Wo genau ist denn nun das Universum eigentlich am schönsten? Marcel Drechsler (39) muss da gar nicht lang überlegen. „In den Sternbildern Kassiopeia und Cepheus. Dort sind wunderbare Nebel in vielen Farben.“ So richtig genießen kann er das aber erst, seit er im Erzgebirge in Bärenstein eine eigene Sternwarte hat. Bis zu den Sternen war es ein ganzes Stück Weg.

Per Versandhaus-Teleskop durch die Galaxis

Begonnen hat alles, als Drechsler zwölf Jahre alt war und unbedingt den Kometen Hale-Bopp mit einem Teleskop sehen wollte. Er half in der Spedition seiner Familie bis er das Geld für das Gerät aus dem Katalog des Versandhauses zusammen hatte. „Selbst erarbeitet, selbst bezahlt“, erinnert sich Drechsler stolz. Nur: das Versandhaus konnte nicht pünktlich liefern – vielleicht, weil noch mehr auf die Idee kamen. Als das Gerät dann da war, war Hale-Bopp weg und soll wohl erst um 4419 zurückkehren.

Aber Drechsler hatte nach einem Blick auf Planeten wie Mars, Jupiter oder auch Saturn längst Feuer gefangen. Er las wissenschaftliche Arbeiten, fuchste sich in Mathematik ein. „Und die Teleskope wurden mit der Zeit immer besser und größer.“ Später kam die Astrofotografie dazu. Dem gelernten Werbegrafiker, der für Kommunen, Tourismusbranche oder auch Veranstalter arbeitet, halfen dabei seine Kenntnisse bei der Bildbearbeitung.

Die erste Entdeckung

„Finns Nebel“ im Sternbild Giraffe. Quelle: Marcel Drechsler

Jeder Aufbau des Teleskops inklusive Technik mit Stromkabeln auf freiem Feld glich einem kleinen Umzug. War dieser nach zwei Stunden vollzogen, zog sich häufig der Himmel zu. In den Jahren 2015 bis 2016 entstand schließlich die „Sternwarte Bärenstein“. Drechsler entwarf die Pläne, eine Zimmerei führte den Bau der 15 Quadratmeter großen Rolldachhütte aus, die in fünf Metern Höhe auf einer Stahlkonstruktion ruht. Schwingungsdämpfer sorgen für die notwendige Ruhe beim Fotografieren, falls doch mal ein Auto vorbeifährt. Mit wenigen Handgriffen kann das Dach über Schienen aufgezogen werden. Dann gibt es die 360-Grad-Rundumsicht aufs Erzgebirge und vor allem auf den Himmel darüber.

In der Sternwarte stehen ein Astrograph vom US-Hersteller Celestron, Aufnahmekamera, Nachführung und die Box fürs Internet. Schließlich müssen große Datenmengen übertragen werden und außerdem hört Drechsler dabei gern Musik, am liebsten von Johann Sebastian Bach. 2018 machte er dann seine erste Entdeckung – „Finns Nebel“.

Die Geburt von „Finns Nebel“

Man muss wissen, dass große steuerfinanzierte Weltraumorganisationen wie NASA oder ESO ihre Daten und auch Fotos offenlegen. Auch Amateure veröffentlichen viele Bilder. Beim Studium solcher Fotos stieß Drechsler auf eine bislang unbekannte Struktur im Sternbild Giraffe, die bis dato noch in keinem der einschlägigen Kataloge verzeichnet war. Astrofotografie gilt als die Königsdisziplin der Fotografie. Man brauche viel Wissen – und Geduld.

Deshalb richtete er über viele sternklare Nächte hinweg, 40 Stunden lang, sein Teleskop auf die Stelle am Himmel – dann kam auf dem Computerbildschirm der bislang unbekannte Reflexionsnebel zum Vorschein. Dessen Helligkeit schwankt binnen weniger Wochen und Monate, weil er sich in der Nähe eines veränderlichen Sterns (BE Cam) befindet. Drechsler benannte den Nebel nach seinem kleinen Neffen – die Geburt von „Finns Nebel“.

