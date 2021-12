Delitzsch/Eilenburg/Leipzig

Am Montagabend haben in mehreren Städten wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Bilder ähneln sich in Sachsen, Thüringen und anderswo: Familien, ältere Einwohnerinnen und Einwohner, Jugendliche mit Laternen, dazwischen dunkel Gekleidete mit finsterem Blick. Mancherorts werden regionale Neonazi-Kader gesichtet, und aufgerufen zu den Protesten wird besonders intensiv von den „Freien Sachsen“, einer rechtsextremen Mini-Partei. Wer demonstriert da mit? Und vor allem: Warum? Eine Suche nach Antworten in und um Leipzig.

Rund 100 Menschen laufen auf der Arthur-Winkler-Straße in Leipzig-Engelsdorf auf und ab, ein ordentliches Gewusel zwar, aber komisch bleibt die Frage an herumschlendernde Menschen doch: „Warum sind Sie hier?“ Eine Frau antwortet das so Naheliegende wie Ausweichende: „Wir gehen spazieren.“ Warum, darüber wolle sie jetzt nicht reden, sagt sie und wünscht noch einen schönen Abend. Der Spaziergang ist auch eine Demonstration, und die sind in Sachsen gerade nur stationär und mit bis zu zehn Personen erlaubt.

Misstrauen gegenüber Medien

Journalisten gegenüber sind die Spaziergänger meist misstrauisch, manche feindselig, gelegentlich gibt es sogar Angriffe. Für viele der Demonstranten verbreiten Medien regierungstreue Falschmeldungen zur Pandemie, bilden die Proteste nicht wahrheitsgemäß ab. In Leipzig-Engelsdorf dauert es deshalb, bis man ins Gespräch kommt.

Gelingt es einmal, kommen Umstehende dazu und warnen die Interviewpartner: „Egal was du sagst, das wird doch eh wieder verdreht.“ Eine Spaziergängerin redet trotzdem los: Dass Omikron „von den Geimpften“ komme. Dass sie Angst um das Leben ihrer Tochter habe, weil die sich habe impfen lassen. Dass Corona eine Grippe sei, wegen der man die Freiheit der Menschen nicht einschränken dürfe.

Szenenwechsel nach Eilenburg. Hier läuft Bernd Hickmann bei den Protesten mit. Er ist 72 Jahre alt, Ergotherapeut und sagt gleich zu Beginn, er sei kein Corona-Leugner. Doch Manches findet er ungerecht, etwa das hier: „Geimpfte müssen sich nicht testen, Ungeimpfte dagegen ständig. Dabei können Geimpfte genauso infektiös sein wie Ungeimpfte.“

Er habe auch kein Verständnis dafür, dass Ungeimpften der Zugang zu vielen Geschäften verwehrt werde. „Und war es tatsächlich notwendig, die Wirtschaft so weit runter zu fahren?“ Hickmann selbst habe in seiner Praxis am Eilenburger Markt zwar durchweg arbeiten können, er ist dort immer noch stundenweise tätig und sagt, dass ihn die Hygienemaßnahmen auch nicht störten.

Eilenburger Demonstrant: „Bin gegen Extremismus“

Hickmann läuft auf einer Demonstration mit, die vor allem in rechten Kanälen beworben wird. Er sagt aber: „Ich bin gegen jede Form von Extremismus, egal ob er von links oder rechts kommt.“ Sollten sich Extremisten unter die Protestierenden mischen, würde er sich auch bitten, zu gehen.

Bernd Hickmann demonstriert in Eilenburg gegen die Corona-Maßnahmen. Quelle: Heike Liesaus

Am Montag gegen 19 Uhr in der Delitzscher Innenstadt: Die Ruhe des Abends setzt ein, doch plötzlich sind ungewöhnlich viele Menschen auf dem Marktplatz, formieren sich zu einem Zug, in der Spitze sind es etwa 600 Menschen. „Seid ihr wieder genesen?“, werden Bekannte vor dem Rathaus begrüßt. „Ja, wir sind fit“, lautet die Antwort. „Man muss es nicht haben.“

Ein Mann erklärt, er sei aus Sachsen-Anhalt. Er habe Freunde hier und finde die Corona-Politik nicht gut. Er müsse seit Ende November mit seiner Arbeit beim Gefahrguttransport pausieren, weil er ungeimpft gewesen sei. Nun habe er sich doch impfen lassen, vollständig sei der Impfschutz aber noch nicht.

Die Demonstranten in Delitzsch haben Kerzen vor dem Rathaus aufgestellt, Quelle: Wolfgang Sens

„Ich bin zweifach geimpft, aber ich will mich nicht boostern lassen“, erklärt eine Frau mittleren Alters. Sie habe fast 30 Jahre lang auf einer Intensivstation gearbeitet. „Die Bedingungen dort waren schon immer schlecht, das Personal schon immer knapp, und es wurden weitere Plätze abgebaut“, sagt sie. Für sie ist es so: „Es gibt eben Menschen, die haben wahnsinnige Angst, an Corona zu erkranken. Und es gibt welche, die haben wahnsinnige Angst vor der Impfung.“

Von Heike Liesaus, Ilka Fischer und Denise Peikert