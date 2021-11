Dresden

Ministerpräsident Kretschmer hat sich für ein Feuerwerksverbot zu Silvester ausgesprochen, wie es bereits im vergangenen Jahr galt. Das sagte er bei einem Online-Gespräch am Montag. Man müsse darüber mit den anderen Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sowie dem Bund sprechen, um das einheitlich zu regeln, so Kretschmer. Er sprach von der „Unmöglichkeit von Feuerwerken“.

Teil-Lockdown zeigt Wirkung

Gegenstand des Online-Gesprächs war die Frage, ob der Teil-Lockdown in Sachsen bereits Wirkung zeigt. Erste Anzeichen dafür gibt es, wie Physiker Dirk Brockmann von der Berliner Humboldt-Universität zeigte. Demnach gebe es aktuell eine „deutliche dynamische Kontaktreduktion“ im Freistaat und weniger Mobilität. Ob das allerdings ausreiche, um die vierte Welle zu brechen, könne man noch nicht sagen.

Debatte überharten Lockdown

Zuletzt hatte es in Sachsen wegen der hohen Anzahl an Neuinfektionen Forderungen nach einem harten Lockdown gegeben, um die vierte Welle zu brechen. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hält einen Lockdown für notwendig. Auch Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sprach sich dafür aus, möchte aber die Schulen und Kindertagesstätten offenhalten. Ministerpräsident Kretschmer hatte bereits am Freitag deutlich gemacht, dass die aktuelle Lage einen „größeren und umfangreicheren Instrumentenkasten“ erfordere.

Allerdings hat sich die CDU-Landtagsfraktion zuletzt skeptisch gegenüber einem harten Lockdown gezeigt. Man wolle erst abwarten, ob die Maßnahmen des sächsischen Teil-Lockdowns ihre Wirkung entfalten, sagte Fraktionschef Christian Hartmann.

Kretschmer: „Nicht die Zeit für Schlupflöcher“

Ministerpräsident Kretschmer forderte die Sachsen auf, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten: „Es ist nicht die Zeit für Schlupflöcher.“ Die Sachsen müssten sich nun solidarisch verhalten. Eindringlich warb er noch einmal dafür, dass Berlin eine rechtliche Grundlage für weitere Maßnahmen schaffe.

Von Kai Kollenberg