Dresden

Wie extremistisch ist die AfD? Diese Frage versucht inzwischen auch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) zu beantworten und hat die Partei deshalb zum Verdachtsfall erklärt. In manchen kommunalen Parlamenten gibt es überparteiliche Zusammenarbeit mit den Rechten, immer wieder wird offen über eine Regierungsbeteiligung diskutiert. Nach acht Jahren auf der politischen Bühne ist die „Alternative“ ohnehin längst Alltag – allen voran in Sachsen, wo Meinungsumfragen die AfD inzwischen in der Wählergunst ganz vorn sehen. Der Landesverband im Freistaat ist bundesweit einer der mächtigsten, der Görlitzer Tino Chrupalla als Bundessprecher und designierter Spitzenkandidat das neue Gesicht der Partei. „Deutschland – wieder normal“ lautet der Slogan der Wahlkampagne für die anstehende Bundestagswahl. Doch vielfach zeigen sich eben auch in der Führungsriege radikale und extremistische Einstellungen. Ein Blick auf die AfD-Spitzenkandidaten der Landesliste.

Argumentiert mit NS-Propaganda: Tino Chrupalla (Listenplatz 1)

Der 45-jährige AfD-Spitzenpolitiker Tino Chrupalla aus dem Landkreis Görlitz wird aufgrund eines Videointerviews mit dem antisemitischen Blogger Nikolai Nerling, in dem Chrupalla die Abschiebung aller Geflüchteten fordert, auch namentlich in dem von Netzpolitik.org veröffentlichten Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) geführt, infolge dessen die Partei nun intensiv auf verfassungsfeindliche Bestrebungen überprüft wird. Chrupalla behauptete zudem in Interviews, die historisch belegten Opferzahlen der Bombardierung Dresdens seien herunterkorrigiert worden. Stattdessen verbreitet er die Propaganda von Nationalsozialisten und Neonazis, die von 100.000 Toten sprechen.

Tino Chrupalla und Beaxtrix von Storch im Bundestag. Quelle: Michael Kappeler / dpa

Auf Vorwürfe, er benutze den von Nationalsozialisten geprägten Begriff „Umvolkung“, stellte Chrupalla gegenüber dem ZDF klar: Für ihn ist dies gar kein rechtsextremer Begriff. Den inzwischen wegen früherer Tätigkeit im Neonazi-Bund „Heimattreue Deutsche Jugend“ aus der Partei geworfenen Andreas Kalbitz verteidigte Chrupalla vehement und dankte ihm demonstrativ für dessen „große Verdienste“. In einer internen Mail forderte Chrupalla nicht zuletzt alle AfD-Mitglieder dazu auf, Hintergrundinformationen zu Journalisten zu sammeln. Laut Chrupalla gebe es unter Medienvertretern „getarnte Zersetzungsagenten“, er rief dazu auf, „schwarze Listen“ von diesen anzulegen.

Jurist gegen „Mischvölker“: Jens Maier (Listenplatz 2)

Der Dresdner Jurist Jens Maier (59) ist angesichts häufiger verbaler Entgleisungen gegen Migranten und Muslime sicher eine der prägnantesten Personen in der sächsischen AfD. Wie der aus der Partei ausgeschlossene Rechtsextremist Andreas Kalbitz bezeichnet Maier die AfD als „letzte evolutionäre Chance für unser Land“. In seiner Bewerbungsrede für die Bundestags-Kandidatur rief er: „Wir bleiben, bis wir gesiegt haben!“ Das Landesamt für Verfassungsschutz stuft Maier seit Längerem als Rechtsextremisten ein – unter anderem wegen seiner Tätigkeit als Obmann des früheren völkischen AfD-Flügels.

