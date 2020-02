Extrem-Sturm am Montag möglich – wie heftig wird’s in Sachsen?

Leipzig

Turbulente Aussichten zum Wochenstart: Die führenden Wettermodelle warnen derzeit übereinstimmend vor einem Extrem-Sturm. „Das europäische, das deutsche und das amerikanische Wettermodell rechnen allesamt ab Sonntagabend mit einer gefährlichen und vermutlich deutschlandweiten Sturmlage. Diese könnte sogar bis in die Niederungen orkanartige Böen oder gar Orkanböen bringen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net

Bis zu 120 km/h am Montagmorgen im Flachen

Sollte das so eintreten, würde der Start in die neue Arbeitswoche zur Tortur werden. „Wenn sich das derzeit berechnete Ausmaß bewahrheitet, dann droht Deutschland in der Nacht zu Montag ein schwerer Sturm, mit einem nahezu deutschlandweiten Höhepunkt am Montagmorgen. Bei den berechneten Spitzenböen bewegen wir uns im Bereich von 110 bis 120 km/h und das wohlgemerkt in den Niederungen“, so Jung.

Stürmische Aussichten: Am Montagmorgen drohen in Sachsen laut US-Wettermodell Spitzenböen bis zu 110 km/h Quelle: wetter.net

Sachsen mit Spitzenböen knapp unter Orkanstärke

Auch Sachsen und Mitteldeutschland wären nach diesen Berechnungen vom Sturmtief betroffen. Hier sind am Montagmorgen Spitzenböen bis zu 110 km/h möglich. Das wäre knapp unter Orkanstärke (117 km/h). Damit drohen hier Bäume entwurzelt zu werden und auf Straßen und Schienen zu stürzen oder Stromleitungen zu beschädigen.

Im Berufsverkehr droht Stillstand

In den Hochlagen der Gebirge könnte es sogar Spitzenböen von mehr als 150 km/h geben. Wenn es so kommt, wäre Deutschland wohl am Montagmorgen lahmgelegt, zumindest bahntechnisch. Da würde es wieder zu massiven Behinderungen auf den Bahnstrecken kommen. Aber auch auf den Flughäfen, Autobahnen und Straßen wäre Chaos vorprogrammiert, so das Schreckensszenario. Gefährlicher Seitenwind würde vor allem LKWs ins Trudeln bringen, besonders auf Brücken.

Auch Kachelmann sieht Sturmwoche aufziehen

Auch Meteorologe Jörg Kachelmann sieht Ungemach aufziehen. „Kommende Woche wird wohl Sturmwoche“, schreibt der Wetter-Experte auf Twitter. Die Wetterkarte dazu zeigen eine gewaltige Sturmfront, die am Sonntagabend gegen 19 Uhr von Westen auf Deutschland treffen soll. Dabei soll es sich um Böen mit Windgeschwindigkeiten von 90 bis 140 Stundenkilometern handeln. Von Sonntagabend bis Dienstag drohen ein Dauersturm. Allerdings schränkt Kachelmann auch ein: Es sei bis Sonntag noch lange hin, um eine konkrete Prognose zu treffen.

Wettermann Dominik Jung sieht es ähnlich: „Noch ist es nicht soweit, doch die Ausgangslage für einen Sturm, auch für einen größeren Sturm ist leider recht günstig.“ Der erneut aufkommende Regen könnte zudem die Hochwasserlage im Südwesten wieder verschärfen. Auch in Sachsen könnten die Flusspegel ansteigen. „Wollen wir hoffen, dass es nicht ganz so extrem wird“, so Jung.

Von Olaf Majer