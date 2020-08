Wie ein Stummfilm August dem Starken zu neuem Ruhm verhalf

Dresden

„Die Popularisierung Augusts des Starken im 20. Jahrhundert ist ganz maßgeblich dem Film und dem ab den 1950er Jahren verbreiteten Fernsehen zu verdanken“, wird von dem Historiker Matthias Donath im Katalog zur Ausstellung „Mythos August – Geschichte. Macht. Ihr.“ festgehalten, die noch bis 1. November in Schloss Moritzburg zu sehen ist.

Gedreht wurde an Originalschauplätzen

Der erste August dem Starken gewidmete Prunkfilm, „Der galante König“, wurde 1920 gedreht. Das Drehbuch zu dieser Produktion der Messter-Film GmbH des deutschen Filmpioniers Oskar Messter verfassten Alfred Halm, der auch Regie führte, sowie Hermann von Schmeling. Der Filmtitel ist an das 1734 in Amsterdam erstmals publizierte Buch „La Saxe galante“ von Karl Ludwig von Pöllnitz angelehnt, doch wurde laut Donath die Handlung des Kostümfilms frei erfunden. Historische Zusammenhänge und Datierungen stimmen nicht, gänzlich fiktive Personen treten auf und Lebensläufe von Leuten, die wirklich gelebt hatten, wurden gravierend verändert. Dafür waren Kleidung und Einrichtung weitgehend authentisch. Gedreht wurde an Originalschauplätzen, etwa in Pillnitz und Moritzburg, für die Dekorationen und Kostüme zeichneten der Bühnentechniker Adolf Linnebach und der Bühnenbildner Leonhard Fanto vom Sächsischen Staatstheater Dresden, dem ehemaligen Königlichen Schauspielhaus, verantwortlich.

Die einzige erhaltene Filmversion des Stummfilms ist die mit niederländischen Untertiteln, die Originalfassung mit deutschen Zwischentiteln ging verloren. Erhalten ist ein Programm der Dresdner Fürstenhof-Lichtspiele von der Aufführung am 3. Dezember. Das Lichtspieltheater hatte ein Orchester engagiert, das unter der Leitung von Kapellmeister Richard Zeuner vorwiegend Musik des 18. Jahrhunderts spielte, darunter mehrere Stücke des einstigen „Königlich Polnischen und Kurfürstlich Sächsischen Kapellmeisters“ Johann Adolph Hasse. Viele störten sich an dem Film, darunter der Kritiker des sozialdemokratischen Blattes „Vorwärts“, der sich unter anderem über den „pathetischen Prunk“ des Historienbildes echauffierte. Die Zeitschrift „Der Film“ war des Lobes voll.

Programmheft der Fürstenhof-Lichtspiele zur Aufführung des Spielfilms „Der galante König“ von 1920. Quelle: „350 Jahre MYTHOS“

Wie auch immer: Der opulente Stummfilm zog Scharen an Besuchern in Bann. Donath merkt an, dass dieser Streifen einen wichtigen Grundstein für die wachsende Popularität des Mythos August legte – gerade bei den einfacheren Bevölkerungsschichten, die auf die Meinung der bürgerlich-akademischen Kulturelite wie auch des SPD-Parteiorgans „Vorwärts“ schlichtweg pfiff.

In den 1980er Jahren erfolgte eine regelrechte „Sachsenrenaissance“

Erheblichen Anteil am Wandel daran, dass August der Starke zumindest in Sachsen populär wurde, hatte zudem der Dresdner Denkmalpfleger und Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt. Er legte 1924 die zweibändige Biografie „August der Starke“ vor, die vor allem in Sachsen ungemein rasch populär wurde und das Bild des Monarchen nachhaltig ins Positive wendete, zumal die Vertreter des 1908 gegründeten Landesvereins Sächsischer Heimatschutz, zu deren einflussreichen Netzwerk auch Gurlitt zu zählen ist, in jenen Jahren die kulturelle Deutungshoheit im Land erlangten. Das schloss das Bild Augusts des Starken mit ein, man hob ihn als Begründer sächsischer Kunst- und Kulturgröße auf den Schild.

Andere Historiker zogen nach, auch nach 1945 brach so mancher Vertreter dieser Zunft eine Lanze für August den Starken, ob nun Georg Piltz und Karl Czok in der DDR oder Hermann Schreiber in der Bundesrepublik. Im Arbeiter- und Bauernstaat war August der Starke wie all die anderen Fürsten in Bausch und Bogen lange verdammt worden, dann sah man ein, dass es neben den asketischen Weltveränderern und um Planerfüllung ringenden Bestarbeitern auch lebensfrohe Vorbilder geben muss, in den 1980er Jahren erfolgte eine regelrechte „Sachsenrenaissance“.

Von Christian Ruf