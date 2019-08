Dresden

Welches Auto fährt ein pensionierter VW-Chef im Ruhestand? Lamborghini? Bugatti? Oder einen edlen Bentley? Bei Carl H. Hahn, inzwischen 93, liegt man da völlig falsch. „Ich bin begeisterter Trabi-Fahrer“, sagt der Mann, der einst dafür sorgte, dass Zwickau VW-Stadt wird.

Auch 28 Jahre nach dem Produktionsstopp des DDR-Kultwagens düst er weiter mit einem Duroplastbomber aus Sachsen umher. Und nicht mit irgendeinen Trabant: „Ich habe damals den letzten Trabi selbst gekauft“, sagt er – „und zwar zum Listenpreis.“ Und den fährt er noch heute. „Ich bin immer total stolz, mit dem Trabi durch die Gegend zu fahren.“

Im Polo kreuz und quer durch Sachsen

In Sachsen ist Hahn derzeit aber nicht im Trabi unterwegs – sondern im VW Polo G40 von 1992. In dem Wagen nimmt der 93-Jährige an der Oldtimer-Rallye Sachsen Classic teil – und das schon zum 17. Mal. „Ich hab da noch keine ausgelassen“, sagt er. Am Donnerstag war er in Dresden, am Freitag kommt er in Leipzig an. „Das ist die schönste Art, Sachsen kennenzulernen.“

Dabei stammt Hahn selbst aus Sachsen: Geboren 1926 in Chemnitz, aufgewachsen in Zschopau. Doch schon 1945 ging er kurz vor seinem 19. Geburtstag zusammen mit den Eltern in den Westen. „Dadurch hatte ich nie die Gelegenheit, Sachsen wirklich kennenzulernen.“ Das hole er jetzt nach. Denn: „Ich hatte nie einen Grund, mich von meiner sächsischen Vergangenheit zu lösen.“

Motorenfabrik in Chemnitz ebnet Weg für VW Sachsen

Dass ausgerechnet Hahn von 1982 bis 1992 an der Spitze des VW-Konzern stand, wurde für Sachsen dann zum Glücksfall. Schon kurz nach seinem Amtsantritt in Wolfsburg fädelte er den ersten Deal mit der alten Heimat ein: Ab 1982 wurde – vorbei am DDR-Politbüro – über eine Motorenfabrik verhandelt. Eingefädelt hatte das im Westen der damalige CDU-Schatzmeister Walther Leisler Kiep, berichtet Hahn.

Bei den Verhandlungen wurden die Manager aus dem Westen im Osten dann hofiert: Selbst das sonst strenge DDR-Tempolimit von 100 km/h habe für die Karossen der Wolfsburger nicht gegolten. „Wir durften auf den Autobahnen auch schneller fahren.“ Die Volkspolizei drückte alle Augen zu.

Und es klappte: 1988 ging im heutigen Chemnitz, das damals noch Karl-Marx-Stadt hieß, das neue Motorenwerk in Betrieb. Gebaut wurden auf VW-Maschinen und in VW-Lizenz Viertaktmotoren für den neuen Wartburg 1.3 und später auch für den Trabant 1.1. Ab 1989 wurden sogar Motoren an VW in den Westen geliefert, die dort im Golf landeten.

Golf-Scheinwerfer kamen schon vor der Wende aus Ruhla

Es waren nicht die ersten Ost-Teile im Golf: „Die meisten Scheinwerfer kamen damals schon aus dem Osten“, berichtet Hahn. Und zwar vom VEB Fahrzeugelektrik Ruhla im heutigen Thüringen. Die Lieferung war Teil eines wilden Tauschgeschäfts, das Hahn von seinem Vorgänger geerbt hatte: Ab 1977 lieferte VW 10 000 Golf in die DDR. Und weil der Arbeiter-und-Bauern-Staat keine Devisen hatte, um die eigentlich fälligen 80 Millionen DM zu bezahlen, wurden stattdessen Kompensationsgeschäfte vereinbart: Blechpressen aus Erfurt, Dresdner Stollen für die Werkskantine und sogar ein ganzes Planetarium aus Jena für die Stadt Wolfsburg. Und eben die Golf-Scheinwerfer aus Ruhla.

Geplant war sogar ein komplett neuer Trabant, den VW entwerfen sollte aus Blech statt Duroplast. „Wir haben auch eine erste Probekarosserie hergestellt und nach Ost-Berlin geschickt“, erinnert sich Hahn. Das war 1989 kurz vor der Maueröffnung. „Die Karosserie haben wir dann nie wieder gesehen.“

DDR-Zusammenarbeit brachte Startvorteil

Als dann die Mauer fiel, fackelte Hahn nicht lange: Er nutzte die Kontakte nach Sachsen, um hier eine neue VW-Fertigung hochzuziehen. „Wenn man aus Sachsen kommt, war das eine Selbstverständlichkeit. Für mich war das eine Rückkehr nach Sachsen.“

Schließlich kannte Hahn das Land noch aus seiner Jugend. „Ich wusste, wie fleißig, sorgfältig und pflichtbewusst die Menschen hier arbeiten. Das haben sie auch in der DDR nicht verlernt.“ Im Gegenteil: „Den Plan zu erfüllen, war ja eine ständige Improvisationskunst. Das hat es uns leicht gemacht. Die Menschen waren hervorragend qualifiziert – sie motiviert bis in die Haarspitzen.“

Erster Polo startet drei Wochen nach dem Trabi-Aus

Zudem kannte man die Region ja schon aus der Zusammenarbeit beim Motorenwerk. „Als die Wende kam, hatten wir da einen klaren Vorteil. Das hat uns ein bis zwei Jahre Vorsprung verschafft.“ Das Motorenwerk in Chemnitz wurde von VW übernommen, und schon drei Wochen nach dem Ende des Trabant lief in Zwickau der erste VW Polo vom Band. Wenig später folgte der Golf, der hier noch heute montiert wird.

Dass in dem Werk bald nur noch E-Autos gebaut werdensollen, ist für Hahn da nur konsequent. „Die Zwickauer waren schon immer sehr innovativ. Und die E-Mobilität ist jetzt die Quelle des neuen Fortschritts.“ Wenn die Umstellung irgendwo klappe, dann hier.

Letzter Trabi fährt auf Sardinien

Seinen geliebten Trabi fährt Hahn aber längst nicht mehr in Deutschland: „Den fahre ich nur auf Sardinien.“ Denn dort hat der rührige Pensionär, der in Deutschland weiter in Wolfsburg lebt, seine Zweitresidenz. Und das Wetter dort passe auch viel besser zu dem Auto. Denn der allerletzte Trabi war einer der seltenen Trabant 1.1 Tramp. Das Cabrio, das es nur in knalligem Pink gab, hatte das Werk nach der Wende auf Basis des offenen NVA-Kübelwagens aufgelegt. Und natürlich hatte er schon den Viertaktmotor von VW unter der Haube. Geholfen hat es nichts: Nur 496 Exemplare wurden gebaut.

Von Frank Johannsen