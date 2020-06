Westernhagen lässt Video von AfD-Abgeordneten stoppen

Leipzig

Mario Beger (53) ist AfD-Vorsitzender des Kreisverbandes Meißen, seit 2014 Landtagsabgeordneter und begeisterter Sänger. Letzteres ist ihm nun aber bereits zum zweiten Mal auf die Füße gefallen. Weil er vor zwei Jahren in einer Debatte über Siemens und den Standort Görlitz den Song aus der „Merci“-Werbung („Merci, dass es dich gibt“) trällerte und auch nicht aufhören wollte, wurde Beger seinerzeit im Landtag gemaßregelt.

„Nehmt die Masken ab“

Nun hat er es wieder getan. Der gelernte Fliesenleger und heutige Angestellte in einem Natursteinhandel Beger ließ ein Video von sich drehen, in dem er Marius Müller-Westernhagens Song „Freiheit“ auf ganz eigene Weise intoniert. Lässig, mit einer Hand in der Hosentasche, kaugummikauend, in Lederjacke. Bebildert wird dies mit Aufnahmen vom Sturm der Berliner Mauer, schwerbewaffneten Polizisten und Anti-Corona-Demonstranten.

Wobei Beger die Zuschauer, die sich die ganze Zeit fragen, was das alles miteinander zu tun hat, am Ende überraschend auffordert: „Nehmt die Masken ab.“ Was der Kreischef übrigens neulich selbst nicht tat, als die gesamte AfD-Fraktion im Landtag mit Mundnasenbedeckung in Schwarz-Rot-Gold auflief.

Beger entschuldigt sich

AfD-Abgeordneter mit Drang zum Gesang: Mario Beger. Quelle: AFD

Nach einer Weile verschwand das aus den unterschiedlichsten Motiven oft geklickte Video zunächst aus dem Youtube-Kanal. Und nun auch von Begers Facebook-Seite. Stattdessen verbreitete die AfD-Fraktion am Donnerstag einen offenen Brief, in dem sich Beger bei Westernhagen, der vorher nicht gefragt wurde und dessen Anwälte offenbar bei ihm vorstellig geworden waren, entschuldigt und angibt, das Video nun aus allen Foren genommen zu haben.

„Sehr geehrter Herr Müller-Westernhagen, mein Name ist Mario Beger“, heißt es da. „Ich bin AfD-Landtagsabgeordneter aus Sachsen und derjenige, der Ihren Song ,Freiheit’ gecovert hat, weswegen Sie mir nun mit rechtlichen Konsequenzen drohen.“

Motiv: Gänsehaut

Dann schildert der Abgeordnete wie er 1988 in der DDR in Haft kam, weil er über Ungarn in die Bundesrepublik fliehen wollte: „Erst Budapest, dann Berlin, dann Dresden – in die Stasi-Zentrale auf der Bautzner Straße.“ Vom Gefängnis in Zeithain aus musste Beger nach eigener Aussage Zwangsarbeit im Stahlwerk Riesa leisten. Am 8. November 1989, einen Tag vor der Maueröffnung, sei er per Amnestie freigekommen.

Wenige Monate später habe er Müller-Westernhagen bei einem Konzert in Berlin erlebt. Noch immer bekäme er bei diesem Titel Gänsehaut, bekennt Beger. Und fügt hinzu: „Es darf nie wieder geschehen, dass Menschen, egal welche politische Einstellung sie haben, politisch verfolgt werden.“

Das große Schweigen

Auf welche Art und Weise Menschen, die gegen Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren, politisch verfolgt werden, blieb am Donnerstag zunächst unbeantwortet. Beger war für keine weitere Stellungnahme zu erreichen. Westernhagens Anwalt auch nicht. Ob die Verstimmung Westernhagens (der mit einer schwarzen Frau verheiratet ist und sich jüngst unter der Überschrift „Es reicht nicht kein Rassist zu sein“ an seine Fans wandte) an den einigermaßen überschaubaren stimmlichen Fähigkeiten des Abgeordneten oder an dessen politischen Ansichten lag, kann deshalb nicht abschließend beantwortet werden. Vom Video selbst ist nur das Seitenfoto auf Begers Facebook-Seite geblieben.

Von Roland Herold