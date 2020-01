Wie Sachsens Wälder gerettet werden sollen

Dresden

Stürme, Dürren, Schneebruch und Schädlingsplagen haben die sächsischen Wälder übel zugerichtet. Mindestens 10 000 Hektar sind seit 2017 komplett verloren gegangen, schätzt das Umweltministerium auf LVZ-Anfrage. Das entspricht einer Fläche, die größer ist als der gesamte Nationalpark Sächsische Schweiz. „Die Schäden sind dramatisch“, warnte Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne). Große Teile des Waldes drohten ihre wichtigsten Funktionen zu verlieren. „Das ist nicht nur eine Frage des Naturschutzes und der Forstwirtschaft, sondern auch des Tourismus und der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Heimat“, betonte Günther. Es gehe um den Schutz mehrerer Milliarden Festmeter in staatlichem und privatem Eigentum.

52 Millionen Euro zur Katastrophenbewältigung

Um gegenzusteuern, hat die Staatsregierung am Wochenende 52 Millionen Euro für Sofortmaßnahmen bereitgestellt. Es gehe um Projekte, „die schnell greifen und nachhaltig wirken“, sagte der Minister. „Die Schäden durch die Borkenkäferkalamität haben eine bisher nie erlebte Größenordnung erreicht und treffen eine Vielzahl von Waldbesitzern, die bei der Aufarbeitung der Schäden vor größte Herausforderungen gestellt sind. Günther sagte den 85 000 Waldbesitzern im Freistaat bei der Katastrophenbewältigung und der Wiederherstellung der Wälder weitere intensive Hilfen zu. „Die im laufenden Jahr notwendigen Pflanzungen für die Wiederaufforstungen im Staatswald sind ebenso in den bereitgestellten Mitteln berücksichtigt wie die Nachbesserung von Forstkulturen, die in den vergangenen Jahren vor allem unter der Trockenheit gelitten haben“, erklärte Ministeriumssprecher Jan Hofer. Im Privat- und Körperschaftswald werde der Freistaat Fördermittel des Bundes kofinanzieren und an die Waldbesitzer weitergeben. Dazu kündigte das Ministerium noch im Frühjahr eine Anpassung der Förderrichtlinie an, um die Waldbesitzer sowohl bei der Wiederaufforstung als auch bei der natürlichen Verjüngung mit einer möglichst einfachen Verfahrensweise zu unterstützen.

Schädlinge verbreiten sich rasch weiter

Schwere Sturmschäden waren vor allem im Vogtland und Erzgebirge eingetreten, aber auch in Nord- und Mittelsachsen. Borkenkäferschäden folgten seit 2018 bei der Fichte massiv in Ostsachsen und in der sächsischen Schweiz sowie in Mittelsachsen. Dürre- und Käferschäden an der Kiefer breiteten sich zuerst in Nordwestsachsen aus und schreiten zunehmend nach Osten voran. Zudem schwäche die andauernde Dürre im Unterboden Wälder in ganz Sachsen, weshalb das Ministerium auch in diesem Jahr mit massiven Schäden rechnet.

Ein Stopp der Schadensausbreitung sei nur möglich, wenn die Borkenkäfer-Befallsherde frühzeitig erkannt und das Holz rasch aus dem Wald geschafft werde wird. Anderenfalls könnten flugfähige Buchdrucker einer unbehandelten Fichte innerhalb eines Jahres bis zu zwanzig weitere Fichten zum Absterben bringen. Damit drohen massive Risiken für den dauerhaften Erhalt der Wälder, so der Grünen-Politiker. Bis zum Sommer solle aus Luft- und Satellitenbilddaten eine genauere Schadensbilanz erstellt werden. Im Staatswald des Freistaats sind die Schäden durch Sachsenforst inzwischen zum wesentlichen Teil aufgearbeitet. Im Privat- und Körperschaftswald geht die Aufarbeitung der Sturm- und Borkenkäferschäden auch jetzt noch weiter.

Neue Wälder werden entstehen

Bei der Wiederbewaldung durch optimal angepasste Baumarten stehe der Sachsenforst allen Waldbesitzern mit Rat und Tat zur Seite, versprach dessen Geschäftsführer Utz Hempfling. „Gewollt oder ungewollt werden neue Wälder entstehen – wir können diese Chance nutzen und die Wälder der Zukunft aktiv gestalten“, so der Landesforstpräsident.

Sachsens Wälder sind fast zur Hälfte in privater Hand. Da sich der Klimawandel auch in anderen Teilen Mitteleuropas auswirkte, fallen jährlich rund 100 Millionen Kubikmeter Schadholz an. Mittlerweile seien dadurch die Holzpreise derart gefallen, dass die Kosten der Schadensbeseitigung vielerorts nicht mehr aus dem Holzverkauf zu bestreiten sind. Deshalb fördern der Bund und der Freistaat Sachsen die Waldbesitzer bei der Schadholzaufbereitung und den notwendigen Waldschutzmaßnahmen zur Eindämmung der Käferschäden.

150 neue Fachkräfte geplant

Eine generelle Gefährdung der sächsischen Wälder sei derzeit „noch nicht sichtbar“, heißt es auf Nachfrage aus dem Ministerium. „Regional haben die Schäden in Einzelfällen aber schon Ausmaße erreicht, die wichtige Funktionen, die der Wald für uns Menschen hat, gefährdet.“ Das betreffe Speicherwirkungen beim Wasser- und Hochwasserschutz ebenso wie Naturschutz, Luftreinhaltung und Erholungsfunktionen. Deshalb gehe es in diesem Jahr darum, koordiniert und engagiert weitere Schäden zu vermeiden.

Um der Lage Herr zu werden, will das Umweltministerium auch die Zahl der Waldarbeiter um 150 auf 600 staatliche Stellen erhöhen. Nach MDR-Informationen soll auch die Zahl der Ausbildungsstellen erhöht werden. Dafür wolle sich der grüne Umweltminister bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen stark machen.

Von Winfried Mahr