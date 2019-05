Leipzig

An Sachsens etwa zwei Dutzend Hochschulen wurden im vergangenen Jahr 21.637 Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren das 681 weniger als im Vorjahr. Etwa die Hälfte der erfolgreichen Prüfungen gab es an Universitäten, ein Drittel an Fachhochschulen und weitere sechs Prozent der Studierenden bestanden Lehramtsprüfungen, hieß es.

Den größten Rückgang an Absolventen im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten die Fachbereiche Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften sowie die Veterinärmedizin (-15 Prozent), gefolgt von Kunst und Kunstwissenschaften (-14,5 Prozent) und den Rechts-, Wirtschafts-, und Sozialwissenschaften (-6,5 Prozent). Mehr Absolventen als im Vorjahr gab es dagegen unter Medizinern und Gesundheitswissenschaftlern (+3,5 Prozent) sowie Mathematikern und anderen Naturwissenschaftlern (+3,5 Prozent).

Dreiviertel sind Geisteswissenschaftlerinnen

Die größten Frauenanteile unter den Absolventen aus Sachsen haben die Geisteswissenschaften (72,7 Prozent), Medizin und Gesundheitswesen (65,6 Prozent) sowie die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (61,7 Prozent). Insgesamt gesehen geht etwa jede zweite bestandene Abschlussprüfung an einer sächsischen Hochschule auf das Konto einer Frau.

Der Anteil der ausländischen Absolventen im Freistaat betrug im vergangenen Jahr 15,1 Prozent. Etwas weniger als die Hälfte aller Studierenden ohne deutschen Pass konnte einen künstlerischen Abschluss ablegen, jeder Fünfte bestand im vergangenen Jahr erfolgreich eine Promotion. Unter den insgesamt 3272 ausländischen Absolventen kamen die meisten aus China (624) und aus Österreich (496), teilte das Statistische Landesamt mit.

Im ostdeutschen Vergleich kann Sachsen nicht nur mit Abstand die meisten Studierenden sondern auch die meisten Hochschulabschlüsse vorweisen. Bundesweit beenden jedes Jahr etwa 500.000 Menschen ihr Hochschulstudium – die meisten in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.

Von Matthias Puppe