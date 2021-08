Dresden

Die Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW in Sachsen, Uschi Kruse, kann durchaus sehr deutlich werden. Als im März, die Schulen in Sachsen trotz fehlender Corona-Selbsttests öffneten, zeigte sie sich entrüstet und verurteilte den Schritt. Es war nicht das einzige Mal, dass Kruse über die Zustände wütete. Mittlerweile ist Kruse ruhiger geworden, wenn es um Corona geht.

„Wir können ein bisschen gelassener sein, weil wir nun Maßnahmen und Mittel haben, die wir vor einem Jahr noch nicht hatten“, sagt sie. „Vor einem Jahr gab es keine Masken, keine Tests, keine Impfungen. Mittlerweile haben wir sogar Haltelinien, mit denen wir den Unterricht regeln: Wir wissen, wann wir in den Wechsel- und wann wir in den Distanzunterricht gehen.“

Inzidenzwert steht in Frage

Gelassenheit ist so etwas wie das Schlagwort der Stunde. Immer mehr Politiker fordern sie ein, auch in Sachsen. Darum dreht sich im Kern die Debatte, ob der Inzidenzwert weiterhin entscheidend ist. Oder ob es angesichts einer nennenswerten Anzahl Geimpfter nicht andere Lösungen braucht. Denn die vergangenen knapp anderthalb Jahre haben gezeigt: Das Virus wird uns vermutlich noch eine Zeit lang begleiten.

Die Wirtschaft jedenfalls fürchtet nichts mehr als einen weiteren Lockdown: Ein erneutes Herunterfahren des Geschäftslebens müsse unbedingt verhindert werden. Gerade erst haben die Wirtschaftszahlen wieder angezogen. Das Ifo-Institut in Dresden prognostizierte im Juni ein Wachstum von 3,1 Prozent für die sächsische Wirtschaft in diesem Jahr. Allerdings unter der Voraussetzung, dass es keine Corona-Einschränkungen gibt.

Kirpal kritisiert „überstürztes Handeln“

Kristian Kirpal, Präsident der Leipziger Industrie- und Handelskammer, spricht Klartext: „Durch überstürztes, teilweise aktionistisches Handeln sowie durch tiefgreifende Einschnitte in die unternehmerische Freiheit sind Schäden für die Wirtschaft entstanden, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Infektionsgeschehen stehen.“ Kirpal verlangt einen praktischen Umgang mit der Pandemie: „Wir benötigen ausgereifte digitale Systeme zur Kontaktnachverfolgung und mehr Flexibilität und Steuerungsmöglichkeiten für die kommunale Ebene bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens.“

Neben dem Handel waren besonders Gastronomie und Tourismus von den Lockdowns betroffen. Der Tourismus verzeichnete 2020 43 Prozent weniger Ankünfte von Übernachtungsgästen und 35 Prozent weniger Übernachtungen – ein Horrorjahr. Der Hotel- und Gaststättenverband Sachsen ist auch aktuell alles andere als optimistisch: „Ich denke, dass wir mit dem Virus über die kommenden Jahre noch werden leben müssen“, sagt Präsident Axel Hüpkes. Wichtig sei, dass die Bürgerinnen und Bürger sich impfen ließen, um das „alte Leben“ zurückzubekommen.

Idee: Mehr Urlaubstage für Geimpfte

Die Landesregierung ist skeptisch, inwiefern das gelingt. Dass nur etwas mehr als 50 Prozent in Sachsen erstgeimpft sind, sei „deutlich zu wenig“, sagt Innenminister Roland Wöller (CDU). „Falls die Quote nicht signifikant höher liegt und mindestens 85 Prozent erreicht, steigt die Wahrscheinlichkeit von Einschränkungen im Herbst.“ Dies müsse man unbedingt vermeiden. „Es darf daher nicht sein, dass die Mehrheit unter der Minderheit der Impfunwilligen leidet.“

Der Freistaat will sich an einem Nachbarland ein Beispiel nehmen, um die Impfquote zu erhöhen: „Die Idee der tschechischen Regierung ist nicht schlecht: Jeder geimpfte Beschäftigte im öffentlichen Dienst bekommt zwei zusätzliche Urlaubstage“, sagt Wöller. „Das ist etwas, was wir derzeit auch in Sachsen prüfen. Ich finde, wir sollten es probieren, wenn es möglich ist.“

Kein Kino und Konzert für Ungeimpfte?

Zudem ist absehbar, dass der Druck auf Impfverweigerer steigen wird. Aus dem Bundesgesundheitsministerium ist ein brisantes Maßnahmepapier im Umlauf. Danach könnten Ungeimpfte ab einem nicht näher benannten Grenzwert von Großveranstaltungen, aber auch von Gaststätten- und Kinobesuchen ausgeschlossen werden.

Nicht jeder Veranstalter ist überzeugt, ob das der richtige Weg ist. Peter Matzke, Geschäftsführer des Leipziger Krystallpalast-Varietés und Veranstalter der Leipziger Marktmusik, spricht von einem „echten Problem“, wenn nur noch Genesene und Geimpfte in seinen Saal dürften: „Ich bin Unternehmer – und ich brauche auch das Geld derer, die sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht impfen lassen wollen.“ Gibt es also bald mehr Freiheiten nur noch für Geimpfte? Von Gelassenheit ist in dieser Frage jedenfalls nicht mehr viel zu spüren.

Von Kai Kollenberg und Peter Korfmacher