Leisnig/Dresden

Die kleine Stadt Leisnig liegt auf halbem Weg zwischen Dresden und Leipzig. Sanierte Häuser flankieren den hübschen Marktplatz, ein Apfelbrunnen erinnert an den signifikanten Obstanbau in der Region. Nur wenige Straßenzüge entfernt thront die mittelalterliche Burg Mildenstein über der Freiberger Mulde. Leisnig ist ein idyllischer Ort zum Urlaub machen. Seit Kurzem ist die Kleinstadt aber auch ein Ort des öffentlichen Corona-„Widerstands“. Wöchentlich versammeln sich Menschen im Stadtzentrum, um gegen die Maßnahmen von Land und Bund zu protestieren. Kein Einzelfall in diesen Tagen. Ähnliches ist überall in Sachsen zu erleben, die Situation in Leisnig wirkt dabei fast exemplarisch.

Die kleine Schar der Demonstrierenden auf dem Marktplatz hinter dem Apfelbrunnen wird von einem mittelgroßen jungen Mann mit roten Haaren angeführt. Er heißt Christian Fischer, ist 37 Jahre alt und stammt aus Niedersachsen. Routiniert baut er Infostand und Lautsprecher auf dem Pflaster auf, platziert Fahnen – eine ganz in widerständigem Schwarz, die andere mit königlich-sächsischem Wappen darauf. Dann beginnt der Protest: Nach dystopischen Einspielern vom Band schallt Fischers Stimme über den Markt. Es geht um Einschränkungen, es geht um Verbote, es geht um eine angebliche Diktatur. „Die Politik lebt von der Pandemie“, sagt er. Die Corona-Schreckensszenarien seien konstruiert, auf den Intensivstationen warteten Menschen darauf, ihre Quarantäne endlich verlassen zu können. Wer künftig Sport treibe oder Kinder in Schulen lernen ließe, dem drohten nun fünf Jahre Haft, behauptet er. „Und das während Massenvergewaltiger nur Bewährungsstrafen erhalten.“ Die kleine Menge ist begeistert, applaudiert zustimmend, schwenkt selbst gemachte Fähnchen.

Faktencheck: Strafen bei Corona-Verstößen Bisher wurden die Corona-Maßnahmen in den Verordnungen des Landes Sachsen geregelt. Verstöße sind Ordnungswidrigkeiten, die ausnahmslos Bußgelder zur Folge haben können. Werden die Maßnahmen künftig nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes geregelt, kann es bei Verstößen tatsächlich auch Freiheitsstrafen von maximal fünf Jahren geben. Laut Paragraph 74 IfSG müsste dafür aber sowohl vorsätzliches Handeln als auch eine nachweisliche Verbreitung des Krankheitserregers vorliegen. Und auch hier ist die Schwere der Tat von Bedeutung für das Strafmaß. Ein Vergleich: Wer die bei Einbruchsdiebstahl möglichen zehn Jahre Haft ausschöpfen möchte, sollte unter Umständen am Raubzug im Grünen Gewölbe beteiligt gewesen sein.

Völkische Siedlungsgemeinschaft gibt den Ton an

Was vielleicht nicht alle wissen: Christian Fischer ist ein bekannter Neonazi. Bis zum bundesweiten Verbot der Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) war er Stützpunktleiter in der rechtsextremen Organisation (Gruppe „Hermannsland“), plante Kinder- und Jugendcamps, in denen Minderjährige mit NS-Ideologie geschult wurden. Sogar der AfD war die Teilnahme von Andreas Kalbitz an einem dieser Camps zu rechtsextremistisch – man warf den ehemaligen Landesvorsitzenden aus Brandenburg deshalb aus der Partei. HDJ-Mitglied Christian Fischer wurde 2010 vom Landgericht Berlin wegen Volksverhetzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Seine im Gerichtssaal präsentierte Reue hielt nicht lange, er sorgte als Landesvorsitzender der Jungen Nationalisten (JN) weiterhin im rechtsextremen Milieu Niedersachsens für Furore.

Christian Fischer bei der Demonstration am 19.4. in Leisnig. Quelle: Matthias Puppe

Seit ein paar Jahren hat der heute 37-Jährige nun aber Westdeutschland den Rücken zugekehrt, lebt mit Gleichgesinnten rings um Leisnig in der ostdeutschen Provinz. Nicht einfach so, sondern mitten in einer völkischen Keimzelle. Sachsens Verfassungsschützer sind alarmiert, beobachten laut eigenen Angaben bereits seit 2018 rechtsextreme Siedlungsprojekte in der Region. Eine zentrale Rolle spiel dabei die Initiative „Zusammenrücken in Mitteldeutschland“, die seit Februar 2020 auch gezielt Neonazis und andere Rechtsextreme aus den westdeutschen Bundesländern anwerbe, um sie für einen Umzug ins mittelsächsische Leisnig zu begeistern.