Der AfD-Bundestagsabgeordneter Jens Maier. Quelle: Sebastian Kahnert / dpa

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung 2017 mit Björn Höcke in Dresden sprach Maier von „Mischvölkern“, die es zu verhindern gelte. Mit Blick auf den deutschen Massenmord an den Juden im Holocaust forderte Maier, den angeblichen „Schuldkult“ in Deutschland zu beenden. Ein deshalb eingeleitetes Parteiausschlussverfahren wurde ergebnislos abgebrochen. Maier entschuldigte sich später bei der AfD, dass Noah Becker auf seinem Twitter-Kanal „kleiner Halbneger“ genannt wurde. Bis zum Wechsel in den Bundestag 2017 war er noch am Landgericht Dresden tätig und urteilte dort unter anderem in einem Verfahren der NPD gegen einen Extremismusforscher, wobei er letzteren verurteilte. Später wurde dieses Urteil aufgehoben und das Landgericht leitete ein Disziplinarverfahren gegen Maier ein.

Irritierende Urlaubsfotos und KFZ-Kennzeichen: Siegbert Droese (Listenplatz 3)

Auch der Leipziger Siegbert Droese gehörte einst zum völkischen Partei-Flügel um Björn Höcke. In dem von Netzpolitik veröffentlichten Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz für die Aufnahme der Ermittlungen gegen die AfD taucht der 51-Jährige gleich mehrfach auf: Unter anderem, weil Droese nationalsozialistische Symbolik nutzte. So habe er 2018 ein Foto veröffentlicht, dass ihn auf den Überresten von Hitlers Führerhauptquartier „Wolfsschanze“ zeigte – mit ehrerbietender Hand an der Brust.

Der Leipziger Siegbert Droese. Quelle: André Kempner

Zwei Jahre zuvor sorgte ein mit AfD-Werbung bedrucktes Auto in Leipzig für Empörung, weil es mit dem Kennzeichen „L-AH 18 18“ durch die Stadt fuhr. Abgesehen von Adolf Hitlers Initialen beinhaltete das Schild auch den von Neonazis mit Vorliebe genutzten Zahlencode dafür: erster und achter Buchstabe des Alphabets. Laut des damaligen AfD-Landtagsabgeordneten Uwe Wurlitzer war das Auto auf Siegbert Droese zugelassen, was dieser aber bestritt. Auf einem anderen Foto posiert Droese zusammen mit Christoph Neumann vor einem AfD-Fahrzeug mit dem Kennzeichen „L-GD 3345“: In Neonazikreisen wird „GD“ als Abkürzung für Großdeutschland benutzt, die Zahlen 33 und 45 wirken in diesem Kontext nicht zufällig gewählt. Nach Recherchen der Zeit beschäftige Droese zeitweise den bekannten Mecklenburger Neonazi und Co-Vorsitzenden der rechtsextremen Identitären Bewegung Daniel Fiß.

Der Verschwörungserzähler: Karsten Hilse (Listenplatz 4)

Der ehemalige „Mister Brandenburg“ Karsten Hilse (56) aus dem Landkreis Bautzen distanziert sich meist von den offen extremistischen Aussagen seiner Parteikollegen. Bevorzugte Themen des früheren Polizisten sind stattdessen die Leugnung der menschlichen Verantwortung für den Klimawandel und das Verbreiten von rechtsextremen Verschwörungserzählungen über die Corona-Pandemie.

Karsten Hilse im Bundestag. Quelle: Kay Nietfeld / dpa

So behauptete Hilse während einer Rede im Bundestag, im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen solle der „Sozialismus weltweit mittels einer zu errichtenden Öko-Diktatur eingeführt werden“. Damit greift der 56-Jährige die von christlichen Fundamentalisten und Rechtsextremen verbreiteten Behauptungen bezüglich eines „Great Reset“ und einer „New World Order“ auf, die in weiten Teilen dem antisemitischen Muster einer vermeintlich jüdischer Weltverschwörungen folgt. Während dieser Rede im Parlament trug Hilse demonstrativ ein T-Shirt der Initiative „Querdenken“. Später wurde er wegen der Weigerung, während einer Demo eine Maske aufzusetzen, vorübergehend festgenommen und ein Verfahren wegen des Verdachts eines gefälschten Attests eingeleitet.

Kommando Reinigungsbrigade: Andreas Harlaß (Listenplatz 5)

Sachsens AfD-Pressesprecher Andreas Harlaß kennt sich mit markigen Worten aus, die auch aus dunklen Kapiteln deutscher Geschichte stammen könnten. Beim Nominierungsparteitag der sächsischen AfD Anfang des Jahres versprach er einen „politischen Großputz“ im Bundestag, sollte er in der „Reinigungsbrigade“ seiner Partei zum Einsatz kommen. Der 59-Jährige schrieb früher für die rechts-konservative „Junge Freiheit“ und erneuerte dort unter anderem die nationalsozialistische Propaganda, das 1939 von Deutschland überfallene Polen sei aufgrund expansionistischer Bestrebungen selbst Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.

