Bauern in Not - Wie der Krieg in der Ukraine die Preise für Lebensmittel in Sachsen steigen lässt

Der Überfall auf die Ukraine schlägt auch auf die Versorgung mit Lebensmitteln durch. Die Preise steigen rasant – bei Schweinefleisch hat er sich in kurzer Zeit fast verdoppelt. Die ersten Bauern in Sachsen werfen bereits das Handtuch.