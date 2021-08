Dresden

Zu Beginn der neuen Woche müssen die Menschen in Sachsen mit vielen Wolken, Schauern und Gewittern rechnen. Bereits am Montag komme es vormittags zu Schauern, am Nachmittag dann vor allem im Südwesten auch zu einzelnen Gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. In der Leipziger Tieflandsbucht sowie an der Grenze zu Brandenburg lockere es nachmittags hingegen auf und bleibe meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Dienstag und Mittwoch folgen dann erneut viele Wolken sowie örtliche Schauer und Gewitter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.



Von RND/dpa