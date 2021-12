Leipzig

Bevor er auflegt, fragt der Mann, der in der Rettungsleitstelle Leipzig eines der Telefone bedient, noch einmal nach. „Ihnen gehts gut, ja?“ Kurze Pause. „Dann lege ich jetzt auf.“ Die Verbindung bricht ab, die Karte mit der Handyortung auf einem der Bildschirme verschwindet, und mit einem Wort erklärt der Disponent der Reporterin, was passiert ist: „Hosentasche“, ein Handy hat also unverlangt den Notruf gewählt. Eine Minute vergeht, dann eine zweite. Für den Mann am Leitstellen-Telefon ist das offenbar ungewöhnlich lange, denn als nächstes sagt er: „Nichts los heute. Vorführeffekt.“

Die Reportage zum Anhören

Das stimmt natürlich nicht. Es ist kurz vor halb zwölf an einem Freitagmittag, und auf einem der Bildschirme in der Rettungsleitstelle in Leipzig ist zu sehen, wohin die Rettungswagen in der Stadt und den beiden umliegenden Landkreise gerade unterwegs sind: Nach Altlindenau zu einem Covid-Patienten, der auch Asthmatiker ist. Nach Paunsdorf zu einer 92 Jahre alten Frau im Altenheim mit unklaren Brustschmerzen. Nach Wurzen zu einem 82 Jahre alten Mann mit Schlaganfall-Symptomen, der schon in einer Spezial-Notaufnahme angemeldet ist.

Blick in die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Leipzig. Quelle: André Kempner

17 Rettungswagen sind in diesem Moment im Einsatz, allein in der Stadt Leipzig. Drei davon sind noch verfügbar. Klingt knapp, ist aber ein ganz normaler Rettungsdienst-Tag.

Seit Pandemie ist, muss man überall mit Krise rechnen - und oft genug findet man auch Krise: volle Krankenhäuser, überlastete Impfstellen, hastige Politiker-Runden. In dem ganzen großen Geschepper wirkt die Rettungsleitstelle Leipzig wie eine Insel: konzentriert, aber gelassen. Zwar merken sie die Krise auch hier. Etwa neulich, als ein Patient aus Probstheida im Süden der Stadt in den Norden gefahren werden musste, ins Klinikum St. Georg, weil es aus der Helios-Klinik hieß: „negativ, kein freies ITS-Bett.“ Der Kranke war zwar nur wenige Minuten später da, aber ungewöhnlich ist schon das für Rettungsdienstler, für die jede Minute ab Alarmierung zählt. In ganz Sachsen erzählen Rettungssanitäter, Notärzte und Leitstellen-Disponenten gerade Ähnliches: Manchmal müsse man ein, zwei mal mehr telefonieren, um Patienten unterzukriegen und ja, vor der neuen Virus-Variante habe man großen Respekt. Aber insgesamt laufe es gerade ganz gut. Woran liegt’s?

1. Die Organisation

Ralph Schröder ist der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes und der Leitstelle in Leipzig und er ist auch selbst als Notarzt im Einsatz. Oft sind es die Medizinerinnen und Mediziner vom Rettungsdienst die in den Kliniken anrufen und fragen, ob sie diesen und jenen Patienten vorbei bringen können. Für an Covid Erkrankte übernehmen die Ende März 2020 eigens geschaffenen Corona-Leitstellen in Krankenhäusern in Dresden, Leipzig und Chemnitz diese Aufgabe. „Das hilft sehr“, sagt Notarzt Schröder.

Ralph Schröder ist Notarzt und sagt: Seine wichtigste Aufgabe ist es derzeit, Krankenhauseinweisungen zu vermeiden. Quelle: André Kempner

Wenn Schröder nicht selbst mit dem Notarzt-Wagen im Einsatz ist, koordiniert er den Rettungsdienst in Leipzig so, dass er weiter funktioniert. In der Pandemie heißt das: weniger Krankentransporte fahren, weniger oder gar keine Hospitanten zu Ausbildungszwecken mitnehmen, die Zeit für die Desinfektion der Rettungswagen nach Corona-Fahrten möglichst gering halten. „So haben wir es in der Stadt immer geschafft, die Notfallrettung aufrecht zu erhalten, es gab nie eine Versorgungslücke“, sagt Schröder. Jeder, der ins Krankenhaus müsse, könne auch ins Krankenhaus gebracht werden. Trotzdem sei eine seiner wichtigsten Notarzt-Aufgaben derzeit die, genau das zu verhindern: das jemand ins Krankenhaus kommt.

Gerufen, gerettet: Zahlen aus der Leipziger Leitstelle 400 Rettungseinsätze am Tag koordiniert die Leipziger Leitstelle in der Stadt und den Landkreisen Nordsachsen und Leipziger Land. Die Hälfte davon sind Einsätze in der Stadt. 10 bis 15 Prozent der Einsätze derzeit haben Corona-Bezug. Häufig bedeutet das aber nur: Die Patientin oder der Patient könnten infiziert sein. Rund 50 Einsätze mehr pro Tag im Vergleich zum Vor-Corona-Herbst 2019 zählt die Leitstelle heute. Das allerdings sei ein genereller Trend in der Notfallrettung und die Steigerung nicht allein dem Virus zuzurechnen: Homeoffice und ausfallende Großveranstaltungen etwa führten schließlich zu weniger Notfalleinsätzen.

