Weiter Verwirrung um Astrazeneca: So geht es mit dem Impfen in Sachsen weiter

Dresden

Astrazeneca und kein Ende: Nach dem Auftreten von weiteren Fällen von Sinusthrombose bei jüngeren Menschen im Zusammenhang mit Impfungen von Astrazeneca empfiehlt die Ständige Impfkommission (StiKo) inzwischen, das Vakzin nur noch für Menschen über 60 Jahren einzusetzen. Das hat erhebliche Folgen auch für die Impfkampagne in Sachsen. Wir beantworten Fragen, wie es nun mit den Corona-Impfungen im Freistaat weitergeht.

Was ist mit Terminen, die bereits vereinbart wurden?

Wie das Dresdner Sozialministerium am Mittwoch mitteilte, werden „ab 1. April alle bereits vereinbarten Erstimpf-Termine in den sächsischen Impfzentren mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech bzw. Moderna durchgeführt, unabhängig von Alter oder Geschlecht.“ Personen unter 60 Jahren, die am Mittwoch (31.3.) einen Impftermin mit Astrazeneca vereinbart hatten, erhalten ebenfalls den Impfstoff der anderen Hersteller. Impftermine von Älteren, die für Mittwoch mit Astrazeneca gemacht wurden, sollen auch weiterhin mit diesem Präparat stattfinden. „Sollten diese Personen den Impftermin nicht wahrnehmen, wird ihnen automatisch und schriftlich in der Woche nach Ostern ein neues Impfangebot unterbreitet“, hieß es aus Dresden.

Darf Astrazeneca generell weiter verimpft werden?

Ja. „AstraZeneca ist ein hochwirksamer Impfstoff, der sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützt“, sagt Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Da bisher bei Menschen über 60 Jahren kein erhöhtes Risiko für schwere Nebenwirkungen festgestellt wurde, sollen diese auch weiterhin damit uneingeschränkt geimpft werden können. Zudem können sich auch Jüngere weiterhin mit Astrazeneca immunisieren lassen – dies gilt aber nur, „wenn die Entscheidung gemeinsam mit dem impfenden Arzt nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung entschieden wurde. Dies soll grundsätzlich in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte erfolgen“, so das Dresdner Sozialministerium. Da bisher noch nicht flächendeckend in Arztpraxen geimpft wird, müssen sich Interessierte noch gedulden.

Wie viel Impfstoff steht Sachsen jetzt noch zur Verfügung?

Alle bisherigen Lieferungen des Impfstoffes von Biontech nach Sachsen (etwa 600.000 Dosen) sind weitgehend aufgebracht oder werden für die bereits vereinbarten Zweitimpfungen zurückgehalten. In den beiden ersten April-Wochen erwartet der Freistaat jeweils etwa 80.000 weitere Impfdosen des Mainzer Vakzins. Zudem sind auch 20.000 Impfdosen von Moderna angekündigt. Sachsens bisheriger Impfstrategie folgend, werden somit voraussichtlich ab 5. April wöchentlich etwa 40.000 bis 50.000 neue Erstimpfungen mit Biontech oder Modern möglich sein. Die zuletzt in den sächsischen Impfzentren erreichten Mengen von täglich bis zu 10.000 Erstimpfungen sind aber vorerst wohl eher ausgeschlossen.

Fakt ist auch: Die größten freien Kapazitäten gab es bisher in den Lieferkisten von Astrazeneca – von den bisher nach Sachsen gelieferten 273.000 Impfdosen des schwedisch-britischen Herstellers wurden bis zum Mittwoch erst 84.000 verimpft. Zudem werden in den kommenden beiden Wochenweiter e 30.000 Dosen von Astrazeneca eintreffen. Wie viele davon tatsächlich noch in Umlauf kommen, ist derzeit offen. 

Ab Mai haben die Hersteller dann deutlich mehr angekündigt, heißt es aus Berlin. Biontech will die Liefermengen im zweiten Quartal vervierfachen, Astrazeneca vervierfachen. Zudem sollen auch erste Margen aus den Fabriken von Johnson&Johnson und Curevac in Deutschland eintreffen.

Wie groß sind die Gefahren bei Astrazeneca?

„Wir nehmen die Berichte über Komplikationen sehr ernst“, sagt Sozialministerin Petra Köpping. Zuletzt wurden auch in Kliniken der Region vereinzelt jungen Frauen behandelt, bei denen im Zusammenhang mit Astrazenca-Impfungen eine Thrombose aufgetreten war. Insgesamt wurden bis 31 Fälle an das zuständige Paul-Ehrlich-Institut gemeldet, bei denen der Verdacht auf eine gefährliche Hirnthrombose besteht. In 19 Fällen wurde zusätzlich ein Mangel an Blutplättchen festgestellt. 29 der Fälle betrafen Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren, neun von ihnen starben. Bundesweit wurden bisher etwa 2,8 Millionen Menschen mit Astrazeneca geimpft – davon in Sachsen 85.000.

Gesundheitsexperten, wie der SPD-Politiker Karl Lauterbach, bescheinigen dem Impfstoff eine hohe Wirksamkeit gegen Corona. Aufgrund von inzwischen einem Problemfall je 100.000 Impfungen raten sie inzwischen auch dazu, vor der Impfung eine persönliche Risikoanalyse mit dem Hausarzt durchzuführen.

Von Matthias Puppe