Deutsch-französische Teambildung

Foto des Tages der Nasa: der Cocoon-Nebel im Sternbild Schwan. Quelle: Marcel Drechsler

Als sich der Franzose Xavier Strottner (40) bei ihm über Facebook meldete, war das vermutlich ein schicksalhafter Tag. Beide starten nun – nach einem Treffen beim Rotwein – einen eigenen Katalog „StDr“ für bisher unbekannte lichtschwache planetarische Nebel. Er umfasst derzeit 138 Objekte, 30 weitere warten auf ihre Registrierung. Doch nicht immer läuft alles so glatt. Anfang 2020 machten die beiden eine „richtig große Entdeckung“ – die drei größten Supernova-Überreste, die jemals entdeckt wurde.

Ein halbes Jahr forschten beide gemeinsam mit einem promovierten Wissenschaftler aus den USA daran, um dann zu erleben, dass eine Entdeckung nach der anderen verloren ging, weil sie in anderen Arbeiten als Randnotiz bereits erwähnt wurden. „Die letzte eine Woche vor unserer Veröffentlichung, was wirklich bitter für uns war. Aber, mal gewinnt man, mal verliert man. Das gehört als Amateurastronom einfach dazu“, sagt Drechsler.

Teleskope in aller Welt

Die Beobachtungsbedingungen in Bärenstein liegen deutschlandweit im oberen Drittel. Dennoch nimmt auch hier die Lichtverschmutzung durch die Industrie, beispielsweise im benachbarten Tschechien, zu. „25 gute Nächte im Jahr sind wohl das Maximum“, schätzt Drechsler. Weil aber die Bedingungen in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs noch besser sind, will er dort im kommenden Jahr eine Remote-Sternwarte in Betrieb nehmen. Dafür hat er zusammen mit einem Brandenburger Astro-Kollegen bei einem Bauern ein paar Quadratmeter Niemandsland gepachtet. 2022 soll die Sternwarte dort ferngesteuert ans Netz gehen und Bilder in bester Qualität nach Sachsen senden.

Doch es geht noch besser: Am Rande der chilenischen Atacama-Wüste stehen in 1700 Meter Höhe vier Teleskope, die via Internet gemietet und genutzt werden können. 130 Stunden lang wird dort gerade der neueste entdeckte planetarische Nebel, durch den auch noch ein Supernova-Überrest verläuft, von Drechsler und Strottner fotografiert.

„Augen und Ohren der Wissenschaftler“

Weite Sicht im Erzgebirge. Quelle: Roland Herold

All das sei nur möglich, weil über Ländergrenzen hinweg unkompliziert zusammengearbeitet werde, schwärmt Drechsler. Immer wieder werden seine Fotos für Wettbewerbe nominiert, die NASA kürte sein Foto vom Cocoon-Nebel im Sternbild Schwan zum Foto des Tages. In Großbritannien wurde er zum Astrofotografen des Jahres 2018 nominiert. Dennoch muss der 39-Jährige immer wieder daran erinnern, dass Amateurastronomen die Augen und die Ohren der Wissenschaftler sind. Sie lieferten permanent neue Entdeckungen, die dann von der Wissenschaft analysiert werden. In Facharbeiten aber würden die Amateure so gut wie nie erwähnt. „Das finde ich schade. Die Öffentlichkeit sollte erfahren, welchen Beitrag wir leisten – unbezahlt, neben unserem eigentlichen Beruf“, sagt er.

Einen Teil der Forschungsausgaben finanziert der Bärensteiner durch den Verkauf von Astrofotos an Privatleute oder Büros. Dazu kommen Spenden von Privatleuten, von Universitäten oder auch von den Stadtwerken Annaberg-Buchholz. Auch die Bürger der Gemeinde Bärenstein haben finanziell geholfen. Dafür will sich Drechsler nun standesgemäß bedanken: der 2500-Einwohner-Ort bekommt einen eigenen „Bärenstein-Nebel“ im Sternbild Teleskop auf der Südhalbkugel.

