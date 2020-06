So erlebte ein Mailänder Dramatiker zehn Wochen Corona-Exil in Zittau

Zittau

Eigentlich sollte Andrea Maria Brunetti Sachsens Theatertreffen in Chemnitz rocken – per ganz frischer Inszenierung von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ des Gerhart-Hauptmann-Theaters. Anfang März reiste er für die Regie ins Zittauer Dreiländereck, eine Woche später war in Europa alles dicht: Der Virus verhinderte sowohl seine Premiere am 23. April als auch die Rückkehr nach Mailand.

Knapp zehn Wochen später, drei Tage vor der Abreise, unterhielt sich für die Dresdner Neuesten Nachrichten live am Zittauer Marsbrunnen Andreas Herrmann mit dem weitgereisten Mailänder des Jahrgangs 1975, der nun wieder zu Hause in Quarantäne steckt, über die Kunst des Theaterexils. Die Übersetzung ließ sich Zittaus Schauspielintendantin Dorotty Szalma nicht nehmen – an sie ging auch die erste Frage nach der außergewöhnlichen Einladung.

Woher kennen Sie sich eigentlich?

Dorotty Szalma: Ich erhielt vor über zehn Jahren eine ganz frisch gedruckte Sammlung von neuen europäischen Stücken. Ich habe nicht alle fertig gelesen, aber eines habe ich wirklich außerordentlich geliebt: „Malamore“ – das war von ihm. Wir fragten ihn, ob wir es übersetzen dürfen – und haben es denn in Wiesbaden zur deutschsprachigen Erstaufführung gebracht. Er kam dann direkt aus Russland zur Premiere.

Andrea Maria Brunetti: Da waren wir noch jung … (lacht) Aber wir blieben in Kontakt – meist über Skype. Dann schlief es etwas ein – aber letztes Jahr rief sie mich über Skype an. Das war wirklich ein großer Zufall, ich hatte es jahrelang nicht an. Ich hatte gerade einen Monat zuvor – nach über zehn Jahren – mein Stück noch einmal neu in Italien inszeniert. Nach der Uraufführung und Wiesbaden hatte ich es 2011 noch einmal in St. Petersburg mit russischen Schauspielern inszeniert, dann ein wenig vergessen. Mit der jüngsten Inszenierung, gefühlt die einzig richtige, wurden wir dann im Mai 2019 zum Zittauer Theaterfestival eingeladen – und ich als Regisseur für „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ nun wieder.

Ihre Berufung ist schon seit der Jugend das Schreiben?

Brunetti: Ja, ich wollte immer schon schreiben. Ich war schon seit der Kindheit dank meiner Eltern umgeben von Büchern und habe diese Atmosphäre immer sehr genossen. Der erste Schritt war zu erfühlen: Das ist mein Ding, das ist meine Welt.

Aber warum dann Theater?

Ein Freund von mir wollte unbedingt zur Akademie – ich wollte ihm helfen und spielte seinen Partner für die Aufnahmeprüfung. In dem Moment, als ich auf der Bühne stand, um mit ihm zu probieren, merkte ich, dass Theater eine Option sein könnte – eine verdammt gute. Ich spiele Klavier, ich zeichne – und hier kam all das auf wunderbare Weise zusammen.

Das war aber nicht Ihr erster Moment im Theater?

Nein, aber der erste auf der Bühne. Als Zuschauer war ich natürlich schon vorher ganz oft im Theater, aber auf der Bühne war es noch viel besser.

Das Studium ist aber anders als hier – eher eine Mischform zwischen Spieler, Dramaturg und Autor?

Ja, wir studieren erstmal alle alles gemeinsam, nach zwei Jahren wird spezialisiert, mein Abschluss befähigt mich zum Director, also als Regisseur zu arbeiten. Aber ich sehe mich schon mehr als Autor.

Das klingt nach freiem Berufsleben?

Ja, ich war mal ein Jahr an der Scala fest, aber sonst immer frei. Wir leben als Theater-Bohème eher wie Hunde, die herumstreunen … (lacht)

Und wohin führte der Weg bis dato?

Wir haben nach der Akademie sofort unsere kleine Gruppe gegründet, mit Piratenflagge als Symbol. Wir waren das ganze Jahr unterwegs – ein Traum, zu fahren und überall meine Sachen auf die Bühne zu bringen. Auch nach Süden, gen Rom, jährlich in Neapel – die besten Jahre.

Sie waren auch in Argentinien und Russland?

Argentinien war ein Glücksfall – eine Einladung zur Tournee mit Marlowes „Faust“, so auch zum internationalen Wandertheaterfestival „El teatro del Mondo“ mit vielen Stars. Russland hat mich schon seit der Kindheit vor allem literarisch fasziniert: Puschkin, Tschechow, Dostojewski. Dann hatte ich eine russische Freundin – eine Schauspielerin, die in Mailand lebte. Mit ihr bin ich, kurz nach der Argentinien-Tournee, nach St. Petersburg gegangen, um ihre Heimat und ihre Familie kennenzulernen. Sie machte mich mit dem Dekan der dortigen Schauspielakademie bekannt – einem verrückten Typ, der gerade einen neuen Vierjahreskurs über Boccaccios „Dekameron“ machen wollte. Er sagte mir: Es gibt nicht viel Geld, aber ich mache Dich zum Dozenten. Wenn Du die russische Theatertradition kennen lernen willst, ist das hier der beste Platz. Also blieb ich vier Jahre – meine damalige Freundin ging rasch zurück nach Mailand.