„In der Stadt selbst aber auch in umliegenden Gehöften haben sich unseren Erkenntnissen zufolge Rechtsextremisten mit ihren Familien angesiedelt“, bestätigt eine Behördern-Sprecherin auf LVZ-Nachfrage. Neben gebürtigen Sachsen lebten in diesen „Siedlungsgemeinschaften“ auch viele Zugezogene aus den rechten Milieus in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. „Die meisten von ihnen zählen zur Neonazi-Szene, manche von ihnen gehören dem parteigebundenen rechtsextremistischen Spektrum an. Auch ehemalige Mitglieder der im Jahr 2009 verbotenen neonazistischen ‚Heimattreuen Deutschen Jugend‘ zählen dazu“, so die Dresdner Verfassungsschützer weiter.

Trotz Umzug nach Ostdeutschland seien die Verbindungen zu den alten Kameraden im Westen nicht abgebrochen, ganz im Gegenteil. „Man bleibt der Szene und ihren verfassungsfeindlichen Zielen treu.“ Formuliertes Ziel der völkischen Siedler in Leisnig ist laut Geheimdienst, mit Blick auf die angebliche „Überfremdung“ in Deutschland nun explizit in Mittelsachsen sogenannte „(Über-)Lebensräume für die ‚deutsche Rasse‘ zu schaffen und dort ein Leben ganz nach den verfassungsfeindlichen Idealen zu leben.“ Auch in Zukunft sei noch mit weiteren Zuzügen in die Siedlungsgemeinschaften am Rand der Kleinstadt zu rechnen, so die Verfassungsschützer weiter.

„Wir sind Menschen aus der Mitte“

Montagabend in Geithain, Landkreis Leipzig. Seit mehreren Wochen kommen Menschen auf dem Marktplatz zusammen, so wie auch im benachbarten Wurzen und Colditz. Sie bringen ihren Unmut über die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum Ausdruck. Erst waren es nur wenige, doch ihre Anzahl wächst. Mehr als 100 Teilnehmer formieren sich diesmal zu einer Runde durch die Stadt.

Eine Geithainerin sagt, auch angesichts des massiven Polizeiaufkommens: „Wir sind Menschen aus der Mitte, besorgte Mütter und Väter, Omas und Opas. Die Staatsgewalt versucht, jeden Widerstand in die rechte Ecke zu schieben.“ Und doch: Stadtbekannte Rechtsradikale sind unter den Protestierenden. Das störe ihn nicht, er protestiere dennoch mit, sagt ein Geithainer. Sein Unmut über die aktuelle Corona-Politik ist so groß, dass er die Melange aus Rechten und Corona-Politik-Kritikern in Kauf nimmt. Auch zu den Pegida-Protesten in Dresden sei er damals montags immer gefahren, erzählt er.

Neuer politischer „Dachverband“ der Corona-Proteste

Dass Rechtsextreme und Neonazis wie Christian Fischer für die sächsischen Corona-Demos verantwortlich sind, beobachtet auch Verschwörungsexperte Benjamin Winkler (Amadeo Antonio Stiftung): „Im ländlichen Raum wurden die Proteste ja schon während des ersten Lockdowns vielfach von organisierten Rechtsextremen angeführt, wie es zum Beispiel der ,Dritte Weg’ im Vogtland getan hat.“ Dagegen hätten sich in den sächsischen Großstädten anfangs noch unbekannte Personen hervorgetan – die im „Querdenken“-Kontext agierten. Inzwischen seien aber auch dort die Fronten geklärt, kooperierten überall Corona-Demonstranten offen mit organisierten Verfassungsfeinden.

Zuletzt taucht im Kontext der Corona-Proteste immer häufiger auch der Name Freie Sachsen auf. „Diese relativ neue Gruppe versteht sich als Dachverband für die gesamte nationalistische Protestszene in Sachsen“, sagt Winkler. Er denkt, die Gruppe sei „formal in Ausnutzung der Rechtslage als Partei gegründet worden – in erster Linie aber wohl, um einem Verbot zu entgehen und sich auch in Corona-Zeiten legal treffen zu können“. Die Banner der Freien Sachsen tragen ebenfalls das Wappen des sächsischen Königreichs und wehen auf fast allen Corona-Demos im Freistaat, neuerdings auch an der B107 südlich von Leipzig.

Der Chemnitzer Rechtsanwalt Martin Kohlmann war bisher Kopf von Pro Chemnitz. Jetzt ist er Vorsitzender der Freien Sachsen. Quelle: Sebastian Willnow / dpa

Chef der neuen Gruppierung ist der laut Verfassungsschutz tief in der rechtsextremen Szene verankerte Martin Kohlmann. Bisher war der Chemnitzer Rechtsanwalt Kopf der Initiative Pro Chemnitz im Stadtparlament – seit einigen Wochen fungiert die Fraktion nun aber auch offiziell als Freie Sachsen. In zweiter Reihe der neuen Partei agieren der frühere NPD-Aktivist Stefan Hartung aus Annaberg-Buchholz und der Plauener „Querdenken“-Busunternehmer Thomas Kaden (Honk for Hope). „Diese drei Namen stehen exemplarisch für das Zusammengehen verschiedener Milieus: klassische Rechtsextreme wie Hartung, neue Rechte wie Kohlmann und der vermeintlich unscheinbare Busunternehmer Kaden“, sagt Benjamin Winkler.

