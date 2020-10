Dresden

Bislang sind in Sachsen noch Herbstferien – doch am kommenden Montag soll die Schule wieder beginnen. Die Frage ist allerdings: Wie soll der Unterricht angesichts steigender Corona-Neuinfektionen überhaupt möglich sein? Noch ist geplant, den Normalbetrieb weitgehend aufrecht zu erhalten. Doch Lehrer-Verbände fordern vor dem Start in den Klassenzimmern einschneidende Maßnahmen, dazu zählen auch Abstriche an den Lehrplänen.

Viele Lehrer machen sich Sorgen

„Es gibt nicht nur ein Recht auf Bildung, sondern auch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit“, macht Uschi Kruse, die sächsische Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, unmissverständlich klar – und dies gelte sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Lehrer. Ohne klare Abstandsregeln auch während des Unterrichts sei Schule kaum noch möglich, meint Uschi Kruse. Und: „Diejenigen Größenordnungen, die jetzt in den Klassen zusammensitzen, dürften sich außerhalb der Schulen schon gar nicht mehr treffen.“ Ähnlich sieht es der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, Thomas Langer: „Es gibt unter den Kollegen ein ungutes Gefühl, viele machen sich auch Sorgen um die eigene Gesundheit, selbst wenn sie nach wie vor unterrichten wollen.“

Stufenplan sieht Schulschließungen vor

Laut aktuell gültigem Stufenplan des sächsischen Kultusministeriums ist der höchste Gefährdungsgrad nahezu in ganz Sachsen erreicht, Leipzig und der Landkreis Leipzig stehen kurz davor – damit müsste es eigentlich zu weitreichenden Schutzmaßnahmen kommen. Konkret heißt es in dem Beschluss vom August: „Dies umfasst auch großräumige Schließungen von Schulen und Kitas/Kindertagespflegestellen und kann auch die Schließung aller Schulen und der Kindertagesbetreuung des Landkreises beziehungsweise der Kreisfreien Stadt umfassen.“ Die Aufsicht liege beim Krisenstab des Freistaates, doch Schließungen würden letztlich durch die örtlichen Gesundheitsämter angewiesen, heißt es. Doch dagegen wenden sich die Lehrer-Verbände: Sie fordern unisono einheitliche, verbindliche Regelungen. Das „Augen-zu-und-durch“ helfe keinem weiter, kritisiert die GEW-Vorsitzende.

Piwarz : Kinder keine Treiber der Pandemie

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte dagegen am Dienstag klargemacht, dass die Schulen und Kitas im Regelbetrieb geöffnet bleiben sollen. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) will sich am Donnerstag zu etwaigen Änderungen äußern. Zuvor hatte der Minister immer wieder betont, dass „ Kinder nicht Treiber der Pandemie“ seien, wie inzwischen auch das Robert-Koch-Institut bestätigt habe. Vielmehr komme es darauf an, das Vertrauen der Schüler, Lehrer und Eltern in den Schulbetrieb aufrecht zu halten und zu stärken. Schule brauche Verlässlichkeit statt ständige Verunsicherung, so Piwarz. Die GEW hält dem entgegen: Alle bisherigen Untersuchungen seien zu Zeitpunkten – im Juni und im September – gemacht worden, in denen die Corona-Lage nicht so gravierend wie momentan gewesen sei.

Verbände fordern klare Einschnitte

Deshalb fordern Lehrer-Verbände schon jetzt klare Einschnitte. „Allein das regelmäßige Lüften wird nicht mehr ausreichen. Wir brauchen ein Bündel an Maßnahmen, um durch die Krise zu kommen“, sagt die GEW-Landeschefin. Dazu gehört für sie unter anderem ein gestaffelter Unterricht, von morgens bis weit in den Nachmittag oder frühen Abend. Um die Stundenpläne abdecken zu können, sollten unter anderem Studierende herangezogen werden. Denn, so Uschi Kruse: „Wir werden doppelt so viele Lehrer brauchen.“ Außerdem müsse es Abstriche an den Lehrplänen und Prüfungen geben – „ansonsten kommen wir an einen Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht“.

Lehrer sehen Schließungen als allerletztes Mittel

Auch Thomas Langer vom Philologenverband sieht Schulschließungen nur als allerletztes Mittel: „Die Erfahrung des Frühjahrs lautet, dass ein guter Unterricht in der Schule durch nichts ersetzt werden kann.“ Dies wäre notfalls auch durch Klassenteilungen und Blockunterricht möglich. Für Jens Weichelt, den Vorsitzenden des sächsischen Lehrerverbandes, steht fest: „Jede Woche Normalbetrieb ist für alle Beteiligten ein großer Gewinn. Doch falls es nicht mehr gehen sollte, dürfen den Schülern keine Nachteile bei Prüfungen oder für Bildungsempfehlungen entstehen.“

Bislang nur wenige Lehrer mit Attest

Dass die Lehrer trotz aller Sorgen durchhalten wollen, zeigen aktuelle Zahlen des Kultusministeriums. Seit dem Schuljahresbeginn besteht für Corona-Risikogruppen und andere chronisch erkrankte Pädagogen die Möglichkeit, sich vom Unterricht befreien zu lassen. Bislang haben von den insgesamt 33.097 Lehrkräften nur 668 einen Attest vorgelegt, wovon wiederum 338 trotz Attest und auf eigenen Wunsch Präsenzunterricht erteilen. Damit reduziert sich die Zahl der Lehrer, die durch einen Attest fehlen, auf ein Prozent.

Von Andreas Debski