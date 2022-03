Leipzig

Durch die russische Invasion in die Ukraine haben Millionen Menschen alles verloren und sind nun auf der Flucht. Krieg und Zerstörungen führen in erster Linie zu einer humanitären Katastrophe, treffen aber auch die Wirtschaft der Ukraine – die bisher wichtige Verbindungen nach Sachsen unterhielt. So sind beispielsweise die großen Automobilhersteller im Freistaat auf Zulieferungen der ukrainischen Partner angewiesen. Durch die entstehenden Engpässe ist die Fahrzeugproduktion im Freistaat nun zumindest temporär eingeschränkt.

„Der Krieg in der Ukraine hat erhebliche Folgen für die dortige Automobilzulieferindustrie. Dort sind insbesondere Lieferanten für unsere Kabelbäume beheimatet“, erklärt Kai Lichte vom BMW-Werk in Leipzig. Weil Lieferungen nun ausblieben, wurde die Produktion der Baureihen 1er und 2er in dieser Woche reduziert. „In diesem Bereich produzieren wir im Ein-Schicht-Betrieb statt der üblichen zwei Schichten“, so Lichte. Die Unterbrechungen würden unter anderem über das BMW-Zeitkonto und den Abbau von Urlaub reguliert. „Wenn diese Instrumente ausgeschöpft sind, setzen wir zudem auch auf Kurzarbeit“, so der Sprecher.

Die Versorgungslage sei insgesamt unübersichtlich, die zuständigen Teams arbeiteten jedoch „mit Hochdruck daran, die Produktion schnellstmöglich wieder vollständig abzusichern. Denn unsere Fahrzeuge sind weiterhin gefragt und wir wollen die Kundennachfrage bestmöglich bedienen“, so Lichte weiter. Schon jetzt nicht betroffen vom Ausfall seien der elektrische i3 sowie die Fertigung von Batterien und Kunststoffteilen. Ab kommender Woche soll dann in allen Bereichen wieder regulär produziert werden. Zudem werde der Krieg mittel- und langfristig keine Auswirkungen auf das Leipziger Werk haben, so die Prognose.

E-Produktion von VW ruht – Konzern will „auf Sicht fahren“

Bei Volkswagen habe der Vorstand unmittelbar nach Ausbruch des Krieges einen Krisenstab eingerichtet, sagt Carsten Krebs aus dem Werk in Dresden. Auch in der sächsischen Volkswagen-Produktion war man bisher auf ukrainische Kabelstränge für die Bordnetze und die zahlreichen Schalter im Innenraum der Fahrzeuge angewiesen. „Die Produktion der Elektrofahrzeuge in Zwickau und Dresden ruht vorübergehend in den beiden Wochen vom 7. bis 18. März“, so Krebs. Die Kolleginnen und Kollegen am Band seien deshalb nun auf Kurzarbeit gesetzt worden. Die Fertigung von Karosserien in der D-Klasse in Zwickau sowie von Motoren in Chemnitz sei dagegen nicht betroffen.

Wie es künftig weiter gehen kann, sei bisher noch unklar. „In den kommenden Tagen und Wochen werden wir auf Sicht fahren müssen und die Lage kontinuierlich neu bewerten“, hieß es weiter aus Dresden. Auch bei Volkswagen arbeite man mit Hochdruck daran, gemeinsam mit den Lieferanten alternative Produktionen aufzubauen.

Porsche-Werk soll kommende Woche wieder anlaufen

Im Leipziger Porsche-Werk ist durch die gekappten Zulieferungen aktuell an eine geordnete Produktion nicht zu denken, so Unternehmenssprecher Christian Weiss. Lediglich im Stammwerk in Stuttgart laufe bei den Modellen 911 und 718 aktuell alles nach Plan. Eine Taskforce sei auch hier mit Problemlösung beschäftig. „Im Porsche-Werk Leipzig wird die Produktion in der kommenden Woche aufgrund einer verbesserten Versorgungssituation in einem reduzierten Betrieb wieder anlaufen. Die weiteren Schritte erfolgen in einem geordneten Prozess“, so Weiss. In den kommenden Wochen wolle der Sportwagen-Hersteller „auf Sicht fahren“ und die Lage kontinuierlich neu bewerten.

Alle drei Unternehmen hatten zuletzt bereits angekündigt, keine Fahrzeuge mehr nach Russland zu exportieren und auch die Produktion im Land zu beenden. Laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) exportieren deutsche Autohersteller pro Jahr etwa 35.000 Fahrzeuge nach Russland und 4000 in die Ukraine. In Russland selbst wurden bisher jährlich 170.000 Autos deutscher Firmen produziert.

Im Gegenzug ist die Branche neben Zulieferungen von Bauteilen bisher auch erheblich von Rohstoffen abhängig. Die Ukraine gehört zu den wichtigsten Lieferanten von Neongas, aus Russland kommt unter anderem Palladium für die Herstellung von Katalysatoren sowie Nickel. Laut einer Prognose des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) werde es aufgrund des Krieges nicht zu einem gesteigerten Exportwachstum kommen. Eine Rezession erwartet der Verband aber nicht.

Von Matthias Puppe