Dunkle Tiere im Beziehungsdschungel

Was hält Sie als Autor am Theater?

Ich finde, ich bin als Dramatiker besser aufgehoben wie als Schriftsteller. Es macht auch viel mehr Spaß.

Was dachten Sie, als Sie das Angebot für Albees „ Virginia Woolf“ in Zittau erhielten?

Ich war sehr glücklich und dachte: Mit amerikanischem Halbrealismus kann ich gut arbeiten. Und es gibt eine Verbindung zwischen „Malamore“ und Virginia. Beide erzählen über sehr starke, sehr dunkle Beziehungen zwischen Mann und Frau. Ich wollte alles Unnötige weglassen und mich nur um die Figuren als Tiere im Dschungel kümmern. Leider wurde schon vor Probenbeginn alles abgesagt.

Springen wir zurück: Mitte Februar in Mailand …

Da arbeitete ich gerade als Filmregisseur an einem Vierteiler fürs Fernsehen. Es geht um das Leben der zweiten Generation muslimischer Immigranten in Europa. Wir waren sehr auf die Arbeit fokussiert und haben die ganze Coronakrise nur am Rande mitbekommen. Am 7. März war der Dreh beendet, ich war Samstagnacht im Restaurant, dort liefen die Nachrichten: Sie wollen die Grenzen schließen.

Und dann sind Sie sofort nach Zittau gedüst?

Ich habe damals nicht wirklich über Corona als Krankheit nachgedacht. Ich dachte: Ich habe hier einen Auftrag, den ich erfüllen muss. Also habe ich mich sofort ins Auto gesetzt und bin über die Schweiz nach Deutschland gefahren – schon eine Woche vor Probenbeginn. Erst in der ersten Nacht hier bekam ich ein schlechtes Gewissen, weil ich aus der Lombardei komme. Ich habe die Nachrichten gesehen und mich verantwortlich gefühlt. So habe ich mich selbstständig in Quarantäne begeben und zweimal freiwillig – zum Glück negativ – testen lassen, damit ich niemanden gefährde.

Und dann haben Sie sich fürs Zittauer Theaterexil entschieden?

Ja, das Theater war so nett, zu sagen: Wenn ich möchte, kann ich bleiben. Es war ja dann nach der Absage überall Chaos und alle Grenzen dicht. Das Theater besorgte mir sogar ein Piano – das war sehr wichtig. Ich hatte lange die Hoffnung, dass sich doch etwas ändert und wir spielen können. Aber dann habe ich ein neues Stück angefangen.

Ein absolut fairer Deal

Also echte Schreibaskese im geschlossenen Dreieck?

Ja, das empfand ich durchaus auch als Glück. Man hatte plötzlich Zeit, die ganze Situation war absolut sonderbar – sie bleibt sicher in meiner Erinnerung als eine Art heilige Zeit. Hier in Zittau macht die Leere die Stadt noch schöner – man sieht die Architektur in größeren Perspektiven. Die wunderschönen Häuser, ein bisschen heruntergekommen – das ist so magisch, da vermutet man Geschichten dahinter.

Wozu das Piano?

Das Stück handelt von Bachs Inventionen. Es geht um Kunst, Macht, Gesellschaft und Sorgen – aber nicht direkt. Die Inventionen fassen das – sehr gut kontrapunktiert – zusammen. Sie können zwischen den Themen springen, die Musik fasst alles zusammen.

Was bleibt denn noch von Ihrem Zittauer Schreibexil?

Naja, das Stück – in Deutsch „Die letzte Stunde der Nacht“. Vielleicht wird es ja hier uraufgeführt. Es hat zwei Akte und ein Intermezzo. Ich kam also her, um ein Stück zu inszenieren – und gehe zurück mit einem anderen Stück. Das ist ein absolut fairer Deal.

Haben Sie Ihre Heimat nicht vermisst?

Nein. Mir ging es hier gut, ich war beschäftigt – im Gegensatz zu Mailand konnte man hier ja auch alleine raus. Sie müssen wissen: Wie alle meine Freunde liebe ich das lebendige Mailand, aber es ist nicht so schön wie der Rest Italiens. Rom ist leer schön, Mailand ohne Leben und Leute ist sinnlos. Natürlich habe ich mich um meine Eltern gesorgt und sehr genau verfolgt, was in Italien los war. Alle waren eingesperrt, zum Glück hat sich niemand angesteckt.

Was erwartet Sie in Italien?

Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich muss zurück.

Nun, eine Woche nach der Rückreise, die kurze Nachfrage gen Italien, wie sich die Welt veränderte?

Die Rückfahrt verlief recht problemlos, nur an der italienischen Grenze wurde ich arg kontrolliert und musste alles vorweisen, also auch die beiden Negativtests aus Zittau. In Mailand hatte ich nur eine Stunde mit meiner Familie – auf Abstand, ohne Umarmung. Für uns Italiener schon nicht so leicht. Dann ging es sofort in zweiwöchige Quarantäne, meine Eltern haben zum Glück ein Haus an der ligurischen Küste. Dort schreibe ich gerade das Stück endgültig fertig. Der Bürgermeister ruft mich hier jeden Morgen an und fragt, wie es mir geht.

Vielen Dank für das Gespräch.

Von Andreas Herrmann