Erlau

In Mittelsachsen bei Rochlitz liegt Erlau. Hier schwitzen die Bienen noch beim Honigsammeln, hier treffen die Vögel beim Singen den richtigen Ton und natürlich raunen die Bächlein geheimnisvoll. Sogar die Schweine lächeln selbstbewusst – zumindest auf der Internetseite der Agrargenossenschaft Agraset. Katastrophale Zustände in der Fleischindustrie? Hinten, weit, in der Türkei.

Wo sonst auf der Welt als in Erlau sollte es also eine „Genießer-Genossenschaft“ geben. Landwirt Jan Gumpert hat sie aus der Taufe gehoben. Wie der Chef der Agraset auf diese Idee gekommen ist? Die Antwort ist eine typische Gumpert-Antwort: „Erstens bin ich Bauer seit 40 Jahren und zweitens verfressen.“ Hinzuzufügen wäre: Drittens ist 56-Jährige Manager, viertens Visionär und fünftens Entertainer. „Eigentlich habe ich schon alles erlebt und auch das Gegenteil davon“, sagt er grinsend.

Anzeige

Die Hüfte des Monogastriers

1000 Milchkühe, 1000 Kälber und 500 Schweine, dazu Gänse, Bienen sowie 5500 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Das ist Agraset. Plus Landmarkt und Bistro. Hervorgegangen aus acht LPGen, die 1990 umgewandelt wurden. Heute arbeiten rund 130 bis 140 Mitarbeiter hier. Die kämpfen wie alle anderen Bauern auch mit der Quadratur des Kreises. Landwirtschaft sei offenbar die Kunst, die Bevölkerung zu ernähren, ohne selbst dabei zu verhungern, beschreibt Gumpert die Ausgangslage.

Weitere DNN+ Artikel

Wie ein Ufo in der Landschaft: Die Agraset mit ihrer Biogasanlage. Quelle: Roland Herold

Schon während seiner Studienzeit in den 1980er-Jahren war der aus Karl-Marx-Stadt stammende und ohne jegliche bäuerlichen Wurzeln aufgewachsene Landwirt auf eine Arbeit des Jenaer Professors Gerhard Flachowsky gestoßen, dessen Theorie – extrem verkürzt – etwa so laute: „Die Fette, die der Monogastrier isst, die hat er auch auf der Hüfte.“

Monogastrier sind Lebewesen, die nur einen Magen besitzen. Dazu zählen eben auch Mensch und Schwein. Ist das fragliche Schwein aber ein Duroc-Schwein, dann enthält sein Fleisch Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Das hat Gumpert an der Uni Leipzig untersuchen lassen. Und isst der Verbraucher Fleisch von diesem Schwein, gehen die Fettsäuren, die nachweislich Kreislauf- und Krebserkrankungen sowie Fettleibigkeit vorbeugen, auf ihn über – unter anderem auf die Hüfte.

In Leipzig steht kein Schwein im Garten

Plötzlich schloss sich der Kreis und die Idee war da: Das Schwein als Premium-Produkt, dessen Produktion weit über alle gesetzlichen Standards hinausgeht, Nachhaltigkeit garantiert, einen zusätzlichen Gesundheitseffekt bringt, Arbeitsplätze sichert und trotzdem noch Gewinn abwirft. Das war die Geburtsstunde der „Genießer-Genossenschaft“, die künftig einmal 1,8 Prozent Dividende im Jahr erwirtschaften soll.

Die potenzielle Kundschaft sitze ganz klar in den großen Städten Leipzig und Dresden, hat Gumpert erkannt. „Dort kann schließlich keiner sein Schwein in den Garten stellen.“ Ergo: „Die Genossen bekommen die Chance, bei uns als Produzenten tätig zu werden und mitzureden. Demokratischer geht es eigentlich nicht.“

Ein Anteil der Genossenschaft kostet immerhin 1000 Euro. Bis 30. September sollen alle 2000 Anteile gezeichnet werden, erst dann zieht die Volksbank, die das Projekt unterstützt, das Geld ein. Bisher sind über 250 Anteile weggegangen. Danach kann der Bauantrag gestellt, der Stall gebaut und die Verteilung geregelt werden. Die „Genießer-Genossenschaft“ erwirbt dann Stall samt Ferkel und geht danach einen Bewirtschaftungsvertrag mit der Agrarset ein.

