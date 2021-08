Weimar

Vor einem angemeldeten Aufzug der rechtsextremen Szene in Weimar haben am Samstag Proteste dagegen begonnen. Nach Polizeiangaben beteiligten sich zunächst einige Hundert Menschen an einer Demonstration. Ein Aktionsbündnis hatte zu dem Protest aufgerufen. Sowohl die rechte Szene als auch das Aktionsbündnis hatten im Internet bundesweit mobilisiert.

Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Ein Großaufgebot der Polizei ist in Weimar im Einsatz. Zu sehen waren auch Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern wie Bayern und Niedersachsen und der Bundespolizei, die Kontrollen von Bahnreisenden am Bahnhof angekündigt hatte. In der Nähe des Bahnhofs stand ein Wasserwerfer bereit.

Bereits am Freitagabend waren nach Polizeiangaben etwa 150 Menschen zu einer friedlichen Demonstration gegen den Aufmarsch der Rechtsextremen gekommen.

Von RND/dpa