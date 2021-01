Weiterer Lockdown in Sachsen: Was wir wissen und was nicht

Leipzig

Vor den Beratungen zur Verlängerung des Corona-Lockdowns ab 11. Januar sind sich Bund und Länder in vielen Fragen noch uneins. Der ursprünglich für 11 Uhr geplante Auftakt wurde um zwei Stunden nach hinten geschoben. Danach, wahrscheinlich gegen 17 Uhr, will sich Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer ( CDU) offiziell zu den Ergebnissen äußern. Nachfolgend ein Überblick mit den wichtigsten Fragen.

Wird der Lockdown im Freistaat verlängert?

Mit Sicherheit ja – und das um mindestens drei Wochen bis zum 31. Januar. Ministerpräsident Kretschmer hatte sich im Vorfeld für die harte Variante ausgesprochen. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hatte er auf die negativen Beispiele aus Tschechien und Österreich verwiesen, wo ein ständiges Hin- und Her zwischen Lockdown und Lockerungen für steigende Covid-Ansteckungen gesorgt hatte. Sachsen gehört mit Thüringen zu den Vertretern eines strengen Kurses. Grund: Sachsen bleibt in der Corona-Pandemie bei der Inzidenz bundesweit negativer Spitzenreiter. Am Dienstag wurden vom RKI pro 100.000 Einwohner 299 Neuinfektionen binnen sieben Tagen registriert, bundesweit wurde eine Inzidenz von 135 ermittelt.

Wird der neue Lockdown auch die Schulen und Kitas treffen?

Auch sie werden in den nächsten drei Wochen ab 11. Januar weiter geschlossen bleiben. Unklar ist aber, ob komplett oder ob es schrittweise Lockerungen geben wird. Kretschmer ist für eine konsequente Lösung. Allerdings deutet sich durch Signale aus Regierungskreisen an, dass es im Freistaat für die Abschlussklassen an den Oberschulen und Gymnasien eher wieder mit Unterricht in der Schule losgehen könnte. Im Gespräch ist offenbar der 18. Januar. Lehrerverbände und Gewerkschaften sehen das mit Verweis auf die Ansteckungsgefahr für Pädagogen aber sehr kritisch.

Was passiert mit den Winterferien?

Der Freistaat gönnt seinen Schülerinnen und Schülern als einziges Bundesland zwei Wochen Winterferien, die ursprünglich vom 8. Februar bis 21. Februar gehen sollten. Weil durch den Lockdown seit Anfang Dezember aber schon viel Live-Unterricht ausgefallen ist und die Qualität der digitalen Wissensvermittlung stark in der Kritik steht, denkt Sachsen zumindest über eine Teil-Streichung der Winterferien im Februar nach. Ziel: Schüler sollen nach dem Lockdown möglichst schnell wieder unterrichtet werden. Eine Woche könnte dann vor die eigentlichen Osterferien terminiert werden, die dann mit der Karwoche ab dem 29. März beginnen würden. Die zweite Winterferien-Woche würde dann unmittelbar an den zu erwartenden Lockdown ab 1.Februar angeschlossen. Noch sind das aber alles nur Planspiele, entschieden ist noch nichts.

Wer entscheidet über den weiteren sächsischen Weg?

Nach der Telefonschalte mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten tritt am frühen Dienstagabend in Dresden das schwarz-rot-grüne sächsische Kabinett zusammen und legt den weiteren Weg für den Freistaat fest. Erste Ergebnisse der Regierungsvorlage sollen dann im weiteren Verlauf des Abends von Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) und Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) verkündet werden.

Hat das Parlament noch einen Recht auf Einspruch?

Ja, das hat sich der Landtag als Reaktion auf den Umgang mit der ersten Corona-Welle im Frühjahr so erkämpft. Am Donnerstagabend treffen sich deshalb in Dresden der Gesundheits-, Bildungs- und Rechtsausschuss zu einer der Sondersitzung des Landtags, um über den Entwurf der neuen Corona-Schutzverordnung zu beraten. Vor dem letzten Lockdown gab es am 11. Dezember nach der Sondersitzung noch diverse Forderungen an das Kabinett, so von der SPD zur Öffnung von Baumärkten und Bündnis 90/Grüne zu Ausgangssperren, die dann allerdings nicht berücksichtigt wurden.

Ab wann steht die neue Schutzverordnung fest?

Am Freitag berät das sächsische Regierungskabinett abschließend in einer Sondersitzung und wird auch über die Einwände der Landtagsausschüsse entscheiden. Wahrscheinlich am frühen Abend wird dann die neue sächsische Corona-Schutzverordnung im Detail der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie tritt dann am 11. Januar in Kraft.

Von André Böhmer