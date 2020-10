Leipzig

Er ist in Leipzig aufgewachsen, hat in DDR-Zeiten an der Leipziger Uni Theologie studiert und nach 1990 als Religionsoziologe eine beachtliche geisteswissenschaftliche Karriere im Westen hingelegt: Professor Detlef Pollack (64) von der Universität Münster. Doch mit einem neuen Buch und seinen Thesen zur friedlichen Revolution in Ostdeutschland sorgt Pollack für reichlich Empörung. Seine Kernthese: Das Volk war der treibende Keil 1989 im Kampf gegen das DDR-Regime. Er habe zwar vor dem Mut der Bürgerrechtler große Hochachtung, sagte Pollack in einem LVZ-Interview. „Aber die friedlichen Proteste auf den Straßen der DDR sind nicht ihr Verdienst. Die Bevölkerung hat sich über Jahre im mehrheitlichen Schweigen geübt, aber als sich die Gelegenheit ergab, ergriff sie sie.“ Pollack verwies in den Zusammenhang auf den Kampf um die Deutungshoheit bei der Frage: Wem gehört eigentlich die friedliche Revolution?

Hollitzer : Passt zu Umbewertung der Revolution

Pollacks Antworten darauf wollen Leipziger Bürgerrechtler so nicht stehen lassen. „Sie können in vielen Punkten nicht unwidersprochen stehen bleiben“, schrieb Tobias Hollitzer, Chef der Stasi-Gedenkstätte in der „Runden Ecke“, an die LVZ. Es habe, anders als von Pollack behauptet, sehr wohl Demonstrationsaufrufe von der Leipziger Opposition gegeben. Hollitzer verweist in dem Zusammenhang an das Friedensgebet und den Demo-Versuch am 4. September 1989 vor der Nikolaikirche. Das alles sei in Dokumenten festgehalten, die öffentlich zugänglich seien. Es sei schon auffällig, so der Bürgerrechtler, dass Pollacks Thesen genau zu „aktuell laufenden Versuchen einer Umbewertung der Friedlichen Revolution“ passen.

Schwabe : Lade Pollack gern zu Recherchen ein

Sarkastisch, aber nicht weniger kritisch reagierte Bürgerrechtler Uwe Schwabe vom Archiv Bürgerbewegung, der am besagten 4. September 1989 vor der Nikolaikirche zu den Demonstranten in der ersten Reihe gehörte. Er freue sich über die Beschäftigung mit der Friedlichen Revolution, so Schwabe in einer Mail an die LVZ. „Da wir Professor Pollack leider in den letzten Jahren nicht in unserem Archiv gesichtet haben, laden wir ihn gerne zu Recherchen in das Archiv Bürgerbewegung ein.“ Laut Schwabe liegen hier die wichtigsten Unterlagen, auch der Film über den 4. September 1989 zähle dazu. Falls es für Pollack zu mühsam sei, nach Leipzig zu kommen und sich vor Ort zu informieren, „schicken wir den Film auch gern zu“.

Turek : Kann Kerngedanken durchaus teilen

Eher moderat und Pro-Pollack reagierte Rolf-Michael Turek. Der Ex-Pfarrer, der in den 1980er Jahren in der Markuskirchgemeinde (Leipzig-Reudnitz) aktiv als Bürgerrechtler wirkte, sprach von einem „hochinteressanten Interview“, dessen „Kerngedanken er durch eigene Erlebnisse durchaus teilen“ könne. „Das, was im Untergrund vor sich hin köchelte, schaffte es dann im Herbst 89 plötzlich auf die Straße. Es waren Tausende, die Veränderungen wollten“, schrieb Turek. Er verwies in den Zusammenhang auf die Besetzung der Leipziger Stasi-Zentrale („Runde Ecke“) am 4. Dezember 1989 auf Druck von Oppositionellen und von 150 000 Demonstranten. Tureks Fazit: „Ein schönes Beispiel vom Zusammenspiel der Bürgerrechtsgruppen mit dem Volk.“

Quelle: Ehrung für Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen: Im September 2019 wurden Christian Dietrich (r.) Uwe Schwabe (2. v. r.), Gesine Oltmanns (3. v. r.) und Kathrin Hattenhauer von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (l.) und Moderator Kai Pflaume mit der Goldenen Henne Kategorie „Politik“ ausgezeichnet. Hendrik Schmidt/dpa

Von André Böhmer