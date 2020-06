Das könnte ungemütlich werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den heutigen Mittwoch örtliche Unwetter und kräftige Hagelschauer in Sachsen. Vor allem der westliche Teil des Freistaats könnte betroffen sein.

Unwetter und Hagel in Sachsen erwartet

