Weihnachtsferien werden in Sachsen nicht vorgezogen

Dresden

In Sachsen wird es keine vorgezogenen Weihnachtsferien geben: Die Kindertagesstätten und Schulen sollen wie geplant bis 22. Dezember geöffnet bleiben. Damit beginnen die Ferien am 23. Dezember und enden am 2. Januar. Darauf hat sich die Staatsregierung in den Eckpunkten zur neuen Schul- und Kita-Coronaverordnung heute verständigt.

Kultusminister verweist auf Tests: Viele Infektionen erkannt

„Es ist besser für Schülerinnen und Schüler und das Infektionsgeschehen insgesamt, wenn wir den Schulbetrieb unter strikten Hygieneregeln bis zu den regulären Weihnachtsferien aufrechterhalten“, begründete Kultusminister Christian Piwarz (CDU) die Entscheidung. Piwarz verwies darauf, dass Infektionen in den Schulen eher erkannt werden, weil die Kinder drei Mal wöchentlich getestet werden.

Bildungsgewerkschaft hatte früheren Ferienbeginn gefordert

Zuvor hatte unter anderem die Bildungsgewerkschaft GEW einen früheren Ferienbeginn gefordert. Linke und Grüne hatten sich ähnlich geäußert. Brandenburg und Sachsen-Anhalt hatten entschieden, die Ferien zu verlängern, um Kontakte zu reduzieren.

Dagegen hatte sich Sachsens Kultusminister zuletzt skeptisch gezeigt: „Die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr hat uns gezeigt, dass die Verlängerung der Weihnachtsferien nichts gebracht hatte, außer verärgerte Eltern, die aus beruflichen Gründen Probleme mit der Betreuung ihre Kinder hatten.“ Die neue Schul- und Kita-Verordnung soll nach einer Landtagsanhörung Ende der Woche beschlossen werden.

Weniger Infektionen bei Schultests festgestellt

Das Kultusministerium verwies am Dienstag zudem auf sinkenden Infektionszahlen. So wurden zwischen dem 22. und 28. November insgesamt 7761 Ansteckungen bei Schülerinnen und Schüler sowie 591 bei Lehrkräften gemeldet. Für die vergangene Woche sind 6451 Infektionen bei Kindern und Jugendlichen und 439 bei Lehrerinnen und Lehrern erfasst worden. Das entspricht bei Schülern einem Rückgang um rund 17 Prozent.

Deshalb seien auch immer weniger Schulen von Quarantänemaßnahmen betroffen, schlussfolgert das Kultusministerium. Waren vor einer Woche 78 Schulen geschlossen und an 222 Schulen eine oder mehrere Klassen zeitweise nach Hause geschickt worden, findet momentan noch in 35 Schulen gar kein sowie an 172 Schulen nur partieller Unterricht statt.

„Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass durch das strikte Einhalten der Hygienemaßnahmen, wie regelmäßiges Lüften, Maskenpflicht und systematisches Testen die Infektionsketten unterbrochen werden“, erklärt das Kultusministerium.

Von Andreas Debski