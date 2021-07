Leipzig/Annaberg-Buchholz/Rackwitz

In der Praxis von Torben Ostendorf ist Herdenimmunität erreicht. 2700 Corona-Impfungen haben er und seine Kolleginnen im Leipziger Stadtteil Paunsdorf verabreicht - bei rund 3000 Patienten, die die Praxis im Quartal aufsuchen. Die große Hektik aus dem Frühjahr, als an einem Tag 100 Menschen zur Impfung kamen, ist also vorbei. Und auch, wenn bei der Impfquote unter seinen Patientinnen und Patienten nicht mehr so viel herauszuholen ist: Torben Ostendorf hat jetzt die Gelegenheit, bei denen, die wegen einer ganz anderen Sache als Corona zu ihm kommen, nachzufragen: Wo Sie schon mal da sind - sind Sie geimpft?

Ostendorf bekommt dann, so erzählt er das, zwei Arten von Antworten. Die eine Hälfte seiner noch ungeimpften Patientinnen und Patienten habe medizinische Bedenken: Der Impfstoff sei doch so neu, es gebe so viele Nebenwirkungen. „Häufig schafft man es da, mit guten Argumenten zu überzeugen“, sagt Ostendorf. Bei der anderen Hälfte der Ungeimpften hört Ostendorf Verschwörungstheorien. „Am Anfang habe ich versucht, auch da ein austauschendes Gespräch zu suchen“, sagt er. Er habe aber schnell gemerkt, dass er fast immer chancenlos ist.

Seit die Impfkampagne gegen Corona läuft, waren es immer wieder Hausärztinnen und -ärzte, auf denen die Hoffnungen ruhten. Erst sollten sie die schleppende Impfkampagne beschleunigen, jetzt sollen sie auch die noch überzeugen, die eigentlich gar nicht wollen. Aber funktioniert das?

Im Mai füllte Torben Ostendorf manchmal 100 Impfpässe am Tag mit dem Nachweis der Immunisierung gegen Corona aus. Jetzt stehen höchstens mal zehn Menschen auf seiner Warteliste, die er schnell versorgen kann. Quelle: Christian Modla

Das Impftempo sinkt gerade deutschlandweit, aber besonders schwach ist die Quote in Sachsen. Knapp 52 Prozent der Menschen im Freistaat haben ihre erste, gut 45 Prozent ihre zweite Impfung erhalten - jeweils der schlechteste Wert in der ganzen Republik. Und es gibt Hinweise darauf, dass es unter den Übriggebliebenen gar nicht mehr so viele gibt, die eine Impfung wollen. Auf knapp ein Fünftel der Menschen in Sachsen trifft das einer Studie des Mercator Forums Migration und Demokratie zufolge zu.

Arzt im Erzgebirge: „Stärker Druck von Impfgegnern“

Besonders viele Impfskeptiker verortet die Studie im Erzgebirge. Dort, in Annaberg-Buchholz, hat Andreas Schuster seine Hausarztpraxis. „Die Impfgegner versuchen den Druck zu erhöhen“, sagt er. Diese Menschen merkten, dass sie ohne Impfung womöglich Einschränkungen zu befürchten haben und würden daher umso stärker für ihre Position werben. „Das macht es schwieriger, eine Gruppe zu erreichen, die vielleicht noch erreichbar ist.“ Schuster glaubt aber nicht, dass ein Großteil seiner Patientinnen und Patienten strikt gegen eine Impfung sind. „Bei Zögerlichen frage ich immer: Zählen Sie sich noch zu den Beobachtern?“, erzählt der Arzt. Die Antwort sei dann meist ein erleichtertes Ja. Viele Menschen seien zwar unsicher, aber dagegen könne man etwas tun. „Es ist wichtig, dass wir Hausärzte eine klare Haltung haben. Ich empfehle die Impfung all meinen Patienten, sage, dass ich auch geimpft bin.“ Gerade bei den Jüngeren, so Schuster, habe er damit oft Erfolg.

Von einer Impfpflicht halten weder Ostendorf aus der großen noch Schuster aus der kleinen Stadt etwas. Auch Belohnungen wie Reisechecks oder Prämien sind für Schuster aus dem Erzgebirge der völlig falsche Ansatz. „Das konterkariert auch, worum es beim Impfen eigentlich geht - auch darum, etwas für die Gesellschaft zu tun“, sagt er. Überhaupt bringe es bei Patienten meistens nichts, ausschließlich Druck aufzubauen. Als Arzt könne man Denkanstöße geben und bis diese fruchteten, dauere es eben manchmal etwas. „Das ist beim Diabetiker, der seine Ernährung umstellen sollte, nichts anderes als bei der Patientin, die sich unsicher ist mit einer Impfung ist“, sagt Schuster. Was statt Zwang aus seiner Sicht wirklich helfen würde, ist eine sichtbare Impfkampagne mit Prominenten. „Wenn vor den Nachrichten Werbespots liefen mit Künstlerinnen oder Sportler, die sich haben impfen lassen, wenn man so etwas nicht nur vom Gesundheitsminister hören würde - das würde uns helfen“, sagt Schuster.

Arzt beklagt fehlgeleitete Impfkampagne

Detlef Worlitzer zu seinem Praxisjubiläum im Januar 2021. Er führt seine Praxis in Rackwitz seit 1991. Quelle: Wolfgang Sens

Mit der Impfkampange ist auch Detlef Worlitzer unzufrieden, aber aus einem anderen Grund. Für den Arzt aus Rackwitz im Landkreis Nordsachsen ist die verkorkste Kommunikation und eine aus seiner Sicht zögerliche Einbindung der Hausärztinnen und -ärzte in die Kampagne der Grund für die Impfskepsis. „Wir haben die Impfgegner stark gemacht“, sagt er. Die schleppende Terminvergabe zu Beginn, das Hin- und Her bei der Frage, für wen welcher Impfstoff geeignet ist - Worlitzer regt all das jetzt noch auf. Er selbst hat zuletzt eigenen Worte nach mindestens 40 Menschen doch noch überzeugen können, sich impfen zu lassen. Dennoch hat die nachlassende Impfbereitschaft auch bei ihm Folgen: Im August endet die Verwendbarkeit von Dutzenden Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson, die Worlitzer noch im Kühlschrank hat. Dieses Vakzin sei genauso unbeliebt wie das von Astra Zeneca. Er wird den Impfstoff wohl wegschmeißen müssen.

Von Denise Peikert