LVZ

Freistaat ist Schlusslicht beim Windenergie-Ausbau

Dazu passt, dass der Freistaat bundesweites Schlusslicht beim Windkraft-Ausbau ist: Im vergangenen Jahr wurden drei Anlagen errichtet, während fünf stillgelegt wurden. Im ersten Halbjahr 2021 ist die Bilanz noch deutlicher: Zwölf Windräder sind abgebaut worden und kein einziges kam hinzu. Kein anderes Bundesland hat nach Angaben der Branchenverbände Windenergie und VDMA Power Systems einen negativen Saldo.

In Sachsen stehen die ältesten Anlagen

Momentan stehen in Sachsen zwar schon 929 Windräder – doch die meisten haben eine zu geringe Leistung. „Wir haben die älteste Technik“, konstatiert der Klima- und Energieminister, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist. Deshalb will der Freistaat verstärkt auf das sogenannte Repowering setzen: Alte Anlagen sollen nach modernen Maßstäben aufgerüstet werden. Damit müssten zwar viele neue, aber nicht zwangsläufig 200 zusätzliche Windräder aufgestellt werden. Außerdem sollen Genehmigungsverfahren, die momentan bis zu sieben Jahre dauern, „massiv vereinfacht“ werden, so Günther.

Hier gibt es die sächsischen Windrad-Standorte.

Region um Leipzig gilt als einer der Windkraft-Favoriten

Allerdings bleibt ein konfliktträchtiges Problem: Die Standortfrage. „Es muss deutlich mehr Raum für erneuerbare Energien geschaffen werden“, erklärt der Minister. Aktuell sind 0,5 Prozent des Freistaates vorgesehen – für eine klimaneutrale Stromerzeugung werden in Zukunft etwa zwei Prozent notwendig sein. Eine Windpotenzialstudie weist die favorisierten Regionen aus: Neben dem Oberen und Unteren Erzgebirge werden das nördliche Leipziger Land, Nordsachsen mit der Dübener und Dahlener Heide sowie Mittelsachsen als besonders ertragreich angesehen. Auch das Lausitzer Hügel- und Bergland hat demnach gute Voraussetzungen.

Anti-Windkraft-Bewegung im Freistaat besonders stark

Die vier regionalen Planungsverbände arbeiten derzeit daran, entsprechende Flächen auszuweisen. Allerdings wird mit einigen Widerständen gerechnet: Im Freistaat ist die Anti-Windkraft-Bewegung besonders groß. Mittlerweile existiert ein nahezu flächendeckendes Netz an Bürgerinitiativen. „Beim Thema Windenergie gibt es in Sachsen eine sehr harte Debatte. Die Positionen derjenigen, die gegen einen Ausbau sind, sind verfestigt“, stellt Günther fest. Um die Akzeptanz zu fördern, soll künftig eine Kompetenz- und Servicestelle bei der Sächsischen Energieagentur SAENA Bürger, Kommunen und Projektentwickler neutral beraten und unterstützen.

Von Andreas Debski