In der Weihnachtszeit 2019 präsentierte Harlaß einen sogenannten Julleuchter in sozialen Netzwerken – ein Erbstück seiner Eltern, wie er schrieb. Jene mit germanischen Runen versehenen Kerzenständer waren allerdings auch zentrales Element des nationalsozialistischen Weihnachtskultes und Lieblingsgeschenk von SS-Führer Heinrich Himmler. Auf anderen im Netz veröffentlichten Fotos trägt Harlaß ein T-Shirt mit einem Logo, dass an den zur Hitlerjugend gehörenden völkischen Bund Artam erinnert.

Der Protest-Initiator: Steffen Janich (Listenplatz 6)

Steffen Janich (50) ist nach Carsten Hilse der zweite gelernte Polizist auf der sächsischen AfD-Kandidatenliste. Janich lebt in der Sächsischen Schweiz, gehörte schon 2013 zur AfD, trat aber zwischenzeitlich aus. Nach dem Abgang von Frauke Petry und fortschreitender Radikalisierung der Partei kehrte er 2017 zurück. Dass er nun zum sächsischen Kader für die Bundestagswahlen gehört, verdankt Janich den von ihm initiierten Corona-Protesten in Pirna. Diese waren im April 2020 zwar nicht angezeigt worden, zogen aber immer mehr Menschen an – darunter auch Rechtsextreme, Reichsbürger und Corona-Leugner. Eine Initialzündung für viele Nachahmer. Inzwischen wurde der 50-Jährige vom Polizeidienst suspendiert und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Steffen Janich Quelle: Daniel Förster

Innerhalb der Partei wird Janich zu den Sympathisanten des völkischen Flügels um Björn Höcke gerechnet. In seiner Bewerbungsrede für den Bundestags behauptet, es gebe eine „Corona-Diktatur“, die in den „globalen Sozialismus“ führe.

„Toleranzapostel“ im Fokus: Barbara Lenk (Listenplatz 7)

Die einzige Frau in der sächsischen Top-10 für die Bundestagswahlen ist erst seit Kurzem Parteimitglied – unterstützt die AfD aber schon länger. Barbara Lenk leitete die Bibliothek der Dresdner Hochschule für Bildende Künste (HfBK) und ließ sich 2019 als parteilose für die AfD bei den Kreistagswahlen aufstellen. Studierende der Kunsthochschule besetzten daraufhin kurzerhand aus Protest die Bildungseinrichtung.

Lenk scheiterte im Kommunalparlament, trat nun aber in die AfD ein. Heute sagt sie: „Das Verhalten dieser selbst ernannten, linken Toleranzapostel hat mein damaliges Leben zerstört.“ Sie behauptete in ihrer Rede beim Nominierungsparteitag, die AfD werde diskreditierend in die rechtsextreme Ecke gestellt, beschwerte sich aber auch, dass Migranten ins Land gelassen werden, „die mit unseren Steuergeldern durchgefüttert werden.“ Sie setzt sich für ideologiefreie Bildung ein, will gleichzeitig aber auch den angeblichen „Schuldkult“ im Land beenden.

Deutschland zuerst: Ulrich Oehme (Listenplatz 8)

Der Chemnitzer Ulrich Oehme (61) ist bereits seit 2017 Bundestagsabgeordneter, ließ damals auf seine Plakate und Flyer den Wahlspruch „Alles für Deutschland“ drucken. Der Satz ist historisch eng mit Hitlers Sturmabteilung (SA) verknüpft und deshalb verboten. Oehme erklärte später, von diesem Zusammenhang nicht gewusst zu haben, verteidigte den Slogan aber als „nah am Leben“ und wollte sich für eine Legalisierung einsetzen.