Gumpert lässt die Sau raus

Die organisiert auch Verarbeitung und Verteilung des Fleisches, das von allen Interessierten – unabhängig von der Genossenschaftszugehörigkeit – bequem im Laden in der Stadt gekauft werden kann. Wenn Gumpert Schwein hat, könnte das Projekt 2022 arbeitsfähig sein.

Jan Gumpert vor dem Schweinestall.. Quelle: Roland Herold

Bis dahin stehen erstmal 20 Duroc-Schweine in einem Stall eines Nebengeländes und freuen sich saumäßig, als Gumpert ihr Domizil betritt: Sie grunzen, was das Zeug hält. Die künftigen Schweine der Genossenschaft sollen obendrein mit speziellem Leinschrot gefüttert werden, das aus der Leinölproduktion abfällt.

Für den Fall, dass sich das Unternehmen rumspricht und das Fleisch zu schnell vergriffen ist, hat Gumpert Plan B und C in der Tasche. B lautet: Nur die Anteilseigner bekommen im Geschäft die begehrte Ware. C bedeutet: Noch ein Schweinestall.

Schweinereien im Internet

Qualität hat ihren Preis: Das Kilogramm Genießer-Schwein koste dann nicht zwölf, sondern 18 Euro. Das sei überschaubar, meint Gumpert, und man esse ja ohnehin nicht jeden Tag Fleisch. Dafür sei es sehr zart und komme nach dem Braten genauso groß aus der Pfanne, wie es hineingelegt wurde.

Er wolle zwar nachhaltig, aber nicht teurer als notwendig produzieren, und Sozialromantik sei auch nicht am Platze. „Mit Bier einstreichen oder Streicheln gehört nicht zum Plan.“ Vieles solle automatisiert werden. In den Stall würden Webcams eingebaut, „damit auch der Städter schauen kann, wie sich die Sau suhlt“.

Der Genosse muss nur noch den Beitritt unterschreiben

Sorgen um den Absatz macht er sich nicht. Bei maximal 3000 Schweinen im Jahr und gleichzeitig rund vier Millionen Sachsen reiche die Menge für knapp einen halben Tag, rechnet Gumpert vor und fügt hinzu. „Na, gut. Das ist vielleicht übertrieben.“ Im Prinzip aber ist es ein wenig wie zu DDR-Zeiten. Der Genosse muss nichts machen – außer: die Beitrittserklärung unterschreiben.

Die Herkunft der Genossenschaft. Quelle: Roland Herold

In der Agraset herrscht jedenfalls ständig geschäftiges Treiben. Während Gumpert durch das Bistro führt, hält unvermittelt draußen ein Streifenwagen. Zwei mit Pistolen bewaffnete Polizistinnen stürmen herein und laufen direkt durch. Fahndung? Razzia? Nein, heute gibt es Gulasch, Wurst oder Milchreis. Das schmeckt dann auch der Polizei.

Mit 90 gesund gestorben? Alles richtig gemacht

Warum aber wollen Menschen „Genießer-Genossen“ werden? Gumpert meint, die „Öko-Freaks“ seien eher die Ausnahme. Was er aber oft hört und liest, ist: „Wenn man sich über die Massentierhaltung mokiert, muss man auch helfen, es anders zu machen“ oder auch „Wir wollen Fleisch essen, aber mit gutem Gewissen.“

Dass zartes Duroc-Schweinefleisch auf der Speisekarte von zahlreichen Feinschmeckerlokalen steht, lässt sich leicht recherchieren. Doch wie schmecken die „Genießer-Genossen“ eigentlich die Omega-3- oder Omega-6-Fettsäuren heraus? „Gar nicht“, sagt der Hobby-Imker, fünffache Familienvater und Freizeit-Radsportler Gumpert trocken. „Man muss daran glauben. Wer mit 90 gesund gestorben ist, weiß aber hinterher, dass er alles richtig gemacht hat.“

Von Roland Herold