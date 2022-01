Wie Rosi Mittermaier und Christian Neureuther Thüringer Paar nach Flucht aus der DDR halfen

Leipzig

Es gibt Momente im Leben, die in der Rückschau betrachtet, eine Menge ausgelöst haben. So erging es auch dem im südthüringischen Steinbach bei Bad Liebenstein aufgewachsenen Eberhard Gutheil vom Jahrgang 1938. Der heute im oberbayerischen Brannenburg beheimatete Breitensportler Gutheil kann auf ein spannendes Leben zurückblicken. Seine große Passion war und ist bis heute der alpine und nordische Skisport. Im Winter 1951 nahm Gutheil an den Thüringer Schüler-Meisterschaften teil und ein Jahr später in Oberhof an den DDR-Meisterschaften. In der Jugend sammelte er mehrere Kreismeister-Titel. Und als junger Erwachsener schaffte er es in allen drei damaligen Thüringer Bezirken Suhl, Erfurt und Gera aufs Podest.

Jedoch die erste Begegnung mit den damals gerade aufstrebenden bayerischen Skialpin-Athleten Rosi Mittermaier und Christian Neureuther im Januar 1969 im Wintersportort Zakopane in Polen, bleibt ihm und seiner Frau Ingrid auf ganz besondere Weise unvergesslich, da dies ihr weiteres Leben maßgeblich beeinflussen sollte.

Siege von Rosi Mittermaier und Max Rieger live miterlebt

„Natürlich wären wir damals auch nur allzu gerne in die Alpen gefahren, die Sehnsucht danach war wirklich riesig, doch dies war für uns ja leider nicht möglich, da vom DDR-Staat verboten“, reflektiert Eberhard Gutheil, der als Zahnarzt damals mit seiner Frau in Suhl wohnte und in Zella-Mehlis in einer staatlichen Praxis arbeitete. In Zakopane, wohin Gutheil als Medizinstudent neun Jahre zuvor erstmalig zum Skifahren ins Hochgebirge gereist war, verbrachten beide einen herrlichen Skiurlaub. 1969, zu einer Zeit also, wo die DDR die Förderung des alpinen Skirennsports im Spitzenbereich beendet hatte, konnten sie als Zuschauer in Zakopane internationale Skialpin-Wettkämpfe erleben. „Endlich konnten wir Rennläufer auch aus den Alpenländern aus nächster Nähe mal in Aktion sehen“, zeigt sich Eberhard Gutheil, der mit seinen nunmehr 83 Jahren bis heute ein sehr guter Skifahrer geblieben ist, noch immer davon begeistert. „Besonders groß war die Freude, als wir aus der DDR die deutschen Siege von Max Rieger im Riesenslalom und Slalom – Christian Neureuther ist leider nach Bestzeit im 1. Lauf ausgeschieden –, sowie von Rosi Mittermaier im Slalom, hautnah miterleben und mitfeiern konnten. Wir waren damals so ziemlich die einzigen deutschen Zuschauer im Zielgelände und wohl auch der erste ostdeutsche Fanclub von Rosi, Christian und Max“, merkt Gutheil mit einem Schmunzeln an.

Eberhard Gutheil im Jahr 2020. Quelle: privat

Am Nachmittag haben sie sich dann noch einmal getroffen und sich intensiv über innerdeutsche politische Probleme sowie Materialsorgen der DDR-Alpinen unterhalten und die Adressen ausgetauscht. „Danach bekamen wir regelmäßig Briefe von Christian Neureuther und Ansichtskarten aus aller Welt vom deutschen Nationalteam“, erzählt Gutheil. Dass Mittermaier und Neureuther „den Gutheils damals in Zakopane unsere eigenen Renn-Skier samt Stöcke gerne überlassen haben“, wie Christian Neureuther auf Nachfrage bestätigt, davon ist Eberhard Gutheil „bis heute begeistert“.

Nachdem Neureuther einige Jahre später den Suhlern mitgeteilt hatte, dass es eine erneute Gelegenheit für ein Zusammentreffen gäbe, fuhren die Gutheils im Winter 1973/74 dann zum großen Weltcup-Finale in die Hohe Tatra in der damaligen CSSR. „In einer Berghütte unterhalb vom Weltcuport Stary Smokovec fanden wir bei einem slowakischen Skifreund Quartier. Von dort liefen wir über Bergpfade zu den Wettkampfpisten, sahen hervorragenden alpinen Skisport und am 7. März 1974 einen Sieg von Rosi Mittermaier im Slalom vor Daniele Debernard aus Frankreich und Hanni Wenzel aus Liechtenstein. Den Slalom bei den Männern gewann Gustav Thöni vor Ingemar Stenmark und Francisco Fernández Ochoa.“

Telegramm ins Olympische Dorf nach Innsbruck

Immer wieder kam es dabei zu herzlichen Begegnungen zwischen den Thüringern und den Skistars aus den Alpen. Dabei lernten sie auch Toni Sailer, der damals Trainer der österreichischen Herren war und auch den Riesenslalom- und Slalom-Spezi Hansi Hinterseer (beide aus Kitzbühel) kennen.

