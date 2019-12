Werteunion will Koalitionsvertrag stoppen

Leipzig

Nachdem die Kenia-Koalition am 1. Advent in Dresden den neuen Koalitionsvertrag vorgestellt hat und sich SPD und Grüne weitgehend zufrieden geäußert haben, bricht in der CDU nun offen Streit aus. Die konservative Werteunion erklärte gestern in harschen Tönen, der Kenia-Vertrag wäre „das Ende der sächsischen Erfolgsgeschichte“. Nur eine CDU-Minderheitsregierung könne dies noch verhindern.

Ulrich Link, Vorsitzender der Werteunion in Sachsen, monierte, die Union gebe im Koalitionsvertrag zahlreiche Kernpositionen auf. „Die vor allem grüne Handschrift ist unverkennbar.“ Begründet wird das mit dem durch die CDU bisher abgelehnten Einstieg in die Gemeinschaftsschule, mit der geplanten Kennzeichnung von Polizisten und einer Unterschätzung linker Gewalt. „Hier wird eine große Gefahr verharmlost, wie man nahezu täglich zum Beispiel in Connewitz erleben kann.“

„Grün-rote Klientelpolitik“

Auch Vize-Chefin Bettina Kempe-Gebert kritisierte: „Die Wirtschaft soll mehr staatlicher Regulierung unterworfen werden, zum Beispiel durch ein neues bürokratisches Vergabegesetz.“ Bei der Energieversorgung bleibe offen, wie Energie künftig verfügbar sein soll, weil alles dem Klimaschutz untergeordnet werde. Der Abschnitt Asyl habe „hauptsächlich das Wohl der meist illegal eingereisten Personen zum Inhalt“. Kempe-Gebert: „Kulturpolitik wird zur grün-roten Klientelpolitik.“

Weiter heißt es in der Erklärung: „Die CDU muss den Mut zur Minderheitsregierung aufbringen!“ Andernfalls sei davon auszugehen, dass die Partei bei den nächsten Wahlen „für ihre nicht akzeptable Nachgiebigkeit gegenüber den Grünen vom Bürger an den Wahlurnen mit weiteren massiven Verlusten bestraft wird“.

Dierks weist Vorwürfe zurück

Der sächsische CDU-Generalsekretär Alexander Dierks reagierte darauf gestern prompt: Dass die Werteunion eine Koalition mit den Grünen im Grundsatz ablehnt, sei bekannt. „Der Koalitionsvertrag ist dafür allerdings eine denkbar schlechte Begründung, stellt er doch die richtigen Weichen für eine Fortsetzung des sächsischen Erfolgsweges.“ Er sei unter anderem Bekenntnis zur Stärkung des ländlichen Raumes, der inneren Sicherheit, der medizinischen Versorgung, zu solider Finanzpolitik und zum vorhandenen Schulsystem. „Dieser Koalitionsvertrag trägt die deutliche Handschrift der Sächsischen Union“, so Dierks.

AfD spricht vom „Fremdschämen“

Unterstützung für die Werteunion kam gestern aus den Reihen der AfD. Fraktionschef Jörg Urban sagte: „Es ist zum Fremdschämen, wie sich die CDU unter der Führung von Michael Kretschmer selbst erniedrigt und den Grünen förmlich die Nikolausstiefel leckt.“ Es sei abzusehen, „dass die Grünen in ihrer neuen Machtposition die Zerstörung des deutschen Nationalstaates vorantreiben und ihre Multi-Kulti-Ideologie implementieren werden“.

Die Union will zunächst auf drei internen Mitgliederkonferenzen in Bautzen, Chemnitz und Oschatz mit der Parteibasis sprechen. Ein Sonderparteitag am 11. Dezember in Radebeul soll dann über den Vertrag beschließen. SPD und Grüne befragen dazu parallel ihre Mitglieder.

Von Roland Herold