Ähnliches hat auch Sachsens Verfassungsschutz zu berichten, der die Partei als eine Art Sammlungsbewegung für alle Menschen ausgemacht hat, die mit den staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen nicht einverstanden seien. „Die Leitungsgremien der Partei bestehen überwiegend aus führenden sächsischen Rechtsextremisten aus dem Raum Chemnitz und dem Erzgebirge sowie aus Repräsentanten der Querdenkerszene“, teilte die Behörde mit und fügte an: „Die Parteigründung ist ein wichtiger Beleg für ein gemeinsames Agieren von Rechtsextremisten und Querdenkern.“ Forscher Winkler prognostiziert indes: „Diese Vernetzung wird auch zu einem erneuten Aufwind der Proteste führen.“

Familienaktionen gegen die „linksfaschistische Diktatur“

Wie nahtlos der Schulterschluss funktioniert, lässt sich auch in Leisnig beobachten. Dort engagiert sich neben dem Neonazi Christian Fischer eine Grimmaer Heilpraktikerin beim Protest auf dem Marktplatz. Raphaela Heine wettert in ihrer Rede gegen Corona-Tests, Masken und Impfungen an, weil diese vor allem für Kinder schädlich seien. Der Schutz des Nachwuchses ist nicht nur hier zum Kernargument der landesweiten Proteste geworden – Demos werden vielfach als Familienaktion deklariert, in Videos sind Kinder zu sehen, die Plakate malen. Da stört es offenbar auch nicht, dass kurz nach Heines Rede von einer „linksfaschistischen Diktatur“ in Deutschland die Rede ist. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.

Flyer der Corona-Demos in Leisnig und Flyer der rechtsextremen Initiative "Zusammenrücken in Mitteldeutschland" Quelle: Screenshot Web LVZ

Missverstandener Widerstandsparagraph

Wieso machen sich Heilpraktikerinnen und Busunternehmer mit Neonazis gemein? Forscher Benjamin Winkler hat eine Antwort: „Die wähnen sich alle in einer globalen Diktatur und sehen sich als Teil eines zwar nationalistischen, aber auch globalen Widerstands.“ In diesem Ausnahmezustand argumentieren sie mit Paragraf 20, Absatz 4 des Grundgesetzes. „Dieser sogenannte ,Widerstandsparagraf‘ erlaubt es allen Deutschen, gegen die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aktiv zu werden. Das nehmen sie wortwörtlich und rufen ganz konkret zum Barrikadenkampf auf.“

Dabei kommt es auch immer mehr zu Gewalt. Bilder von Attacken auf Polizisten bei Corona-Demonstrationen gab es zuletzt mehrfach. Forscher Winkler warnt, dass es dabei nicht bleiben wird. „Aufgrund des absehbaren Scheiterns ihrer vermeintlichen Revolution muss damit gerechnet werden, dass sich die Proteste weiter radikalisieren und es auch verstärkt zu Anschlägen kommt. Vorformen dieser Anschläge sehen wir aktuell ja auch schon bei den Attacken auf Impfzentren in Sachsen.“

AfD will im Bundestagswahlkampf profitieren

Zudem müsse damit gerechnet werden, dass sich der Straßenprotest auch weiter auf das politische Parkett verlagert, sagt Winkler. Bisher sei die AfD auf den Corona-Demos nur eine Randerscheinung gewesen, gab es lediglich Solidaritätsbekundungen einzelner AfD-Abgeordneter. „Seit dem Bundesparteitag in Dresden ist die Lage aber nun anders. Dort wurde ein Antrag verabschiedet, dass sich die AfD künftig gegen jegliche Corona-Maßnahmen aussprechen wird. Das Lager um Björn Höcke versucht offenkundig die Partei in diese Richtung zu leiten, um die Stimmungen auf der Straße im Bundestagswahlkampf nutzen zu können“, so der Forscher weiter.

Screenshot eines in sozialen Netzen verbreiteten Aufrufs der Partei Freie Sachsen. Quelle: Screenshot LVZ

Dass die aufstrebenden Freien Sachsen und die den Bundestagswahlkampf ins Visier nehmende AfD bald politische Konkurrenten werden, hält der Experte für unwahrscheinlich. Lediglich auf kommunaler Ebene, wie aktuell bei der Kandidatur von Thomas Kaden als neuer Plauener Oberbürgermeister, könnte es „Überschneidungen“ geben, sagt der Forscher. Dennoch geht auch er von klaren Zielsetzungen in der Ausrichtung der neuen Partei aus: „Alles scheint im Sinne des neurechten Strategen Götz Kubitschek organisiert zu werden: der Kampf um die Köpfe im vorpolitischen Raum. Und leider gelingt ihnen das Andocken in einigen Teilen Sachsens derzeit ganz gut.“

Von Matthias Puppe und Steffi Robak