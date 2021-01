Weißwasser

Sie ist immer gut besucht, die Praxis im ersten Stock von Karl-Heinz Dreier in Weißwasser. Die Warteschlange reicht auch heute bis unten an die Eingangstür im Haus. Kein Wunder. Der Hausarzt betreut über 2000 Patienten im Quartal. In diesen Wochen aber herrscht eine besondere Anspannung. Corona ist hier tagtäglich Thema. „Bist Du gesund über Weihnachten gekommen“, fragt er einen Patienten. Der ältere Herr verneint und sagt: „Ich habe mich zu Hause auskuriert. Aber es war heftig. Meine Frau hat es auch gehabt. Das brauche ich nicht nochmal.“ Auf die Frage des Hausarztes, wer wen angesteckt habe, ratloses Schulterzucken.

Kein Hausarzt kann sich wirklich schützen

Dreier ist einer der 21 Ärzte in bzw. um Weißwasser. Jeden Tag nimmt er mehrere Abstriche vor. Nicht in der Praxis selbst, sondern unten auf dem Parkplatz vor dem Haus. Trotzdem ist er sicher: „Ich kann mich trotzdem nicht vor Corona schützen. Kein Hausarzt kann das - trotz aller hygienischen Maßnahmen“.

Der gestandene Arzt weiß, wovon er spricht, auch er hatte sich infiziert, Anfang Dezember, in der eigenen Praxis: „Ich war drei, vier Tage wie vom Zug überrollt, wollte nur noch schlafen, keinen mehr sehen“, erzählt er und dass er seine Frau mit angesteckt hat. Sie arbeitet mit in der Praxis. „Ich war nicht nur krank, konnte weder riechen, noch schmecken. Ich hatte auch Sorgen um meine Patienten“, erinnert er sich.

Rund um die Uhr geschuftet

Dreier konnte sich auf seine Kollegen verlassen. Lutz Buschmann, eigentlich Thrombosespezialist, übernahm die Dienste, zusätzlich zur eigenen Arbeit. Er sagt: „Wir arbeiten auch sonst eng zusammen. Covid-19 verursacht oft schwere Thrombose. Darum habe ich mich mit gekümmert. Nun aber kamen die ganz normalen Fälle dazu. Mein Team hat rund um die Uhr geschuftet. Das war sehr, sehr anstrengend.“ Sie hätten alles geschafft, doch der Preis war hoch. Auch er sei an Corona erkrankt und mit ihm die Ehefrau und eine Kollegin.

Elf von 21 Ärzten in Weißwasser mit Corona zu Hause

Es hatte nicht nur diese beiden Ärzte und ihr medizinisches Personal getroffen. Von Dezember bis in den Januar erkrankten von den 21 Ärzten in Weisswasser mindestens elf an Covid-19. Buschmann erinnert sich an die schwierigen Wochen: „In Weißwasser tummeln sich jetzt nicht die Ärzte. Wir sind sehr überschaubar. Es gab viele, die haben gesagt, ich übernehme den Dienst.Und zwei Tage später waren die auch krank.“

„Wir sind längst am Limit“

Nach drei Wochen konnten Karl-Heinz Dreier und Lutz Buschmann ihre Praxen wieder übernehmen. Die Infektionszahlen in Weißwasser aber sind nach wie vor sehr hoch. Angesprochen darauf, wie es ihnen beiden mit der Mehrarbeit gehe, spricht Buschmann davon, dass er total ausgelaugt von der Arbeit sei: „Ich bin abends nur müde und erschöpft, will nichts anderes mehr wissen. Sonst stehe ich den nächsten Tag nicht mehr durch.“ Und Dreier sagt: „Es ist wirklich grenzwertig, was passiert. Wenn man bedenkt, dass wir selber krank werden und ausfallen können. Ein Krankenhaus kann sich eher Vertretung suchen als wir. Wir müssen uns alleine kümmern. Doch wir sind schon längst am Limit.“

Hoffnung auf die Impfung

Beide Ärzte setzen große Hoffnung auf die Impfung. Dreiers Stimme wird lauter, als er sagt: „Ich kann wirklich nur an alle appellieren. Wenn wir heil aus dieser Pandemie rauskommen wollen, dann nur mit den ein, zwei Pieksern.“ Ohne die Corona-Schutzimpfung und ohne die Abstandsregelungen sei ein normaler Alltag unmöglich. Wer das immer noch nicht glaube, der handele unverantwortlich – für sich und für alle andere.

Von Adina Rieckmann