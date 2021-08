Weniger Platz für Rindvieh und Schweine in Sachsen

Kamenz

In Sachsens Landwirtschaftsbetrieben gibt es immer weniger Raum für Schweine und Rindvieh. Im vergangenen Jahr wurden laut Statistischem Landesamt im Freistaat noch 467.000 Haltungsplätze für Kühe und Ochsen gezählt – ein Minus von 15 Prozent gegenüber der Situation 2010. Weniger als die Hälfe (40 Prozent) der Rinder werden hier zur Milchgewinnung genutzt. Dazu kamen in der Nutztierhaltung auch 612.000 Stallplätze für Säue und Eber – ein Minus von elf Prozent innerhalb von zehn Jahren, heißt es.

Gegen den Trend entwickelt sich die Lage bei den Legehennen: Insgesamt 4,1 Millionen Hühner hatten im vergangenen Jahr im Freistaat einen Schlafplatz, gut acht Prozent mehr als noch 2010. Mit Blick auf die in Sachsen lebenden 4,1 Millionen Menschen ist das Verhältnis hier somit inzwischen praktisch ausgeglichen.

Schweine: Nur wenig tierwohlgerechte Haltung

Die Haltung von Schweinen erfolgt im Freistaat in Dreiviertel der Fälle auf sogenannten Vollspaltenböden – welche Tierschützer als besonders problematisch hinsichtlich der Schweinegesundheit und Verletzungsgefahr ansehen. Etwa 20 Prozent des sächsischen Borstenviehs hatte es mit Teilspaltenböden etwas besser.

Nur etwa 26.000 Schweine (4,3 Prozent) werden im Freistaat auf tierwohlgerechterem Streu gehalten. Im Schnitt hatte jeder der 750 Schweinebetriebe in Sachsen im vergangenen Jahr Platz für etwa 800 Tiere.

3,1 Millionen Legehennen leben in Sachsen in großen Ställen auf dem Boden. Dazu kommen etwa 970.000 Hühner in sogenannter Freilandhaltung mit täglichem Auslauf. Laut Berechnung des Statistischen Landesamtes hat sich die Zahl der Freilandplätze seit 2010 in Sachsen verdoppelt. In den westdeutschen Bundesländern ist die Quote dennoch meist noch höher. Die von Tierschützern besonders scharf kritisierte Käfighaltung betraf im Freistaat zuletzt noch maximal 850 Hühner.

Andere Bundesländer mit mehr Viehwirtschaft

Es gibt in Deutschland Regionen, in denen noch deutlich mehr Viehwirtschaft betrieben wird, als in Sachsen. So halten die Bäuerinnen und Bauern im nur halb so stark besiedelten Sachsen-Anhalt beispielsweise fast doppelt so viele Säue und Eber – pro Kopf bedeutet das zwischen Altmark und Mansfelder Land ein halbes Schwein. Auch in Thüringen ist die Quote Schwein-Mensch höher als im benachbarten Sachsen.

Die in absoluten Zahlen meisten Schweine bundesweit leben dagegen in Niedersachsen: insgesamt mehr als acht Millionen Tiere, bei knapp acht Millionen Menschen. Der größte Rinderbestand lässt sich in Bayern finden (drei Millionen Tiere auf 13 Millionen Menschen). Geschlachtet wird am meisten in Nordrhein-Westfalen: knapp zwei Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr.

Von Matthias Puppe