Weihnachtsmärkte ohne Kontakterfassung, Mund-Nasen-Schutz und ohne 3G-Regel: Dazu hatten die Händler und Marktbetreiber die sächsische Landesregierung gedrängt. Und die Regierung folgte den Bitten vergangene Woche. Sie nahm entsprechende Ausnahmeregelungen in die neue Coronaschutzverordnung auf, die die Landkreise und kreisfreien Städte erlassen können.

In Sachsen wird deswegen kaum mit Auflagen für die Weihnachtsmarkt-Besucher zu rechnen sein, wie eine Umfrage der LVZ bei den zuständige Behörden ergab. Allerdings ist man mancherorts noch unentschieden, wie genau die Situation gehandhabt werden soll.

Klare Regeln für die Märkte

Die Regeln sind dabei relativ klar: Für Weihnachtsmärkte mit mehr als 1000 Besuchern im Außenbereich können die 3G-Regel, die Kontakterfassung und die Maskenpflicht außer Kraft gesetzt werden, wenn die sogenannte Vorwarnstufe noch nicht erreicht ist. Wenn also Corona-Patienten weniger als 650 Betten auf den Normalstationen oder weniger als 180 Betten auf den Intensivstationen der Kliniken belegen.

Wird die Vorwarnstufe gerissen, müssen die Märkte in Flanier- und Verweilbereiche eingeteilt sein. Im Flanierbereich kann dann weiterhin auf Kontakterfassung, 3G-Regelung und Maskenpflicht verzichtet werden. In den Verweilbereichen entfallen die Einschränkungen, wenn sich nicht mehr als 1000 Personen zur gleichen Zeit in dem Bereich aufhalten. Für Weihnachtsmärkte mit weniger als 1000 Besuchern gibt es keine verpflichtenden Vorgaben für 3G, Maske und Kontakterfassung.

Regionen setzen auf Ausnahmen für Märkte

Chemnitz, Dresden, der Erzgebirgskreis, der Vogtlandkreis sowie die Kreise Görlitz, und Bautzen teilen mit, dass sie von den generellen Ausnahmen für Weihnachtsmärkte über 1000 Besuchern Gebrauch machen werden. Allerdings macht Chemnitz deutlich, dass in „geschlossenen Hütten mit Innengastronomie“ und „halboffenen“ Gastronomie-Ständen die 3G-Regel angewandt und eine Kontakterfassung gewährleistet werden soll.

Der Landkreis Nordsachsen weist darauf hin, dass bei den Weihnachtsmärkten in der Region nie mit mehr als 1000 Personen im Außenbereich zu rechnen sei. Die Märkte in Delitzsch, Eilenburg, Torgau, Oschatz und gegebenenfalls Belgern und Bad Düben seien kleiner. Auflagen hinsichtlich Maske, 3G und Kontakterfassung gibt es demnach sowieso nicht.

Kreis Meißen interpretiert Vorgaben eigenwillig

Der Landkreis Leipzig betont hingegen, dass er für größere Weihnachtsmärkte jenseits der 1000 Besucher nicht alle Ausnahmen zulassen wird, wenn generell keine Verweilbereiche eingerichtet werden: Dann müsste die 3G-Regel eingehalten und die Kontaktdaten der Besucher erfasst werden. Konkret verzichte man derzeit auf derartige Vorschriften, weil bisher nur kleinere Weihnachtsmärkte angemeldet würden.

Verzwickter ist die Lage im Landkreis Meißen: Dort interpretiert man die Verordnung des Freistaats eigenwillig und auch entgegen den Erläuterungen der Landesregierung. Ausnahmen für größere Weihnachtsmärkte dürften nur „landestypische“ Weihnachtsmärkte erlassen werden, argumentiert man. Da aber im Landkreis Meißen nur „normale“ Weihnachtsmärkte stattfänden, könne man von den Ausnahmen kein Gebrauch machen. Das Landratsamt geht deswegen davon aus, dass sich die Marktveranstalter auf weniger als 1000 Zuschauer beschränken und Verweil- und Flanierbereiche einrichten. Dann dürfe auch hier 3G, Maske und Kontakterfassung entfallen.

Leipzig arbeitet noch am Konzept

Auch in Mittelsachsen will man generell auf Einschränkungen verzichten. Die Behörden lehnen aber „generalisierende Aussagen“ über alle Weihnachtsmärkte ab.

Die Ämter im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und im Kreis Zwickau äußerten sich nicht auf Anfrage. In Pirna werden die Vorgaben für die Weihnachtsmärkte gerade erarbeitet, in Zwickau will man die Pläne an diesem Mittwoch vorstellen. Auch in Leipzig bittet man noch um Zeit, weil am Corona-Konzept für den Weihnachtsmarkt noch gearbeitet wird.

