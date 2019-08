Wohin steuert Sachsen? Das ist die große Frage vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag. Schon vorab steht fest, dass die Regierungsbildung so schwierig wie noch nie in 29 Nachwendejahren werden wird. LVZ-Landeskorrespondent Andreas Debski nimmt mögliche Bündnisse in den Blick.