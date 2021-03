Leipzig

Am Wochenende gibt es in Sachsen bei kühlen Temperaturen zunächst viel Sonne, dann wird es wolkig. Im Laufe des Freitags ziehen dichte Wolken und Schneeregen zunächst nach Süden ab, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bei Temperaturen zwischen drei und sechs Grad kann es demnach im Tagesverlauf zu immer größeren Wolkenlücken am Himmel kommen.

Viel Sonne am Samstag

Am Samstag kann sich Sachsen den Meteorologen zufolge auf viel Sonne freuen. Erst gegen Nachmittag oder am Abend ziehen mancherorts Wolken auf. Die Temperaturen liegen bei bis zu sieben Grad. Vielerorts hänge dann am Sonntag eine dichte Wolkendecke am Himmel über Sachsen. Bei Temperaturen zwischen fünf und sieben Grad bleibe es weiterhin trocken.

Von RND/dpa