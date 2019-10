Wild auf Wild: Schau der Jäger, Angler und Köche im Leipziger Süden

Leipzig

Wenn Hunde und Schafe ab heute um die Geräuschhoheit wetteifern und Dutzende Holzkohlegrills auf Betriebstemperatur glühen, dann hat auf dem Agra-Veranstaltungsgelände im Leipziger Süden die Messe Jagd & Angeln ihre Tore geöffnet. Fast 300 Aussteller offerieren Neues und Wissenswertes für ein fachkundiges Publikum, aber auch für interessierte Laien und ganze Familien. Eröffnet wird die Messe am Freitagvormittag durch Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt ( CDU). Bis Sonntagabend wird auf Ostdeutschlands größter Messe ihrer Art Wild gegrillt, gekostet, probiert und um diverse Preise gewetteifert. „Diesmal ist das größte Aussteller- und Programmangebot seit 29 Jahren zu erleben“, verspricht Messesprecher Norbert Schmid. „Eine coole Sache für alle, die sich für Tiere, Natur, Wald und gutes Essen interessieren.“

Grillmeister und Köche geben Tipps

An die 18 Profi- und Amateurteams sind „Wild auf Wild“. Bei der zweiten Sächsischen Wild-Grill-Meisterschaft brutzeln sie am Sonnabend auf der Feuerplatte um den Publikumspreis und am Finaltag am Holzkohlegrill um den großen Preis der Jury. Neben Wildbret werden auch Fische und Desserts auf dem Rost variiert. Neben Gaumenfreuden kann das Publikum auch Tipps zum richtigen Grillen abfassen. Für Kinder wird am Sonnabend ein eigener Grillwettbewerb ausgerichtet. „Fleisch vom heimischen Wild ist ein regionales Produkt, das dem Tierwohl ebenso gerecht wird wie der Gesundheit“, sagt Schmid, der selbst gelegentlich auf die Pirsch geht.

Neu auf der Messe ist eine Schauküche, wo sich Köche bei der Zubereitung von Forelle, Weißfisch, Rehrücken oder Schwarzwildkeule über die Schulter schauen lassen und unterhaltsame Profitipps beisteuren, beispielweise zum Garen, Würzen und Filettieren. Alle Gerichte können anschließend von Besuchern verkostet werden.

Fliegenfischer und Dünenfräser in Aktion

Petri-Jünger bekommen vorgeführt und können selbst probieren, wie man umweltfreundliche Köder herstellt, bindet und damit beim Fliegenfischen vorgeht. Ausrüstung, Kleidung und erstmals auch geländegängige Fahrzeuge können auf der Messe getestet werden. Wer sich traut und einen Führerschein hat, kann die Offroader im Freigelände eigenhändig über einen anspruchsvollen Hindernisparcour steuern.

Pferdestärken und Geschick sind auch bei der sächsischen Holzrückemeisterschaft gefragt. Mit mächtigen Kaltblutpferden räumen Forstleute Holzstämme aus schwierigem Gelände. Fertigkeiten, die auch in der Forstpraxis zur Wald- und Bodenschonung noch immer gefragt sind. In Vorträgen und Ausstellungen wird der kritische Zustand der mitteldeutschen Wälder thematisiert und wie Forstschäden durch Dürren, Stürme und Schädlingsbefall entgegengewirkt werden kann.

Preisverdächtige Schafe und Hunde

Beim Bundesjungzüchterwettbewerb der Landschafe am Freitag und Samstag zeigen über 60 Nachwuchszüchter aus dem gesamten Bundesgebiet ihre Tiere vor. Außerdem gibt es Informationen zu den reichlich 20 verschiedenen Rassen, die in der Jagdhundarena vertreten sind. Als Highlight verweisen die Veranstalter auf die Präsentation von Dennis Marschallek mit seiner Deutsch-Kurzhaar-Hündin Eyla. Sie soll Deutschlands erster auf Giftködersuche spezialisierter Jagdhund sein, der seinen Artgenossen im Leipziger Stadtforst Leben retten kann.

Im Jagdforum präsentieren Fachleute aktuelle Entwicklungen zur Eindämmung des Schwarzwildbestandes. „Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Schwarzwild verstehen wir es als unsere Pflicht, fachkundig über diesen Messeschwerpunkt zu informieren“, erklärt Projektleiter Erik Ochmann. Jäger und interessierte Messebesucher könnten sich auf der Messe optimal gegen Wildschäden und die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest wappnen, etwa durch modernste Waffen und Jagdausrüstung.

Tierschützer kritisieren Jäger und Angler

Doch nicht alle sind von solchen Offerten begeistert. Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert Messen wie die Jagd & Angeln in Leipzig, „denn hier wird das Töten von Tieren als unterhaltsamer Freizeitsport angepriesen“, wie die Tierschützer bereits vorm Messeauftakt mitteilten. Peta-Sprecher Peter Höffken legte nach. „Anstatt Wildtiere in Ruhe zu lassen, werden jedes Jahr Millionen von ihnen im Rahmen einer Hobbyausübung unter oftmals grausamen Bedingungen getötet. Ob es der vom Angelhaken durchbohrte Fisch ist, das angeschossene Wildschwein, das nach einer Drückjagd nicht gefunden wird oder der halbtote Fuchs im Fangeisen, sie alle sterben einen qualvollen und sinnlosen Tod.“ Es sei „alles andere als normal, Töten zu einem Hobby zu erklären“. Peta kämpft seit Jahren dafür, dass Jagen und Angeln abgeschafft wird. Jagd- und Anglerverbände verweisen dagegen auf ihren unverzichtbaren Beitrag zum Schutz von Wäldern und Gewässern. An Gesprächsstoff dürfte aalso auf der Messe kaum Mangel herrschen.

Infos: Messe Jagd & Angeln vom 4. bis 6. Oktober jeweils 9 bis 18 Uhr, Agra-Veranstaltungsgelände, Bornaische Straße 210, 04279 Leipzig, Eintritt Erwachsene 10 Euro, Ermäßigte und Gruppen ab zehn Personen je 8 Euro, Schüler 5 Euro. Familien 22 Euro. Kinder bis sieben Jahre haben in Begleitung von Erwachsenen freien Eintritt.

Die Messe im Netz: www.jagd-und-angeln.de

Von Winfried Mahr