Als treue Fans haben die Gutheils wie viele weitere ostdeutsche Skisportenthusiasten damals in den 1970er-Jahren in der DDR oft vor dem Fernsehschirm gesessen und bei den Slalom-Weltcup-Siegen von Christian Neureuther, unter anderen in Kitzbühel und Wengen sowie bei Rosi Mittermaiers zweifachen Olympiasieg 1976 in Innsbruck in der Abfahrt und im Slalom sowie Silber im Riesenslalom, mitgefiebert. „Nach Rosis erster Goldmedaille schickte meine Frau spontan ein Glückwunsch-Telegramm in das Olympische Dorf nach Österreich. Die Postbeamtin in Suhl, die den Telegramm-Text aufnahm, hat dann zu meiner Frau gesagt: ‚Ihr traut euch aber was !‘“, erinnert sich Eberhard Gutheil. Solche Dinge konnten zu DDR-Zeiten bekanntermaßen böse Folgen haben. Die Stasi, die einst einen Großteil der Post und Telegramme in die Bundesrepublik kontrollierte, hatte es offenbar übersehen. Der Kontakt zu Neureuther und Mittermaier riss nie ab. „Die Freude über Weihnachtspäckchen aus Garmisch, unter anderem mit richtig guten Ski-Brillen, die es in der DDR kaum oder nur unter dem Ladentisch mal gab, war bei uns in Suhl riesengroß“, erinnert sich Gutheil.

Ingrid und Eberhard Gutheil freuen sich 1974 in Zakopane über die neuen Skier. Der Dynamic-Ski war von Rosi, der Rossignol-Ski von Christian Neureuther. Quelle: Archiv Neureuther

Für die Familie Gutheil dennoch überraschend „kam dann im Jahr 1980 sogar eine schriftliche Einladung für den 7. Juni zur Hochzeit von Rosi und Christian in Bayern“ in Suhl bei den Gutheils an. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, obwohl uns klar war, dass die DDR-Behörden uns niemals in den Westen reisen lassen würden.“

Brief an Honecker blieb ohne Erfolg

Die Reise in die Bundesrepublik wurde von der Volkspolizeibehörde erwartungsgemäß nicht genehmigt. „Daraufhin schrieb meine Frau Ingrid an den damaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker und bat ihn, zur Hochzeit ‚ihrer angeblichen Cousine‘ Rosi Mittermaier reisen zu dürfen – natürlich auch dies ohne Erfolg.“ All diese politischen Schikanen und Bevormundungen und die große Passion, endlich in den Alpen Skifahren und die Welt bereisen zu können, bestärkte das Ehepaar Gutheil in ihrem schon seit Längerem gefassten Entschluss, dem SED-Regime den Rücken zu kehren.

Nur wenige Wochen später, im August 1980, stand Familie Gutheil mit Tochter Sandra in Garmisch-Partenkirchen dann doch leibhaftig vor der Tür der Neureuthers. Die Thüringer waren über die polnische Ostseeküste von Gdynia aus mit Unterstützung von Fluchthelfern und einem Segelboot in die Freiheit, zunächst nach Karlskrona in Südschweden geflüchtet und von dort dann in die Bundesrepublik weiter gereist. Christian Neureuther (72) kann sich „noch gut an den freudigen Anruf vom Eberhard damals aus West-Berlin erinnern, die sich wegen der Berge unbedingt in Bayern niederlassen wollten“ und fügt an, „selten so skisportbegeisterte und sympathische Menschen wie die Gutheils getroffen“ zu haben. Die Familie Neureuther half in diesen ersten Wochen viel und unterstützte Gutheil dann auch auf dem Weg in die berufliche Selbstständigkeit.

Flucht in die Freiheit über Polen nie bereut

Bis zu seiner Pensionierung war Eberhard Gutheil als Zahnarzt in Flintsbach am Inn nahe Bayrischzell tätig und nahm an mehreren Ärzte-Skiweltmeisterschaften und vielen weiteren Breitensport-Wettkämpfen in Europa erfolgreich teil. Auf Carvingskiern fährt er bis heute elegante Schwünge zusammen mit seinen Enkeln und ist auch noch mit den Langlaufskiern unterwegs. Der zweifache Familien- und vierfache Groß-Vater Gutheil resümiert: „Der Skisport hat unser Leben sehr geprägt, wofür wir sehr dankbar sind. Die Flucht aus der DDR in die Freiheit haben wir nicht bereut. Der Kontakt zu vielen Bekannten in Thüringen ist bis heute geblieben.“ Und die Freundschaft mit der Familie Neureuther ebenso, worüber sie sehr froh sind.

Von Thomas Purschke