Wermsdorfer Bürgermeister: Was die Politik von den Kommunen lernen kann

Wermsdorf

Ich bin seit 13 Jahren Bürgermeister von Wermsdorf, einer gut 5 000 Einwohner zählenden Gemeinde im Herzen Sachsens, seit 25 Jahren CDU Mitglied, studierter Jurist, bin in vielen Vereinen engagiert und bilde mir ein, einen guten Draht zur „normalen“ Bevölkerung zu haben. Als Bürgermeister bin ich für 5 Kindertageseinrichtungen, 3 Schulen und gut 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Meine Verwaltung besteht aus 16 Personen, die – mehr oder weniger engagiert – mit mir durch dick und dünn gehen und versuchen, den Laden am Laufen zu halten. Nicht zu vergessen die 18 ehrenamtlichen Gemeinderäte, die für eine symbolische Aufwandsentschädigung gemeinsam mit uns das Beste für unsere Heimatgemeinde zu erreichen versuchen und dafür viel Zeit opfern

„Für mich den schönsten Job der Welt gefunden“

Ich darf aus vollem Herzen sagen, dass ich den für mich schönsten Job der Welt gefunden habe. Seit nunmehr gut einem Jahr beschäftigen wir uns in der Gemeinde mit Corona. Der Virus hat in unserem Altenpflegeheim gewütet und in der Gemeinde mindestens 6 Menschenleben gekostet. Ich kenne einige, die schwer erkrankt waren und glücklicherweise wieder gesund geworden sind. Den Virus nehme ich sehr ernst, auch wenn ich die Situation in den Krankenhäusern nur aus den Medien kenne – ich glaube es! Mit einer unserer Hausärztinnen bin ich gut befreundet und daher weiß ich um die Schwere mancher Krankheitsverläufe und es war immer mein Ziel, die Menschen hier so gut wie möglich zu schützen.

„Anrufe der Unternehmer landeten bei mir“

Am Anfang war es vielleicht noch etwas gewöhnungsbedürftig, dass die sächsischen Regelungen Schulen und Kitas betreffend immer am Freitag Nachmittag bei uns eintrafen aber man wächst schließlich mit seinen Aufgaben und die zuständige Mitarbeiterin im Sozialbereich hat sich schnell daran gewöhnt, dass sie Freitag/Samstag die Formulare für die neuen Regelungen erstellt, diese ausdruckt und sie dann im Anschluss den Leiterinnen unserer Kita in den Briefkasten wirft. Die Leiterinnen wiederum haben dann am Sonntag versucht, ihre Kolleginnen und Kollegen zu informieren und natürlich auch die Eltern, deren Kinder uns ja anvertraut werden. Wir haben gemeinsam Listen zu systemrelevanten Berufen gewälzt, versucht gerechte Entscheidungen zu treffen und uns den Zorn derer zugezogen, die eben nicht in einer systemrelevanten Branche arbeiten. Die Anrufe der Unternehmer, die intensiv dafür geworben haben, dass Mitarbeiterin A oder Mitarbeiter B für den betrieblichen Ablauf zwingend erforderlich sind, landeten im Zweifel bei mir. Erklären Sie mal einem engagierten Unternehmer oder Handwerker, dass sein Beitrag für das Bruttosozialprodukt eben nicht wichtig genug sei – wirklich schwierig.

„Nicht nur die Kleinsten werden überfordert“

Die uns anvertrauten Kinder, gleich ob in der Kita oder Schule, sind bei all diesen Verwaltungsvorgängen diejenigen, die wahrscheinlich am meisten leiden und die Geschehnisse am wenigsten verstehen. Einem Grundschüler die Gefährlichkeit eines Virus zu erklären, dürfte noch funktionieren aber sie/ihn über Monate einer Vielzahl sozialer Kontakte zu berauben, zwischendurch mal wieder alles zu öffnen als sei nichts geschehen, um dann doch ziemlich plötzlich an einem Freitag zu entscheiden doch wieder alles zu zumachen, überfordert ja nicht nur die Kleinsten, sondern auch mich.

Vor-Ort-Impftermin in der Gemeinde

Bis zur Impfung eines Großteils der Bevölkerung wird ja nun ziemlich sicher noch eine ganze Menge Wasser die Elbe runterfließen. Wir hatten in der Gemeinde am Ostermontag dank unseres Landrates einen Vor-Ort-Impf-Termin. Nach Monaten, in denen ich mich einer lethargisch – depressiven Stimmung wegen der nicht endend wollenden Flut von schlechten Nachrichten hingegeben hatte, war die Vorbereitung des Termins für mich eine Art Befreiung. Meine Mitarbeiter haben tagelang Unterlagen gewälzt, Adressen sortiert und Telefonate geführt, um die Impfberechtigten und Impfwilligen aus den Prioritäten 1 und 2 zu kontaktieren und einzuladen. Wir haben dann am Ostermontag 162 betagte Wermsdorferinnen und Wermsdorfer glücklich gemacht und leider noch mehr enttäuscht, weil sie eben zu jung, zu gesund, zu wenig prioritär waren. Niemand musste vor Ort lange warten, alle waren zufrieden – wir hatten endlich mal wieder das gemacht, wofür wir bezahlt werden – uns den Hintern für unsere Gemeinde aufgerissen.

„Kommunen haben Impfen wunderbar hinbekommen“

Auch wenn ich es aufschreibe: alle Kommunen im Landkreis Nordsachsen haben es mit dem Impfen vor Ort wunderbar hinbekommen und lechzen förmlich nach weiteren Terminen. Wenn wir eines hoffentlich aus dieser Krise lernen, ist es, dass die Kommunale Ebene zusammensteht, dass sie schlagkräftig ist, wenn man sie lässt und dass sie mit den Menschen viel vertrauensvoller kommunizieren kann, als es jede andere politische Ebene in diesem Land kann. Hören Sie auf, unseren Gestaltungswillen und unsere Gestaltungsfähigkeit durch die Rationierung von finanziellen Mitteln durch Fördermittelprogramme auszubremsen und zu behindern und reden Sie nicht nur vom Bürokratieabbau, sondern fangen Sie wenigstens mal an, daran zu arbeiten.

Von Matthias Müller