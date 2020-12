Leipzig

Kurz vor dem geplanten Lockdown entwickelt sich die Infektionslage in Sachsen immer dramatischer. Am Freitag wurde wieder einmal ein Höchststand der täglichen Neuinfektionen vermeldet, starben 75 Menschen an den Folgen ihrer schweren Covid-19-Erkrankungen. Mehr als 2700 Sachsen kämpften in den inzwischen überlasteten Krankenhäusern ums Überleben. So flächendeckend im kritischen Bereich, wie aktuell in Sachsen, ist sie Lage sonst nirgends im Land.

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) listet in seiner täglichen Übersicht der 15 am schlimmsten vom Virus betroffenen Regionen Deutschland inzwischen sieben sächsische Kreise auf – allen voran den Landkreis Bautzen. Die Region in Ostsachsen ist laut RKI eine von zweien, in denen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gab. Noch mehr neue Fälle wurden zuletzt nur im bayrischen Landkreis Regen registriert. Während es in anderen Bundesländern einzelne extreme Corona-Hotspots gibt, ist die Situation in Sachsen praktisch überall fern jeglicher Grenzwerte. Lediglich die Großstadt Leipzig fällt noch etwas aus der Gesamtsituation heraus.

Anzeige

Knapp 3400 Neuinfektionen in 24 Stunden

Im Sächsischen Sozialministerium ist man etwas näher dran, vermeldet am Freitag landesweit 3396 Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Das ist der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie. Innerhalb einer Woche haben sich somit mehr als 16.000 Sachsen neu mit dem Virus infiziert, die Zahl der nachweislich aktiven Fälle im Freistaat stieg am Freitag auf 28.000 Betroffene.

Laut der Zahlen des Ministeriums kamen allein im Landkreis Bautzen in der vergangenen Woche mehr als 2000 Fälle hinzu – was einer 7-Tage-Inzidenz von sogar deutlich über 600 entspräche. Nur unwesentlich darunter liegen die Werte in vielen anderen Regionen. Fünf von 13 sächsischen Kreisen haben inzwischen laut der Ministeriumszahlen eine Wocheninzidenz von mehr als 500. Zur Erinnerung: Bereits ab dem Grenzwert 50 ist das Virus regional außer Kontrolle, weil Gesundheitsämter die Kontaktverfolgung nicht mehr schaffen.

362 Covid-19-Tote seit Wochenbeginn

Klar ist: Ein Großteil der Betroffenen wird die Infektion mit vergleichsweise milden Symptomen überstehen. Je mehr sich anstecken, umso mehr kämpfen allerdings auch mit einem schweren Covid-19-Krankheitsverlauf. Und umso mehr sterben an den Folgen. Am Freitag waren es landesweit erneut 75 Menschen, die den Folgen ihrer Erkrankung erlagen. Seit Wochenbeginn summierten sich 362 sächsische Corona-Tote, seit Beginn der Pandemie sind es 1574.

Sächsische Krankenhäuser schlagen schon seit Tagen Alarm, dass sie die Menge der schwer getroffenen Patienten kaum noch bewältigen können. Laut Register der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) waren am Freitag von insgesamt 1625 Betten auf sächsischen Intensivstationen bereits 1400 mit schwer kranken Patienten belegt. In den meisten Landkreisen können bestenfalls nur noch einzelne Schwerkranke aufgenommen werden. Schon vor Tagen wurde deshalb damit begonnen, Covid-19-Fälle vom Land in die größeren Kliniken der Großstädte zu überführen. Allerdings werden auch dort die Kapazitäten inzwischen knapp – in der Metropole Leipzig waren es laut DIVI am Freitag nur noch 23 verfügbare Intensivbetten. Experten bezweifeln allerdings, ob tatsächlich jedes als frei gemeldete Krankenhausbett auch tatsächlich einen Patienten aufnehmen könnte – weil vielfach Personal fehlt. Laut einer Umfrage des Marburger Bundes ist dies in einem Drittel der sächsischen Kliniken der Fall.

Von Matthias Puppe