Wie Sachsen ukrainische Geflüchtete unterbringen will

Die sächsische Landesregierung stellt sich darauf ein, dass viele weitere Geflüchtete aus der Ukraine in den Freistaat kommen. Eine Schlüsselrolle spielt deswegen die Erstaufnahmeeinrichtung im Leipziger Stadtteil Mockau. Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Unterbringung und die Versorgung der Geflüchteten.

Wie viele Ukrainer sind schon in Sachsen untergekommen?

Das ist schwer zu sagen. Die Landesregierung weiß, dass bisher 1422 Ukrainer in der Erstaufnahme registriert wurden. Wie viele Geflüchteten privat oder auf anderem Weg versorgt werden, ist unklar. Vielleicht wird man das in den nächsten Wochen wissen. Denn die Ukrainer müssen sich registrieren, um offiziell arbeiten zu können oder finanzielle Hilfe vom Staat zu bekommen.

Wie viele Geflüchtete kommen täglich an?

Die Zahl variiert nach Auskunft der Landesdirektion, die für Asylfragen zuständig ist, deutlich. Am Sonntag waren es beispielsweise mehr als 550 Ukrainerinnen und Ukrainer. An den anderen Tagen um die 220. Dieser Umstand macht Prognosen so schwer. Die Landesregierung kann derzeit nicht abschätzen, wie viel Geflüchtete in den kommenden Wochen aufgenommen werden müssen. Die Präsidentin der Landesdirektion, Regina Kraushaar, sagt aber: „Es werden noch deutlich mehr kommen. Davon gehen wir aus.“

Wie viele freie Kapazitäten gibt es?

In der Leipziger Erstaufnahme sind – Stand Montag – 550 Plätze frei. Die Landesregierung wird die Kapazitäten weiter aufstocken. So sollen in der Region um Mockau weitere Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden. Es ist auch geplant, dass bis zum Wochenende auf dem Gelände der Erstaufnahme winterfeste Zelte aufgebaut werden, um zusätzlichen Platz zu schaffen. Die Landesdirektion hat zudem bereits Geflüchtete in weiteren Objekten untergebracht.

Wann werden die Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt?

So schnell wie möglich. Laut der Landesdirektion sollen die ersten Ukrainer in den nächsten Tagen auf die Kommunen verteilt werden. Derzeit ist der Freistaat in Abstimmung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten. Die rasche Verteilung der ukrainischen Geflüchteten ist auch deswegen möglich, weil die Europäische Union ihnen pauschal einen vorübergehenden Schutz gewährt hat. Sie müssen deswegen nicht zunächst in der Erstaufnahmeeinrichtung wohnen bleiben – anders als Geflüchtete aus anderen Ländern.

Wie viele Geflüchtete nehmen die Landkreise auf?

Die genaue Zahl ist unklar. Sie wird von den lokalen Kapazitäten abhängen. Die Kommunen können bei der Unterbringung aber auch auf Hilfe aus der Bevölkerung zurückgreifen. Über das sächsische Portal, bei dem Hilfsangebote gemeldet werden können, sind seit dem Start am Freitag nach Regierungsangaben schon 929 Angebote eingegangen. Dabei handelt es sich zum Teil um Unterbringungsmöglichkeiten.

Was passiert, falls die Kapazitäten voll sind?

„Wenn morgen 5000 Personen kommen, dann wird es für uns in den Erstaufnahmeeinrichtung schwierig. Das ist aber nicht zu vermuten“, sagt Kraushaar. Sachsen geht zudem davon aus, dass in diesem Fall andere Bundesländern einspringen würden. Auch der Freistaat hat bereits das Land Berlin bei der Unterbringung unterstützt, am Wochenende wurden rund 500 ukrainische Geflüchtete von dort in den Freistaat gebracht. Derzeit ist der Berliner Hauptbahnhof ein zentraler Ankunftspunkt für die ukrainischen Geflüchteten.

Gibt es Probleme bei der Unterbringung?

Die Landesdirektion trennt mittlerweile bewusst die ukrainischen Geflüchteten von anderen Asylbewerbern. Deswegen ist die Leipziger Aufnahmeeinrichtung mittlerweile der Sammelpunkt für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Das hat laut Landesdirektion damit zu tun, dass die Geflüchteten aus Ukraine „hochtraumatisiert“ seien. Zudem habe es Konflikte mit anderen Asylbewerbern gegeben, die gegenüber den Ukrainern mit ihrem besonderen Schutzstatus benachteiligt sind. „Wir müssen nicht noch dafür sorgen, dass die Unterschiedlichkeit im Status zu Unverständnis und Frustration führt“, sagt Kraushaar.

Darüber hinaus ist es neu, dass viele ukrainische Geflüchtete Haustiere mitbringen. Für die Landesdirektion ist das eine zusätzliche Herausforderung, weil alle Tiere auf Tollwut untersucht werden müssen.

Bereitet die Corona-Pandemie Probleme?

Bislang gab es unter den Geflüchteten nur drei Corona-Kranke. Aber: „Viele sind mit chinesischem und russischem Impfstoff geimpft und gelten daher als ungeimpft, weil die Anerkennung dieser Impfstoffe in der EU noch nicht stattgefunden hat“, sagt Kraushaar. Die Landesdirektion hat aber mit dem Deutschen Roten Kreuz vereinbart, dass es deswegen ein Impfangebot für die Geflüchteten geben soll.

Von Kai Kollenberg