Ulrich Oehme (links) mit Parteifreunden in Leipzig. Mit dabei Siegbert Dröse (3.v.l.) und Jens Maier (2.v.r.) Quelle: Andrè Kempner

Oehme ist Gegner von jeglicher Art von Migration, für ihn gehören laut seiner Rede beim Nominierungsparteitag nur „deutsche Menschen aller Geschlechter“ auch zum „deutschen Volk“ – wobei er mit Geschlecht explizit nur Frauen und Männer meint. 2018 sorgte eine Reise auf eigene Faust in den Irak für Aufsehen. Das Ziel blieb unklar, Oehme erklärte per Videobotschaft allerdings, vor Ort dränge man auf die Rückkehr der Geflüchteten. Im selben Jahr reiste er laut Recherchen von Spiegel und ARD auch auf russische Staatskosten auf die annektierte ukrainische Halbinsel Krim, um dort als inoffizieller „Beobachter“ die völkerrechtlich illegalen russischen Präsidentschaftswahlen in der Region zu begleiten.

Warnender Umzugshelfer: Christoph Neumann (Listenplatz 9)

Auch Christoph Neumann (56) hat Erfahrungen als früherer Polizist und ist aktuell Bundestagsabgeordneter. Der Leipziger hat vielfältige Kontakte in die Länder der ehemaligen Sowjetunion, betreibt in der Messestadt eine Agentur, die beim Umzug aus dem Ausland nach Deutschland hilft. Als AfD-Politiker spricht Neumann von einem „Migrationsproblem“ im Land. Vor allem Muslime sieht der Katholik als große Gefahr, ihnen sprach er im Interview mit der LVZ generell ab, sich integrieren zu können. Stattdessen warnt er, Migranten seien kampferfahren: „Wenn die in einer Nacht alle Bundeswehrkasernen überfallen, sind wir Gefangene im eigenen Land“. Über Flüchtlinge im Mittelmeer behauptete Neumann 2017, sie würden zielgerichtet auf deutsche Schiffe zufahren und dann die Luft aus ihren Schlauchbooten herauslassen.

Christoph Neumann ist Stadtrat in Leipzig und will nun in den Bundestag. Quelle: André Kempner

In einem Gastbeitrag für die Leipziger Internet-Zeitung kritisierte Neumann, dass Grundgesetz sei nach dem Weltkrieg unter dem Einfluss der Alliierten entstanden und repräsentiere deshalb keinen souveränen Staat. Neumann setzt sich für eine neue Verfassung ein. Damit greift der AfD-Politiker die Argumentation von sogenannten Reichsbürgern und Selbstverwaltern auf, die der Bundesrepublik die Souveränität absprechen und behaupten, Deutschland sei ein Marionette der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges.

Der radikale Physiklehrer: Christian Wesemann (Listenplatz 10)

Der aus Waldheim (Mittelsachsen) stammende Mathematik- und Physiklehrer Christian Wesemann (32) scheiterte 2019 noch beim Versuch, als Direktkandidat in den Landtag einzuziehen. Für den Neuanlauf in Richtung Berlin echauffierte er sich bei seiner Bewerbungsrede im Februar über „Gendergaga“ in sächsischen Schulen und eine „systemgemachte Klimahysterie“. Deutsche Familien müssten Flaschensammeln, während Migranten ein eigenes Haus fordern dürften. Wesemann drängte zudem darauf, „Angela Merkel und ihre Vasallen“ für deren Politik vor Gericht zu stellen, wo sie „zu Höchststrafen“ zu verurteilen seien. Der Lehrer rief seine Kollegen dazu auf, als Partei „wie eine Faust für Sachsen und Deutschland zu kämpfen“.

Radikale Positionen waren von ihm auch bereits 2019 im Wahlkampf zu hören. Damals erklärte er gegenüber dem MDR, er teile die Ansicht, in Deutschland werde ein Bevölkerungsaustausch organisiert und mutmaßte, dies könnten mit Reparationsforderungen der Alliierten zusammenhängen. Auch dies ist eine unter Rechtsextremen und Reichsbürger verbreite Meinung. Zudem hieß es, der 32-Jährige finde den Thüringer AfD-Chef Höcke und die als rechtsextrem eingestufte Identitäre Bewegung gut.

Von Matthias Puppe und Jan Sternberg