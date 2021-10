Leipzig

Die Mitarbeiter des Leipziger Hotels „Westin“ setzen nach eigenen Aussagen alle Hebel in Bewegung, um die Vorgänge um die angebliche antisemitische Anfeindung des jüdischen Musikers Gil Ofarim aufzuklären. So hat das Hotel begonnen alle Gäste zu befragen, die wegen eines Computer-Problems mit dem Musiker in einer Warteschlange standen und etwas von der verbalen Auseinandersetzung mitbekommen haben könnten, die es dort zwischen Ofarim und einem Hotelangestellten gab. „Ein bis zwei Gäste“ seien bereits befragt worden, hätten aber in der Schlange vor Ofarim gestanden und deshalb die Auseinandersetzung nicht beziehungsweise nicht komplett mitbekommen, erklärte Hotelmanager Andreas Hachmeister am frühen Mittwochabend der LVZ.

Hotel befragt Zeugen

„Wir haben aber inzwischen auch alle Gäste kontaktiert, die in der Schlange hinter Herrn Ofarim standen und etwas von dem Vorfall mitbekommen haben müssten“, so der Manager. Diese hätten sich bislang noch nicht geäußert, würden dies aber sicher tun. Außerdem habe sich ein Gast von sich aus an die Hotelleitung gewandt, weil er in der Lobby saß und den Vorgang mitbekommen hat. „Er hat uns gesagt, es stimme alles nicht, was in dem Video zu hören ist“, sagte der Geschäftsführer. Auch die Polizei habe Interesse an diesen Aussagen. „Wir wollen in einigen Tagen die Ergebnisse öffentlich machen.“ Ofarim hatte in einem Video geschildert, dass ihn ein Hotelmitarbeiter am Montagabend aufgefordert hatte, seine Kette mit Davidstern abzunehmen.

Der Hotelmanager betont auch, dass es sich bei der Aktion von „Westin“-Mitarbeitern am Dienstagabend um „ein Zeichen“ gehandelt habe. Er selber sei dabei gewesen. „Wir haben ein Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Internationalität“ gesetzt, betont Hachmeister. Sein Haus distanziere sich ausdrücklich von jeglicher Form von Antisemitismus. Auf der Demonstration hatten Hotelmitarbeiter unter anderem israelische Fahnen gezeigt.

„Westin“ schaltet Kanzlei ein

Das Hotel äußerte sich auch zu Vorwürfen des Musikmanagers Piero Vecchioli, der am Mittwoch öffentlich gemacht hatte, er sei im Juli 2020 im „Westin“ als „Dreckschwuchtel“ bezeichnet worden. Hachmeister erklärte, er sei damals persönlich mit dem Fall befasst gewesen, weil sich der Gast im Hotel „schlecht benommen“ habe. Bei einem Gespräch darüber habe der Gast ihn persönlich beleidigt und am Ende ein Hausverbot erteilt bekommen. Erst anschließend sei der Vorwurf erhoben worden, dass es im „Westin“ homophobe Äußerungen gegeben haben soll. „Davon ist nichts wahr“, so Hachmeister. „Das stimmt zu hundert Prozent nicht.“

Parallel dazu hatte Hachmeister seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch am Dienstag zusammen gerufen. Auf seine Frage, ob Ofarim im Haus tatsächlich antisemitisch beleidigt wurde, sei die einhellige Antwort „nein“ gewesen. Hachmeister wolle sich selbst allerdings erst eine Meinung bilden, wenn eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei ihre Ermittlungen im Haus abgeschlossen habe, hieß es auf LVZ-Nachfrage.

Von Andreas Tappert