Schon immer, sagt Schröder, habe es beim Rettungsdienst Bagatellfälle gegeben. Hinzu kämen nun die Anrufe von Menschen mit positiven Corona-Schnelltests und Fieber, die sich sorgten, aber eigentlich gut zu Hause versorgt werden können. Für so etwas ist er zwar nicht da als Notarzt, aber das macht Schröder jetzt eben auch: Beruhigen, sagen, dass es noch nicht krankenhaus-schlimm ist, dass der Hausarzt oder die Hausärztin helfen könne. „Ich möchte ungern die Krankenhäuser belasten mit Patienten, die da nicht hingehören“, sagt Schröder.

2. Das persönliche Engagement

Es ist der Samstag vor dem dritten Advent und Karl Lehmann hat zur Abwechslung mal ein freies Wochenende. Lehmann arbeitet als Rettungssanitäter im Landkreis Bautzen und nimmt sich an seinem freien Tag kurz die Zeit, am Telefon zu erklären, wie seine Arbeit gerade ist. Vor einem Jahr hatte er Alarm geschlagen, weil er eine Corona-Patientin mehr als eine Stunde lang herumgefahren hatte, bis sie endlich im Krankenhaus war. „Soweit ist es derzeit nicht“, sagt Lehmann. Die Lage sei zwar angespannt, und manchmal höre man über Funk, dass einer der Kollegen das letzte Intensivbett im Landkreis belegt habe. „Aber das ändert sich stündlich und wir kriegen alles gut hin.“ 20 bis 30 Minuten dauert die Fahrt aber schon einmal, bis er Corona-Patienten im Krankenhaus unterbracht hat - länger, als eine übliche Rettungsfahrt in virusärmeren Zeiten dauere.

Wie das geht, dass sie alles dennoch gut hinkriegen im Rettungsdienst, davon erzählt Lehmann so: die Personaldecke sei dünn, die Situation verschlechtere sich von Welle zu Welle, die Arbeit werde immer anstrengender, aber dafür sei er ja ausgebildet. Inzwischen sei es manchmal zwar ein „frustriertes Ertragen“, weil die meisten der Covid-Patienten, so sagt es Lehmann, nicht ins Krankenhaus müssten, wären sie geimpft. „Aber das ist trotzdem unser Job“, sagt Lehmann.

3. Die Krisen-Expertise

Wie in anderen Gebieten Sachsens auch ist der Rettungsdienst in Leipzig bei der Feuerwehr angegliedert. Ein Vorteil, findet der Mediziner Ralph Schröder, der den Dienst ärztlich leitet, „denn die Feuerwehr ist es ja gewohnt, in Krisen zu denken“, man könne da auf gewohnte Strukturen zurückgreifen. Praktisch sieht das in der Leitstelle im Leipziger Südwesten so aus: Neben dem Raum, in dem die Telefone in normalen Zeiten bedient werden, gibt es einen weiteren mit sieben Plätzen, die sofort besetzt werden können, wenn Krise ist, ein Sturm etwa, und sehr viele Notfälle ankommen.

Disponent Uwe Neuhaus am Telefon in der Rettungsleitstelle Leipzig. Quelle: André Kempner

Außerdem ist es so: In der Leitstelle arbeiten Menschen wie Uwe Neuhaus, Feuerwehrmann und Disponent seit 2010. Er weiß, wie sich Krisen anhören, und dass sie nicht immer so laut und hysterisch klingen, wie manche der Anrufer, die sich eher wegen einer Bagatelle melden. Wirklich hellhörig wird Neuhaus, wenn früh am Morgen ältere Menschen anrufen, ganz leise und vorsichtig sprechen und sagen: „Entschuldigen Sie, dass ich störe.“ Dann, sagt Neuhaus, sei es oft wirklich schlimm, aber auch dann bleibt er ruhig, klickt sich am Computer durch den Abfragebaum dazu, was passiert sei und wer betroffen. Und am Ende sagt er: „Wir kommen so schnell wie möglich, in wenigen Minuten.“ Anders, aufgeregter, sagt Neuhaus, könne man den Job gar nicht machen.

Auch Ralph Schröder, der Notarzt, ist ein nüchterner Mann. Er weiß, dass sich die Dinge schnell ändern können, erst recht in der Pandemie. „Bisher“ sagt er, und „zum Glück ja“, wenn man ihn fragt, wie die Lage sei und ob jeder und jeder Kranke aktuell noch rechtzeitig unterkomme. Er schätzt, dass bei der Hälfte seiner eigenen Einsätze die Patienten entweder infiziert sind oder tatsächlich an Covid erkrankt. Vor zwei Wochen seien das noch weniger gewesen. Wie es in weiteren zwei Wochen aussieht, weiß er nicht.

Von Denise Peikert (Text) und André Kempner (Fotos)